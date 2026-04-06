日販図書館選書センター　2025年度 年間選書ランキング発表！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）が運営する日販図書館選書センターは、来場した学校図書館関係者によって選書された図書を、【セット部門】【単品部門（小学校）】【単品部門（中学校）】の3ジャンルで選書冊数順にランキング化し、毎年発表しています。

この度、2025年度（2025年4月～2026年3月）の年間選書ランキングが決まりましたのでお知らせします。

◆各部門のランキング

１.セット部門第１位：『日本の地理 改訂新版』（Gakken）

本書は全8巻で、目を惹く図解と豊富な資料によって、各地方・各県の様子を深く理解できる、調べ学習に最適なシリーズです。

その他は、前年度の小学校教科書改訂の影響が継続し、「ロボット」「おもちゃの作り方」「じどう車くらべ」など、国語の単元に関連したテーマの図書が選ばれました。

【第1位受賞のコメント】Gakken・担当編集者様より

セット部門1位をいただき、心より感謝申し上げます。

『日本の地理 改訂新版』は、目まぐるしく変化する社会情勢や統計データを反映し、子どもたちが「日本の今」を捉えられるように制作いたしました。

調べ学習の頼れる相棒として、写真やイラストと一緒に、都道府県の魅力を身近に感じていただければ幸いです。

＜セット部門ランキング＞

※価格は全巻セットの税込価格です※選書回数が同数のため第10位は2タイトルとなります

２.単品部門（小学校）第1位：

『ジャンルで比べる 鉄道のひみつ図鑑』（朝日新聞出版）

小学校の単品部門第1位は、『ジャンルで比べる 鉄道のひみつ図鑑』（朝日新聞出版）でした。透過イラストや美しい写真で鉄道を詳しく解説する1冊です。

その他は、「たまご」「お菓子」「妖怪」「宝石」「カナヘビ」「ダンス」「おりがみ」など、子どもたちの関心に寄り添ったテーマが選ばれました。

【第1位受賞のコメント】朝日新聞出版・担当編集者様より

この度は小学校の単品部門での1位、大変光栄に思います。皆さんも旅に出れば感じるかと思いますが、日本には実に多様な鉄道の種類と、長い年月を経て培われた素晴らしい技術があります。それらを分かりやすく、透過イラストやビジュアル資料を多用して解説しています。是非、旅のお供にもご利用ください。

＜単品部門（小学校）ランキング＞

※選書回数が同数のため第10位は2タイトルとなります

３.単品部門（中学校）第1位：『正しく疑う』（Gakken）

中学校の単品部門第1位は、『正しく疑う』（Gakken）でした。SNSでの誹謗中傷、炎上をはじめ、フェイクニュースやデマなどの受け取り方まで、情報との付き合い方を紹介した1冊です。

その他は、「江戸時代」「物理」「選挙」「経済」「哲学」など、授業に関する内容の入門図書が多く選ばれました。

【第1位受賞のコメント】Gakken・担当編集者様より

中学校の単品部門で1位になったとのこと、たいへん嬉しいです。

よい情報も悪い情報もあふれる現代で、子どもたちが自分の力で立ち止まり考えるきっかけになればと、本書『正しく疑う』を制作いたしました。

「本当にそうかな」と疑ってみたり、「ちがった見方もあるかも」と考えてみたりしながら、世の中を見る力を育む一冊になれば幸いです。

＜単品部門（中学校）ランキング＞

■日販図書館選書センターとは

日販図書館選書センターは、小中学校児童・生徒向けの図書を中心に約3万冊を常時取り揃え、図書館関係者が実際に図書を手に取って選書できるセンターです。今回ランクインした図書はもちろん、新刊図書の展示も充実させており、新しい本に出会う機会を常にご提供しています。来場の際に気に入った図書を即時発注することも、選んだ本のリストをお持ち帰りいただくことも可能です。

司書資格を持ち専門知識を備えたコンシェルジュが常駐し、来場者との対話を通じて、ご希望のテーマに応じた選書のご提案から展開事例のご紹介まで、各ニーズに沿った選書をサポートします。

■日販図書館選書センター概要

所在地 ：東京都千代田区麹町3丁目7番地4 秩父屋ビル4階

電話 ：03-3288-5055

FAX ：03-3288-5060

アクセス：東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口 徒歩5分

半蔵門線 半蔵門駅６番出口 徒歩5分

JR 中央線 四ツ谷駅麹町口 徒歩10分

来場申込：事前予約制です。

ご予約は下記のお問い合わせ先（図書館営業部）までご連絡ください。

営業時間などの詳細につきましては、公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://sensho-c.jp/

■ランキングご使用についての注意事項

・本資料を新聞・雑誌・ホームページなどに転載される場合は、必ず

「2025年4月～2026年3月 日販図書館選書センター調べ」と明記してください。

・営利を目的とした本資料の二次利用を固く禁じます。

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 図書館営業部企画課 担当：佐伯

TEL. 03-3288-5055 FAX. 03-3288-5060