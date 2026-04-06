ほのかな苦みがアクセントオレンジマーマレードとクリームチーズのデニッシュが新登場

サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、4月20日(月)に「オレンジとクリームチーズのデニッシュ」が登場します。オレンジマーマレードジャムとクリームチーズをトッピングし、香ばしく焼き上げたデニッシュです。

ほのかな苦みと爽やかな酸味が特徴のオレンジマーマレードに、やさしい甘さとなめらかな口どけのクリームチーズを合わせることで、バランスの取れた味わいに仕上げました。

デニッシュ生地のサクッとした食感とともに、朝食やティータイムにぴったりの一品です。

販売価格

178円（税込価格：192.24円）

ダン・ブラウン 4月のその他の新商品

ジャリジャリみるくフランス【4月6日（月）発売】

〈商品特徴〉

ほんのり塩味の、歯切れの良いフランスパンに、ジャリジャリとした砂糖の食感が楽しいミルククリームをサンドしました。ジャリジャリとした食感

のミルククリームは、どこか昔からあるような懐かしい味わい。あえて砂糖の食感を残すことで、ひと口ごとにアクセントのある仕上がりにしています。おやつにぴったりな一品です。

〈販売価格〉

148円(159.84円)

ベーコンとチーズのハニーマスタードデニッシュ 【4月13日（月）発売】

〈商品特徴〉

ハニーマスタードとベーコン、チーズをデニッシュ生地にトッピングして焼き上げました。ベーコンとチーズにハニーマスタードを加えることで、くせになる味に仕上げました。

〈販売価格〉

178円(192.24円)

ミルク風味のスイートデニッシュ 【4月13日（月）発売】

〈商品特徴〉

ミルク風味の油しっとりとした食感に仕上げたデニッシュです。やさしい甘さにすることで、最後まで飽きずに食べられる味わいにしました。層を割きながら食べることで、より口どけの良さとミルクの風味をお楽しみいただけます。

〈販売価格〉

298円(321.84円)

枝豆チーズパン【4月27日（月）発売】

〈商品特徴〉

枝豆を練り込んだ生地に、マヨネーズとチーズをトッピングして焼き上げました。生地には枝豆の粒を残すことで、口に入れた瞬間に枝豆の旨みと風味を感じられます。マヨネーズのコクとチーズのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げました。朝食にぴったりな一品です。

〈販売価格〉

158円(170.64円)

- 取扱い店舗

ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）

- 店頭ポスター

「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。

https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown