【株式会社WhiteCrow】合同会社SORABOTと共同で「ドローンの仕事を体験する1日」を開催

株式会社White Crowドローンの仕事を体験する1日 ～産業ドローン現場 × ドローンショー舞台裏 実践講習～

合同会社SORABOT（神奈川県横浜市）と株式会社White Crow（大阪府大阪市）は、ドローン事業への参入を検討する社会人を対象とした実践型1日講習「ドローンの仕事を体験する1日」を共同開催します。 本講習では、産業ドローンの現場実務とドローンショーの準備・本番運営という、ドローン業界のリアルな現場を1日で横断的に体験できます。「ドローンに携わりたいが、何から始めればよいかわからない」という方が、現場を知り、キャリアの方向性を見極めるための場として設計されています。

開催概要

本講習で体験できること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147437/table/22_1_85d187099520f0751bca0c5db4a66493.jpg?v=202604060551 ]詳細・お申込みはこちら :https://sorahub-whitecrow.peatix.com/

▼ 産業ドローン実務（合同会社SORABOT）

- 現場撮影：実際の撮影現場での機体操作と映像取得- 自動航行によるドローン測量- 太陽光発電所の点検業務体験- 安全管理・チーム作業の実践

▼ ドローンショー現場（株式会社White Crow）

- ドローンショーの準備工程の見学- 本番運営の見学- ショー演出の裏側解説※雨天強風の場合、ドローンショーにつきましては中止の可能性があります。

本講習が生まれた背景

ドローン産業は急速に拡大しており、測量・点検・農業・エンターテインメントなど多岐にわたる分野での需要が高まっています。しかし、「実際の業務現場を体験できる機会」は依然として限られており、参入を考える社会人が現場感覚を持つことが難しいのが現状です。

本講習は、異なる専門領域を持つ2社が連携することで、産業ドローンとドローンショーという2つの現場を1日で体験・見学できる、これまでにない実践型プログラムとして実現しました。

主催会社について

■ 合同会社SORABOT（https://sorabot.co.jp(https://www.sorabot.com/)）

神奈川県横浜市を拠点に、産業ドローンの運用・教育・コンサルティングを手がける。測量・点検・農業など幅広い分野での実績を持ち、現場に根ざしたドローン活用を推進。

■ 株式会社White Crow（https://wh-crow.co.jp(https://wh-crow.co.jp/)）

大阪府大阪市を拠点に、関西を中心としたドローンショーの企画・演出・運営を行うクリエイティブカンパニー。一等無人航空機操縦士やDJI CAMPインストラクターの資格を持つスタッフが在籍し、1,000回を超える現場実績を誇る。「一粒万倍」の理念のもと、ドローンを通じて人と地域に感動を届け続けている。現在、ドローンショーの現場を共に創るメンバーを積極的に探している。

White Crowについて

株式会社White Crowは、ドローンショーの企画・演出・運用を一気通貫で提供する制作会社です。

周年記念事業や施設イベント,IPコラボなど、目的や会場特性に応じた夜間演出の企画を行っています。

ドローンショーの事例や演出については、公式サイトをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

■ 合同会社SORABOT

HP：https://www.sorabot.com/

担当者名：奥村英樹

Email：sales@sorabot.com

■ 株式会社White Crow

HP：https://wh-crow.co.jp/

担当者名：田中有輝

Email：contact@wh-crow.co.jp