城の日（4「シ」月6「ロ」日）を記念して、日本城郭検定から特別なお知らせ。日本城郭検定新問題集の発売や映画『黒牢城』コラボ企画など、豪華企画が盛りだくさん！

日販セグモ株式会社

四月六日は城の日！第28回日本城郭検定 申込受付中

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は6月28日（日）会場（東京・大阪・名古屋・弘前）とオンラインで第28回日本城郭検定を開催いたします。この度、第25～27回日本城郭検定の問題を収録した『公式日本城郭検定過去問題集 第25・26・27回収録-準１級・２級・３級編』の発売が決定！また、映画「黒牢城」コラボ企画として、検定申込者に豪華景品が当たるキャンペーンの実施や、日本城郭検定受験者限定ツアーの第2弾実施が決定いたしました。

日本城郭検定とは

今回で28回目を迎える日本城郭検定は、日本の城郭文化や歴史を深く学びながら楽しめる日本のお城に特化した検定試験です。初心者の方から専門家まで幅広い層が受験し、これまでに累計38,000人以上のお城好きが受験した城を愛するすべての人のための検定です。

日本城郭検定 公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/shiro

■日本城郭検定 新問題集発売

『公式日本城郭検定過去問題集 第25・26・27回収録-準1級・2級・3級編』

日本城郭検定の受験対策として活用できる公式問題集『公式日本城郭検定過去問題集 第25・26・27回収録-準1級・2級・3級編』を株式会社ワン・パブリッシングより発売いたします。

本書には、日本城郭検定の最新回である第25回から第27回までの検定問題を収録しており、実際の出題傾向を踏まえながら学習することが可能です。また、解説も充実しており、理解を深めながら知識の定着を図れること間違いなし。日本城郭検定の受験を検討されている方から、さらなる知識向上を目指す城郭ファンまで、幅広く活用いただけます。

商品詳細はこちらからご確認ください。

https://one-publishing.co.jp/books/9784651205748/

■6月19日公開 映画「黒牢城」コラボ企画第一弾！検定申込者に特製グッズが当たるキャンペーンを実施

織田信長に謀反を起こし、孤立無援となった有岡城に籠城する荒木村重（演：本木雅弘）が、牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（演：菅田将暉）と協力し、城内の密室で起こる怪事件に挑む。様々な登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作「黒牢城」と日本城郭検定のコラボが決定！

コラボ第一弾として、第28回日本城郭検定の申込者を対象に、抽選で映画観賞券や非売品グッズが当たるキャンペーンを実施。「黒牢城」の舞台である有岡城は、城だけでなく侍町と町屋地区をも堀と土塁で囲んだ惣構（そうがまえ）の城として有名。そんな有岡城のつくりがわかる、“有岡城惣構手ぬぐい”や、映画観賞券、映画「黒牢城」オリジナルバスソルト”黒牢塩”（こくろうじお）が計57名様に当たります！

コラボ詳細はこちら：https://www.kentei-uketsuke.com/sys/shiro/kokurojo

映画公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/

日本城郭検定×黒牢城のコラボはまだまだ終わらない！黒牢城コラボ検定など、第二弾コラボも乞うご期待！

◇コラボ第一弾プレゼント内容

日本城郭検定×映画「黒牢城」第一弾コラボ 賞品一覧

・映画「黒牢城」鑑賞券 2枚

・有岡城惣構手ぬぐい 50名 ※デザインの詳細は後日公開予定！

・映画「黒牢城」オリジナルバスソルト”黒牢塩”（こくろうじお） 5名

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

■第28回日本城郭検定受験者限定ツアーを開催！

前回の第27回日本城郭検定では、合格者向けの特別企画として、日本城郭協会理事の中井均先生・加藤理文先生による解説を聞きながら実際の城を巡る、合格者限定ツアーを実施いたしました。専門的な視点で城を学べる内容に参加者からは、

・「検定で学んだ知識が実際の城をみてつながった」

・「専門家の解説で城の見方が変わった」

・「城好き同士で交流できる貴重な機会だった」

といった声が寄せられ、日本城郭検定ならではの体験型企画として好評をいただきました。

そこで！日本城郭検定限定ツアー第2弾として、第28回日本城郭検定の弘前城コラボを記念し、受験者限定で参加できる青森駅発の日帰りツアー「第28回日本城郭検定受験者限定ツアー 南部家ゆかりのお城を巡る旅」を開催いたします！

試験後の熱量をそのままに青森へ向かい、加藤理文先生による解説付きで九戸城をはじめとした青森ならではの城を巡ります。深く城郭の魅力を学べる貴重な機会として、ここでしか味わえない特別な一日をご提供します。検定で得た知識を現地で体感できる特別な機会として、城郭ファンの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ツアー日程：2026年6月29日（月）

参加資格：第28回日本城郭検定受験者

詳細はこちら：https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/r/tour-detail/263124601%60LAND/

なお、日本城郭検定公式サイトでは「日本城郭検定公式ライター」による参加レポートを掲載いたします。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://www.kentei-uketsuke.com/shiro/

第28回 日本城郭検定 実施概要

【開催日】2026年6月28日（日）

【開催方式】会場検定（東京／名古屋／大阪／弘前）・オンライン検定

※オンライン検定にはカメラ付きPCが必要です

※会場には定員数がございます

【開催級】3級／2級／準1級／1級

【受験料】3級4,700円（税込）他

【主催】公益財団法人 日本城郭協会

【特別協力】株式会社ワン・パブリッシング

【企画・運営】日販セグモ株式会社

【公式テキスト】日本100名城公式ガイドブック 他

【申込締切日】2026年5月28日（木）

【公式サイト】https://www.kentei-uketsuke.com/shiro/

お申し込みは公式サイトよりお願いいたします。

※日本城郭検定は2026年より年1回開催体制へ移行しました。