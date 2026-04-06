【JAF福島】 春の棚倉町を巡る参加無料イベント「棚倉町 桜ドライブスタンプラリー」4月6日（月）より開催

一般社団法人 日本自動車連盟JAF福島支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/fukushima-2026-002

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福島支部（支部長 大沼 健弘）は、2026年4月6日（月）から4月27日（月）まで開催される、参加無料のデジタルスタンプラリーイベント「棚倉町 桜ドライブスタンプラリー」に協力します。

本イベントは、スマートフォンを使って町内3カ所の桜スポットを巡り、ドライブ観光の促進と地域活性化を図る参加型企画です。

東北の小京都・棚倉町の町並みと桜を巡るスタンプラリー

福島県東白川郡棚倉町は「東北の小京都」とも呼ばれる、歴史ある町並みと自然が魅力のエリアです。

町内には数多くの桜の名所が点在しており、本イベントではその中から選ばれた3つのスポットを巡ります。

各スタンプスポットに到着すると、スマートフォンの位置情報機能を使ってデジタルスタンプを取得できます。

紙のスタンプ台紙や専用アプリのダウンロードは不要で、手軽に参加できるのも特長です。

スタンプを集めて豪華賞品が当たるチャンス

赤館公園棚倉城跡花園しだれ桜

スタンプの獲得数に応じて、

・ルネサンス棚倉 ペア宿泊券

・棚倉町の地元特産品

などが当たる抽選に応募できます。

満開の桜や豊かな自然を眺めながら、春の棚倉町をドライブで満喫し、完走を目指してみてはいかがでしょうか。

ドライブスタンプラリーとは

ドライブスタンプラリーは、スマートフォンの位置情報機能を利用し、

指定されたスポットに到着することでスタンプを獲得できるデジタル形式のスタンプラリーです。

・紙の台紙不要

・専用アプリ不要

・参加費無料

と、気軽に参加できる点が多くの方に支持されています。

※参加には特設サイトからの事前登録が必要です。

開催概要

名称

「棚倉町 桜ドライブスタンプラリー」

開催期間

2026年4月6日（月）～4月27日（月）

参加費

無料

参加条件

どなたでも参加可能（※スタンプラリー参加登録が必要）

スタンプ設置ポイント

福島県東白川郡棚倉町 全3カ所

・赤館公園

・花園しだれ桜

・棚倉城跡

応募期間

2026年4月27日（月）まで

参加特典

スタンプを集めて抽選に応募すると、合計11名様に以下の商品が当たります。

・ルネサンス棚倉ペア宿泊券 １名様

・棚倉町特産品 3,000円相当 10名様

ルネサンス棚倉 外観棚倉町特産品（賞品イメージ）

JAF福島支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/fukushima-2026-002詳細や参加方法については、こちらをご確認ください