サンエックス、キャラクタープロジェクト「キャラプロフレンズ」にて「auエネルギー＆ライフ」の公式キャラクター『るんるんるんも』を製作！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、企業のオリジナルキャラクターを製作し、プロデュースをお手伝いするプロジェクト「サンエックス キャラプロフレンズ」の取り組みの一環として、auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、以下 auエネルギー＆ライフ）の公式キャラクター『るんるんるんも』を製作したことをお知らせします。

2026年4月1日、「auでんき」のサービス提供開始から10周年を迎えた記念としてauエネルギー＆ライフ初のコーポレートキャラクター『るんるんるんも』が誕生。広報担当として入社しました。

また4月６日より公開された「auでんき」10周年を祝う特設サイトでは、『るんるんるんも』紹介ページと10周年関連の情報をまとめてご覧いただけます。

10周年特設サイト：http://kddi-l.jp/dsY

■auエネルギー＆ライフ初のコーポレートキャラクター『るんるんるんも』について

『るんるんるんも』は、「auでんき」サービス開始10周年を契機に誕生したキャラクターです。

広報担当として活動を開始し、これからの10年に向けて、お客さまとのコミュニケーションをより身近に支える存在として活躍します。

本キャラクターは、コーポレートキャラクターとして、auエネルギー＆ライフの考え方や取り組みを広く社会に伝えていく役割を担います。今後は、WEBページやSNSの活動から活躍していきます。

■新入社員プロフィール

・なまえ：るんるんるんも

・社員番号：No. 10-2026

・所属：広報・宣伝部（10周年お祝い係）

・特徴：好奇心旺盛で、楽しいことが大好きな「マーモット」

・特技：小さなしあわせを見つけること

・初仕事：HPとSNSでの入社ご挨拶

・意気込み：「今日からauエネルギー＆ライフの一員になりました！

電気の先にある皆さまの小さなしあわせをたくさん見つけるんも！」

・『るんるんるんも』紹介ページ：http://kddi-l.jp/i8L

■“デジタル社員証”のほか、10周年特設サイトを公開！

『るんるんるんも』の入社に際し、WEB上で社員証が交付され、『るんるんるんも』紹介ページにて公開されました。10周年特設サイトでは、10周年に関する情報が集約されています。

・10周年特設サイト：http://kddi-l.jp/dsY

・SNS：http://kddi-l.jp/WLb

■「キャラプロフレンズ」とは

「サンエックス キャラプロフレンズ」とは、1,000を超えるキャラクターを生み出してきたサンエックスが、企業様のオリジナルキャラクターを製作し、プロデュースをお手伝いするプロジェクトです。

サンエックスが関わったキャラクターとして、サンエックスネットおよびサンエックス運営SNS上での告知、オリジナルグッズやノベルティの企画提案および製造も可能です。

詳細はこちら：https://www.san-x.co.jp/company/business/charapro/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP：https://www.san-x.co.jp/

(C) auエネルギー＆ライフ/San-X