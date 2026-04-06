【プラスダイアナ】夏の光とともにきらめく！SPOSAN COLLECTION

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前）が展開する大人の女性のためのスニーカーブランド「プラスダイアナ」より新作商品のご案内です。「SPOSAN COLLECTION」と題し、毎年大人気のスポーツサンダルから新作デザインを発売いたします。

全国のダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com)にて順次発売いたします。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1155

■商品情報１.BIJOU BUCKLE SANDALS

商品番号：MF 56528

価格：\17,600（税込）

カラー：クロ、アイボリー、ブルー

ヒール高：6.0cm台

サイズ展開：S ～ XL

メッシュアッパーにスムースベルト、踵にはTPUパーツを 組み合わせ、ハイテクムードを程よくプラス。カジュアルさの中に、きらっとした華やかさを効かせた、＋dianaらしいバランス感です。

ボリュームのあるソールで足元に今っぽい存在感、 フットベッドはふかふかで弾むような履き心地。気負わず履けてコーデに華やかなアクセントを添えてくれる一足です。

２.RIBBON SANDALS

商品番号：IF 58534

価格：\18,700（税込）

カラー：クロ、ベージュ、ネイビー

ヒール高：8.0cm台

サイズ展開：21.5 ～ 26.0cm

ボリュームソールに、大ぶりリボンと華奢な足首ベルトを組み合わせたヒールアップスポサン。メリハリのあるバランス感で、脚を華奢に見せてくれます。

アシンメトリー仕立てのリボンには、一粒ビジューをさりげなくON。インパクトのあるフェミニンデザインながら、パンツコーデのアクセントにも映える デザインです。

３.PETIT RIBBON MULE SANDALS

商品番号：IF 58548

価格：\18,700（税込）

カラー：クロ、アイボリー

ヒール高：8.0cm台

サイズ展開：21.5 ～ 26.0cm

たっぷりのプチリボンとビジューを散りばめたヒールアップミュールスポサン。抜け感のあるニットリボンがフェミニンでありつつどこかモードな雰囲気で、足元が新鮮に映る一足です。

すっと履けるミュール仕様で、気負わず取り入れやすいのも魅力。

４.PETIT RIBBON SANDALS

商品番号：MF 56529

価格：\17,600（税込）

カラー：クロ、アイボリー

ヒール高：6.0cm台

サイズ展開：S ～ XL

足あたりの良いネオプレンボディに、ラフな抜け感のあるニット仕立てのプチリボンを全面にたっぷりあしらったスポサン。その間に大小のパールをランダムに散りばめ、動きのある表情をプラス。フェミニンなディテールたっぷりでも、フットベッド、ソールもアッパーと同色でまとめ、洗練された大人っぽさのあるデザインに。フットベッドはふかふかで、足元が自然と弾むような履き心地も魅力です。

５.PEARL SANDALS

商品番号：IF 53540

価格：\16,500（税込）

カラー：クロ、シロ

ヒール高：3.0cm台

サイズ展開：S ～ XL

程よくふっくらとしたアッパーに大小のパールを散りばめた、 フェミニン×カジュアルの絶妙なバランスが魅力の一足。上品なパールディテールと軽やかなソールが掛け合わさり、カジュアルな中にも洗練された印象をプラスします。ボリュームを抑えた薄めのソールで軽やかに仕上げつつ、返りのよい設計が足の動きに自然にフィット、長時間でも歩きやすく、デイリーに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

６.STUDS SANDALS

商品番号：BL 56535

価格：\16,500（税込）

カラー：クロ、アイボリー

ヒール高：6.0cm台

サイズ展開：22.0 ～ 25.0cm

透け感のあるエアクッションソールが軽やかな印象のスポサン。サテンに人工皮革スムースを重ねた立体感のあるベルトに、ピラミッドスタッズでさりげなくエッジをプラス。フットベッドはふかふかで、足を乗せた瞬間から心地よく、踵はマジックテープ仕様で着脱もスムーズ。ボリュームを抑えたバランスで、スタイリングを選ばず取り入れやすい一足です。

７.BIJOU GURKHA SANDALS

商品番号：BL 57525

価格：\17,600（税込）

カラー：クロ、ベージュ

ヒール高：7.0cm台

サイズ展開：21.5～25.5cm

ふかふかのフットベッドで、足元が弾むような履き心地のグルカデザインスポサン。マニッシュな印象のあるグルカデザインに、大きめのビジューバックルを効かせ、フェミニンさを大胆 にプラス。

甲を包み込むグルカならではのホールド感で、安定感のある履き心地です。素足はもちろん、ソックス合わせで表情を変えるのもおすすめな、スタイリングが楽しくなる一足です。

８.CROSS BELT SANDALS

商品番号：BL 57544

価格：\16,500（税込）

カラー：クロ、アイボリー

ヒール高：7.0cm台

サイズ展開：21.5 ～ 25.5cm

程よいボリューム感が魅力のクロスベルトサンダルに、今季はニューフェイスが登場。とろんとした立体フォルムのしずくモ チーフにストーンをあしらい、足元に控えめな華やかさと愛らしさをプラス。

主張しすぎないきらめきが、スタイリングにさりげないアクセントを添えてくれます。程よい厚みのオリジナルソールで自然なスタイルアップも叶えつつ、ふかふかのフットベッドが弾むような履き心地です。

９.DRAWCORD SANDALS

商品番号：BL 57574

価格：\16,500（税込）

カラー：クロ、アイボリー、ブルー

ヒール高：7.0cm台

サイズ展開：21.5 ～ 25.5cm

毎年大人気のドローコードサンダルが今年も登場！フットベッドはふかふかと弾み、包み込むようなホールド感のある、やみつきになる心地よさ♪ストッパーや紐通しのビジューが華やかさを添え、踵のメタルパーツでクラス感もプラス、カジュアルながらも洗練されたデザイン。ベーシックカラーにくすみブルーを効かせた大人かわいいカラーは今季の新色です。

■販売情報

販売店舗：全国のダイアナ店舗、タラントン店舗、アルテミス店舗、

ダイアナ公式WEBSHOP（dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

詳細在庫は各店舗へお問い合わせくださいませ。

■プラスダイアナについて

レディースシューズ“DIANA（ダイアナ）”のスニーカーブランド『+diana（プラスダイアナ）』。

スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。

オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。



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