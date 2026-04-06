今年40周年を迎える「辛ラーメン」から初のブランドキャラクター『SHIN（シン）』が誕生！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、今年40周年を迎える「辛ラーメン」の初のブランドキャラクター『SHIN（シン）』の特設ページを4月6日（月）より、農心ジャパン公式サイトで公開しました。ブランドの新しい顔となる『SHIN』は、辛ラーメンのブランドスローガンである「Spicy Happiness In Noodles（SHIN=辛）」を体現し、言語や文化の壁を超えて、今後「辛ラーメン」の魅力を世界中に届けていきます。

辛ラーメンのブランドキャラクター「SHIN（シン）」が誕生！

1986年に発売し、現在では世界100カ国以上で販売中のグローバルブランド「辛ラーメン」から、初のブランドキャラクター『SHIN（シン）』が誕生。4月6日（月）より、農心ジャパン公式サイト内に特設ページを公開します。さらに今後、農心ジャパン公式SNSを通じて、SHINの誕生ストーリーなど、スペシャルコンテンツも順次ご紹介します。

SHIN特設ページ：https://www.nongshim.co.jp/brand/shinramyun/shin

【『SHIN』とは？】

SHINは、スーパーの棚で選ばれるのを待つのではなく、自ら世界中に「辛さによる幸せ（Spicy Happiness）」を届けるために世界中を旅しており、各地で辛ラーメンにぴったりの「最高の組み合わせ」を探求し続けています。瞳の奥に「辛」の文字が輝き、ラーメンの麺をイメージした“くるくるヘア”がチャームポイントの彼は、持ち前のフレンドリーさで、どんな場の雰囲気も一気に盛り上げるムードメーカーです。やる気が空回りして時々ドジをしてしまう愛嬌たっぷりの一面もあり、今後はSNSなどを通じてより身近に、深く交流していく予定です。この新しい仲間とともに、辛ラーメンはさらに多くの方へ幸せをお届けしていきます。

【プロフィール】

名前：SHIN（シン）

性格：とびきりフレンドリー！

特徴：瞳の奥で輝く「辛」、くるくるしたヘアスタイル

夢：世界中の人たちと一緒にラーメンをたのしむこと

趣味：スパイシーな料理の最高の組み合わせ探し

好きなこと：時間があればSNSで人と交流すること

長所：スパイシーな魅力で、場の雰囲気を盛り上げる！

短所：やる気がありすぎて、ちょっとドジな失敗をしてしまう

「辛ラーメン」について

韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位(※1)の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国でたのしまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。

製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特長。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。

※Nielsen IQ Korea 2024年調べ

ブランドメッセージ「Spicy Happiness In Noodles」について

辛ラーメンのグローバルキャッチコピー「Spicy Happiness In Noodles」は、辛ラーメンに込めたブランドメッセージとして世界に向けて発信しているものです。「辛（Shin）」の頭文字をとったこのキャッチコピーは、アジア以外の漢字を使わない国の人々にも親しみやすいように考えられました。

“辛さ（Spicy）”がもたらす、“たのしみ（Happiness）”を、“一杯の麺（In Noodles）”に込め、「辛ラーメンの辛さが特別な時間になるように」という想いを表現しています。このメッセージのもと、国境を超えてともにたのしむラーメンとして、世界の人々の日常をスパイスでおいしく満たしていきます。辛ラーメンブランドは今後も「Spicy Happiness In Noodles」の想いとともに歩んでまいります。

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/