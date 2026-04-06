【オーセントホテル小樽】和朝食膳を北前船の物語とともに ― 出汁を味わう朝食ご提供開始。

株式会社ＳＨＫライン和朝食膳選べる朝食

オーセントホテル小樽（北海道小樽市稲穂2丁目15番1号 )では、小樽港を眺めながらのモーニングブッフェと、和朝食膳からお好みに合わせてお選びいただける、朝食をご提供しております。

2026年4月1日より、北海道産食材を中心に、昆布出汁の豊かな風味を活かした和朝食膳にリニューアルしました。北海道の食文化と、港町小樽の歴史を感じていただける内容となっております。

北海道の大地の恵みと出汁のやさしい味わいに包まれる、心安らぐ朝のひとときをお届けいたします。

◆北前船が運んだ出汁香る”和朝食膳”

会場：3F 日本料理「入舟」

時間：7:00～9:30(L.O.9:00)

料金：おひとり様3,300円(税サービス料込)

※大人、小学生以上のお子様が対象となります。※就学前の添い寝幼児は無料でご利用いただけます。

※営業時間は変更となる場合がございます。

和朝食膳厳選の北海道産食材を使用

小樽産「にしんのかまくら」や、蘭越産「中山農場のななつぼし」など、北海道各地から選び抜いた食材をご用意しております。

北前ストーリー

江戸時代中頃、大阪と北海道を結び、日本海を往来していた北前船。



当時の食文化の発展を支えたのが、北海道から運ばれた豊かな食材でした。

中でも北海道の昆布は北前船によって西日本へ運ばれ、日本料理の出汁文化を発展させたと言われています。

※イメージです。

迎え出汁

羅臼産天然昆布と鹿児島県産一本釣り本鰹節。



毎朝丁寧に引く、毎朝丁寧に引いた、職人こだわりの出汁です。

まずは一口、そのままの味わいをお愉しみ下さい。この出汁を活かしたお料理とともにご提供いたします。

就学前のお子様限定 和食プレート

就学前のお子様には、無料で和食プレートをご用意することができます。ご利用当日に、朝食会場にてお申し付けください。

◆焼き立てパンと季節食材のブッフェ

モーニングブッフェ

会場：11F レストラン「カサブランカ」

時間：7:00～9:30(L.O.9:00)

料金：おひとり様3,300円(税サービス料込)

※大人、小学生以上のお子様が対象となります。※就学前の添い寝幼児は無料でご利用いただけます。

※営業時間は変更となる場合がございます。

旬の食材を使ったこだわりスペシャリテ北海道の海と大地の恵みを、フレンチシェフのスペシャリテで

◆４月のスペシャリテ

海の幸｜真タラのロースト

北の荒波に育まれた北海道産真タラを、シンプルなローストで仕上げました。



大地の幸｜鹿肉のブイヨン煮

北海道を代表するジビエである鹿肉を、ブイヨンでじっくりとやわらかく煮込みました。クセが少なく、鹿肉本来の深い旨味を引き出した味わい。

北海道産小麦で仕立てる、ホテルメイドブレッド

北海道産小麦、北海道バター、自家製天然酵母を使用し、丁寧に焼き上げたホテルメイドのパン。



カンパーニュ3種をはじめ、クロワッサン、ロールパン、スコーン、バゲットなど、お料理に寄り添う多彩なラインナップをご用意しております。



朝食のひとときを、香り豊かなパンとともにお楽しみください。

ホテルメイドブレッド

エッグベネディクト今朝の気分に合わせて作るエッグベネディクト

北海道産クリームチーズや香ばしい鯖のスモークなど、パンに合わせて楽しめる厳選食材をご用意。

お好みの組み合わせで、自分だけのエッグベネディクトをお作りいただけます。

その日の気分で選ぶ、特別な朝の一皿をお楽しみください。

◆ご朝食付き宿泊プラン

【プラン内容】

■えらべる朝食■

当日の朝の気分で、北前船が運んだ出汁香る和朝食膳もしくは、焼き立てパンと季節食材のブッフェからお好きなメニューをお選びいただけます。

ご予約・詳細はこちら :https://go-autgrp.reservation.jp/ja/hotels/autrsv/plans/10179200?checkin_date=20260403&checkout_date=20260404&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1

オーセントスイート

北の大地で成長した北海道産木材を活用しました。シンプルなデザインの中にあたたかみのある客室で開放的な滞在をどうぞ。

サロンクラスラウンジ

サロンクラスフロアご宿泊のお客様専用ラウンジ

「SALON CLASS LOUNGE」。

ホテルパティシエ特製の焼き菓子をはじめ、北海道産ワインや地ビールなどをご用意しております。

夜の時間帯には、セイボリーやお茶漬けなどの軽食もお楽しみいただけます。

【対象客室】

オーセントスイート

ロイヤルスイート

デラックスツイン オーシャンビュー

北海道産ワインセイボリーお茶漬けオーセントホテル小樽

▍オーセントホテル小樽

小樽観光滞在の戻る場所、ホテルでありたいと、シンボリックなデザインで建てられました。ホテルは港と運河を向いて交易の街を望みます。小樽市内に残されている歴史的建造物に調和し、クラシックでありながら、現代にも通じるデザインで、現代の旅する人が求める「浪漫の街、小樽らしさ」を感性でとらえ、港町・小樽の香りを表現しました。館内には北海道の四季の美味しさを提供する4つのレストランの他、バー、ラウンジ、ベーカリーをご用意しております。宴会・会議や各種パーティーのご相談もお受けしております。



HP：https://www.authent.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/AuthentHotelOtaru?locale=ja_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_otaru/

グルメInstagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_items/

【施設概要】

・施設名：オーセントホテル小樽

・所在地：〒047-0032 北海道小樽市稲穂2丁目15番1号

・アクセス：JR小樽駅徒歩5分

・客室数：175室

・Tel：0134-27-8100

【運営会社】

オーセントホテルズ株式会社は、北海道と本州を結ぶ4つの航路（舞鶴‐小樽、敦賀‐苫小牧東、新潟‐小樽、敦賀‐ 新潟‐秋田‐苫小牧東）を運航する新日本海フェリー株式会社のグループ会社です。

北海道小樽市のオーセントホテル小樽、ニセコの温泉旅館 楽 水山を運営しています。