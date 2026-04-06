鬼怒川温泉「日光きぬ川ホテル三日月」に新しい“やさしい鬼”が誕生

ホテル三日月 公式キャラクター「鬼月（きづき）ちゃん」デビューのお知らせ

株式会社ホテル三日月

鬼怒川温泉のホテル三日月では、このたび公式キャラクター「鬼月（きづき）ちゃん」を発表いたします。

鬼月ちゃんは、鬼怒川温泉の湯けむりとホテル三日月に映る三日月の光から生まれた“温泉鬼”の女の子。お客様をあたたかくお迎えし、より楽しい思い出をお届けするために誕生しました。

■ キャラクター紹介

名前：鬼月ちゃん（きづきちゃん）

性別：女の子

年齢：見た目10歳くらい（ほんとの年はひみつ！）

性格

- ちょっとおちゃめでイタズラ好き- 困っている人を放っておけない優しさ- 褒められるとすぐ照れてしまう

特技

- 温泉の湯加減を一瞬で見極めること- 湯気を使った小さな魔法- 鬼怒川の川音で天気を当てること

好きなこと

- 家族旅行のお客様をお出迎えすること- 子どもと一緒に写真を撮ること- 夜、客室の灯りで輝くホテルを見ること- 温泉に浸かって「はぁ～」と言う瞬間

ちょっとした悩み

■ 誕生ストーリー

- 鬼だから怖がられないか、ちょっと心配- もっと沢山の人に鬼怒川温泉の魅力を伝えたいと思っている

鬼月ちゃんは、鬼怒川温泉の湯けむりと三日月の光が重なった夜に生まれました。

昔から鬼怒川を見守ってきた“やさしい鬼”の一族のひとりで、旅人が安心してくつろげるよう、こっそりお風呂の湯温を整えたり、楽しい思い出が残るようお手伝いしている。

胸の三日月マークは、「お客様の幸せが満ちていくしるし」。

夜になるとホテルのどこかに現れ、楽しそうな笑い声が聞こえると、うれしくてくるくると踊っている

そんな心あたたまる存在です。

■ 鬼月ちゃん誕生記念！お子様プレゼントキャンペーンを開催！

鬼月ちゃんの誕生を記念してGW期間2026年4月25日より、日光きぬ川ホテル三日月にご宿泊の小学生までのお子様、先着3000名様にオリジナル鬼月ちゃんグッズをプレゼント！

この機会にぜひ日光きぬ川ホテル三日月に遊びに来てください。

その他、今後の展開予定として

- 館内フォトスポット設置- キッズ向けイベントへの登場- オリジナルグッズ展開- SNS・公式サイトでの情報発信

等を検討しております。

鬼月ちゃんを通じて、“鬼怒川で過ごす時間そのものが思い出になる”そんな体験づくりを目指してまいります。

■ メッセージ

ホテル三日月は、これからも地域とともに歩み、世代を超えて愛される温泉リゾートを目指します。

鬼月ちゃんが、鬼怒川温泉とホテル三日月の新しいシンボルとして、たくさんの笑顔をつなぐ存在となることを願っております。