眠れない理由は“栄養不足”？ グランプロ睡眠美容クリニックが「睡眠×栄養検査」を開始

株式会社プロラボホールディングス

株式会社プロラボホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 兼 CEO：佐々木広行、以下 当社）がプロデュースする、グランプロ睡眠美容クリニック（東京都中央区、理事長 兼 院長：廣瀬 能華、以下 当クリニック）は、5月11日（月）より栄養検査と睡眠ホルモンである“メラトニン”検査を組み合わせた新たな検査プログラム「睡眠×栄養検査」を開始いたします。

当クリニックでは2025年5月の開院以来、睡眠に悩むさまざまな年代の患者に対し、カウンセリングや治療に取り組んでまいりました。

これまでのヒアリングや臨床経験から、睡眠の質には個々の栄養状態や睡眠ホルモン「メラトニン」が関係している可能性があることを踏まえ、当クリニックでは、睡眠の状態をより多角的に把握することを目的として、栄養状態の分析とメラトニン検査を組み合わせた検査プログラム「睡眠×栄養検査」を導入いたします。

睡眠の悩みが増える中、薬に頼らないアプローチを提案

近年、「眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「寝ても疲れが取れない」といった睡眠の悩みを抱える方が増加しています。一方で、睡眠を専門的に診療する医療機関はまだ多くなく、医療機関を受診しても薬による対処が中心となり、根本的な原因にアプローチできていないケースも少なくありません。

当クリニックではこうした現状を受け、“睡眠薬の服用”や睡眠時無呼吸症候群の治療で使用される“CPAP（シーパップ）”を必要とするほどではないものの、睡眠に悩みを抱える方や、できるだけ薬に頼らず睡眠の質を整えたい方に向けて、開院以来、「睡眠改善療法」を中心とした施術アプローチを行ってきました。

また、睡眠の悩みだけでなく、美容や健康目的で来院された患者にも睡眠に関するヒアリングを行った結果、眠れない原因にはストレス、運動不足、身体の冷えなどさまざまな要因が関係していることが分かってきました。さらに、一部の患者にホルモン栄養検査を行った結果、睡眠の質に関係する栄養素が不足しているケースも見られました。栄養指導やビタミン点滴、サプリメントなどを組み合わせたアプローチにより、睡眠状態の変化が見られるケースも確認されています。

こうした結果を踏まえ、当クリニックでは分子整合栄養医学の考え方に基づき、“眠れない理由を血液から読み解き、結果に応じた施術を行う”新たな取り組みとして、5月11日（月）より「睡眠×栄養検査」を開始いたします。

睡眠の乱れは「ストレス」や「脳」だけの問題ではない

当クリニックでは、睡眠を単なる精神的な問題としてではなく、ホルモン・栄養状態・自律神経の相互作用によって左右されるものと捉えています。

眠れない背景には、次のような要因が関係している場合があります。

・メラトニン分泌の低下

・ビタミンD不足

・鉄（フェリチン）不足

・ビタミンB群不足

・マグネシウム不足

こうした要因は、一般的な診療では十分に評価されないこともあり、「原因不明の不眠」として扱われてしまうケースも少なくありません。

「睡眠×栄養検査」とは

本検査では、血液検査および唾液検査を通じて、以下の指標を総合的に評価します。

・メラトニン関連指標・ビタミンD

・フェリチン（鉄貯蔵）・ビタミンB12・マグネシウム・亜鉛・血糖関連指標

これらの検査結果をもとに、医師によるカウンセリングを行い、栄養指導・点滴療法・サプリメント設計・生活習慣のアドバイスまで、一人ひとりの状態に合わせた“睡眠設計”を提案します。

■検査概要

検査名 ：睡眠×栄養検査

開始日 ：2026年5月11日（月）

価格 ：28,930円（税込）

所要時間 ：約30～40分（カウンセリング込み）

検査方法 ：血液検査・唾液検査

主な評価項目：メラトニン関連指標、ビタミンD、フェリチン、ビタミンB群、ミネラルなど

結果説明 ：医師によるカウンセリングを実施

薬に頼らない「眠れる身体づくり」へ

当クリニック 理事長 兼 院長の廣瀬医師は、分子整合栄養医学を専門とする医師として次のように述べています。

「眠れない原因は、人間関係や性格といった“精神的な問題”だけではありません。体内のホルモンと栄養のバランスが崩れていれば、眠れなくなるのは自然なことです。私たちは検査を通してその理由を“見える化”し、薬に頼りすぎない睡眠改善を提案しています。」

当クリニックでは、ネムリラックス点滴（アミノ酸・ビタミンB群・ビタミンC・マグネシウム配合）や高濃度水素吸入、スリープ＆リカバリーテック「WOTT」なども組み合わせ、睡眠の質と回復力を多角的にサポートしています。

■こんな方におすすめ

・病院では「異常なし」と言われたものの、眠れない状態が続いている方

・睡眠薬を減らしたい、またはできるだけ使用したくない方

・更年期以降、睡眠の質の低下を感じている方

・朝の疲労感が強く、十分に休めていないと感じる方

・栄養状態から睡眠を見直したいと考えている方

今後の展望

今後は、来院者の匿名データを集計し、「睡眠に悩む方の栄養傾向レポート」として情報発信していく予定です。睡眠を「精神論」だけで捉えるのではなく、科学とデータに基づいた睡眠医療の提供を目指します。当クリニックは今後も、睡眠と美容・健康をつなぐ“睡眠美容医療”の発展に取り組んでまいります。

【グランプロ睡眠美容クリニック 概要】

名称 ： グランプロ睡眠美容クリニック

理事長 兼 院長 ： 廣瀬 能華

所在地 ： 東京都中央区銀座2-8-18 グランベル銀座5階

アクセス ： 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩2分

東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」徒歩6分

JR山手線・京浜東北線、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」徒歩7分

診療時間 ： 月・水：10:00～19:00（最終受付時間18:00）

火・木・金：9:00～17:00（最終受付時間16:00）

土：10:00～18:00（最終受付時間17:00）

休診日 ： 不定休

TEL ： 03-3538-5825

URL ： https://granpro-beautysleep-clinic.com/

【株式会社プロラボホールディングスとは】

当社はインナービューティーを通じて“人類の健康寿命の延伸に貢献すること”を企業理念に掲げ、インナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発事業をはじめ、現在13の事業を展開しています。

当社が手掛けるインナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」ブランドは、エステティックサロンを中心に国内で30,000店舗以上、また世界21ヵ国（地域）に展開するブランドです。商品は酵素ドリンク、サプリメント、美容ドリンクなど140種類以上。安全性・プロユースの品質・学術エビデンス・クリエイティビティの4つをポリシーに掲げ、結果にこだわった“本物の商品”のみをお届けしています。

エステプロ・ラボ ブランドサイト（https://www.esthepro-labo.com/）

【株式会社プロラボホールディングス 会社概要】

会社名 ： 株式会社プロラボホールディングス

代表者 ： 佐々木 広行

所在地 ： 東京都港区三田 3-7-18 THE ITOYAMA TOWER 7F

設立 ： 2002年9月

資本金 ： 3,300万円

事業内容： 酵素ドリンク等のインナービューティー製品の製造・販売、

インナービューティサロン エステプロ・ラボの運営

ミトコンドリアおよびサーチュイン遺伝子（長寿遺伝子）の研究事業

睡眠に関する研究事業

会社HP ： https://prolabo.co.jp/

ブランド： https://www.esthepro-labo.com/

商品一覧： https://www.esthepro-labo.com/products/