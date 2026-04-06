ほのかな苦みがアクセントオレンジマーマレードとクリームチーズのデニッシュが新登場

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サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、4月20日(月)に「オレンジとクリームチーズのデニッシュ」が登場します。オレンジマーマレードジャムとクリームチーズをトッピングし、香ばしく焼き上げたデニッシュです。










ほのかな苦みと爽やかな酸味が特徴のオレンジマーマレードに、やさしい甘さとなめらかな口どけのクリームチーズを合わせることで、バランスの取れた味わいに仕上げました。


デニッシュ生地のサクッとした食感とともに、朝食やティータイムにぴったりの一品です。


販売価格


178円（税込価格：192.24円）



ダン・ブラウン　4月のその他の新商品



ジャリジャリみるくフランス【4月6日（月）発売】

〈商品特徴〉　


ほんのり塩味の、歯切れの良いフランスパンに、ジャリジャリとした砂糖の食感が楽しいミルククリームをサンドしました。ジャリジャリとした食感


のミルククリームは、どこか昔からあるような懐かしい味わい。あえて砂糖の食感を残すことで、ひと口ごとにアクセントのある仕上がりにしています。おやつにぴったりな一品です。


〈販売価格〉


148円(159.84円)






ベーコンとチーズのハニーマスタードデニッシュ　【4月13日（月）発売】

〈商品特徴〉　


ハニーマスタードとベーコン、チーズをデニッシュ生地にトッピングして焼き上げました。ベーコンとチーズにハニーマスタードを加えることで、くせになる味に仕上げました。


〈販売価格〉


178円(192.24円)






ミルク風味のスイートデニッシュ　【4月13日（月）発売】

〈商品特徴〉　


ミルク風味の油しっとりとした食感に仕上げたデニッシュです。やさしい甘さにすることで、最後まで飽きずに食べられる味わいにしました。層を割きながら食べることで、より口どけの良さとミルクの風味をお楽しみいただけます。


〈販売価格〉


298円(321.84円)






枝豆チーズパン【4月27日（月）発売】

〈商品特徴〉　


枝豆を練り込んだ生地に、マヨネーズとチーズをトッピングして焼き上げました。生地には枝豆の粒を残すことで、口に入れた瞬間に枝豆の旨みと風味を感じられます。マヨネーズのコクとチーズのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げました。朝食にぴったりな一品です。


〈販売価格〉


158円(170.64円)





- 取扱い店舗

　　ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）


- 店頭ポスター





「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。


https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown