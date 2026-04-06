チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber鈴木優香が3ヵ月連続発売の第1弾となる最新デジタル写真集を本日4月6日にリリース

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では4月6日(月)より、鈴木優香さんのデジタル限定写真集『Bloom』をリリースいたします。

『Bloom』表紙

チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香が最新デジタル写真集をリリース。3ヵ月連続発売の第1弾となる本作では、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める彼女の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に仕上がりました。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、純白の水着に身を包んだ爽やかでフレッシュな姿も必見です。ここでしか見られない彼女の多彩な色香を、ぜひ存分にご堪能ください。

●鈴木優香さんコメント

これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたら嬉しいです！

●公開カット

『Bloom』より『Bloom』より『Bloom』より

＜すずき・ゆうか＞

'00年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。'21年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破。

公式HP（https://www.libera-japan.com/artist/suzukiyuka.php）

公式X（@SUZUKIYUUKARIN_）

公式Instagram（@yuuka_chan815）

【書誌情報】

【デジタル限定】鈴木優香 写真集『Bloom』

撮影：Takeo Dec.

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。