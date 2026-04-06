ほのかな苦みがアクセントオレンジマーマレードとクリームチーズのデニッシュが新登場
サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、4月20日(月)に「オレンジとクリームチーズのデニッシュ」が登場します。オレンジマーマレードジャムとクリームチーズをトッピングし、香ばしく焼き上げたデニッシュです。
ほのかな苦みと爽やかな酸味が特徴のオレンジマーマレードに、やさしい甘さとなめらかな口どけのクリームチーズを合わせることで、バランスの取れた味わいに仕上げました。
デニッシュ生地のサクッとした食感とともに、朝食やティータイムにぴったりの一品です。
販売価格
178円（税込価格：192.24円）
ダン・ブラウン 4月のその他の新商品
ジャリジャリみるくフランス【4月6日（月）発売】
〈商品特徴〉
ほんのり塩味の、歯切れの良いフランスパンに、ジャリジャリとした砂糖の食感が楽しいミルククリームをサンドしました。ジャリジャリとした食感
のミルククリームは、どこか昔からあるような懐かしい味わい。あえて砂糖の食感を残すことで、ひと口ごとにアクセントのある仕上がりにしています。おやつにぴったりな一品です。
〈販売価格〉
148円(159.84円)
ベーコンとチーズのハニーマスタードデニッシュ 【4月13日（月）発売】
〈商品特徴〉
ハニーマスタードとベーコン、チーズをデニッシュ生地にトッピングして焼き上げました。ベーコンとチーズにハニーマスタードを加えることで、くせになる味に仕上げました。
〈販売価格〉
178円(192.24円)
ミルク風味のスイートデニッシュ 【4月13日（月）発売】
〈商品特徴〉
ミルク風味の油しっとりとした食感に仕上げたデニッシュです。やさしい甘さにすることで、最後まで飽きずに食べられる味わいにしました。層を割きながら食べることで、より口どけの良さとミルクの風味をお楽しみいただけます。
〈販売価格〉
298円(321.84円)
枝豆チーズパン【4月27日（月）発売】
〈商品特徴〉
枝豆を練り込んだ生地に、マヨネーズとチーズをトッピングして焼き上げました。生地には枝豆の粒を残すことで、口に入れた瞬間に枝豆の旨みと風味を感じられます。マヨネーズのコクとチーズのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げました。朝食にぴったりな一品です。
〈販売価格〉
158円(170.64円)
- 取扱い店舗
ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）
- 店頭ポスター
「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。
https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown