Googleの最新AIを学ぶイベント「Build with AI」国際工科専門職大学（大阪キャンパス）にて開催

学校法人 日本教育財団

AI・IoT・ロボットおよびゲーム・CGの新大学、国際工科専門職大学※は、GDG Greater Kwansaiと連携し、2026年4月19日（日）、Googleの最新AIを学ぶイベント「Build with AI」を大阪キャンパスにて開催いたします。

Google Developer Groups Greater Kwansai が主催する本イベントは、Googleの提供する最新のAI技術(Geminiモデル等)を活用し、開発者が「知る」から「創る」へとステップアップすることを目的としています。最前線のエンジニアによるトークセッションや、実際に手を動かして学べるワークショップが行われます。

■ロボット×AIの世界的権威である、浅田稔 副学長の登壇決定

パートナーセッションにはロボット×AIの世界的権威である、浅田稔副学長が登壇。フィジカルAIの今後の展望について講演します。さらに本学の学生もBuild with AIのトークセッションに登壇。元Google米国本社副社長である村上憲郎学長のもとで推進する“世界直結”の学び、最新AI技術の活用事例や実践の成果を発信します。

■イベント概要

名称：Build with AI Kansai 2026

日時：2026年4月19日（日）11:00~19:00

会場：国際工科専門職大学 大阪キャンパス 大阪(西口)駅前、徒歩90秒

参加費：無料

詳細・申込： https://gdgkwansai.connpass.com/event/381901/

締切：定員になり次第

※東京国際工科専門職大学・大阪国際工科専門職大学・名古屋国際工科専門職大学が統合し、

より世界基準の学びを加速させた新大学「国際工科専門職大学」として2027年４月に開学予定。 (認可申請中)。

■国際工科専門職大学（International Professional University of Technology）とは

元Google米国本社副社長の村上憲郎が学長として“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学予定(認可申請中)。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

指導陣には、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

※認可申請中のため、掲載内容は予定であり、変更となる場合があります。

＊見学・相談は毎日実施しています（日曜・祝日除く）。詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。

https://www.iput.ac.jp/

・東京キャンパス 総合校舎コクーンタワー

新宿（西口）駅前 徒歩2分 東京都新宿区西新宿1-7-3

・大阪キャンパス 梅田総合校舎

大阪（西口）駅前 徒歩90秒 大阪市北区梅田3-3-1

・名古屋キャンパス 総合校舎スパイラルタワーズ

名古屋駅前 徒歩3分 名古屋市中村区名駅4-27-1