「香川発スタートアップの製品等導入利用支援補助金」募集開始！

香川県

補助の対象となる製品・サービスは、国のJ-Startup、J-StartupWESTに選定されているスタートアップや、香川県が実施する「香川県ビジネスチャレンジコンペ」の受賞企業が提供する製品・サービスです。

県内に事業所があれば、中小企業だけでなく、大企業や個人事業主も補助の対象となります。

この機会に、香川発スタートアップの製品・サービスを、課題解決や生産性向上にお役立てください！

1 募集期間

令和8年4月1日（水曜日）から令和9年2月26日（金曜日）まで

2 補助対象者

県内に事業所を置く企業（個人事業主を含む）、公益法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、教育機関、協同組合、地方公共団体、その他知事が適当と認める団体

3 補助対象事業

県内事業者が人手不足等の課題解決や生産性向上に向けて、県がホームページ等により公表するカタログ※に登録されている、香川発スタートアップの独自性のある製品・サービスを導入利用する事業

※カタログは、「香川県スタートアップ・起業支援サイト」で公開しています。

以下のリンクからご確認ください。

4 補助の内容

製品・サービスカタログ :https://startup.pref.kagawa.lg.jp/special/special-5821/[表: https://prtimes.jp/data/corp/90194/table/20_1_e653860555d912825b170f7477076641.jpg?v=202604061051 ]

【注】詳細は、公募要領をご確認ください。

５ 公募要領・申請手続き

当補助金の公募要領や申請手続きの詳細は、香川県ホームページに掲載しています。

以下のリンクからご確認下さい。

香川県ホームページ :https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/shinki/startuphanro.html