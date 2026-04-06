日本のソウルフードが超巨大化！直径50cmの超ビッグサイズ「梅おにぎりぬいぐるみ」がクレーンゲーム景品に。のりをめくると“隠れキャラ”が現れる遊び心満載の仕様

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、当社が展開するクレーンゲーム景品シリーズ「エブリデイ オリジナル景品」として、新たにクレーンゲームのプロ監修のふかふかで大きな「梅おにぎりぬいぐるみ」が登場します。

本商品は、日本の定番食である「梅おにぎり」をモチーフにした、思わず目を引くビッグサイズのぬいぐるみです。ふっくらとした三角フォルムに、“のり”をまいた、シンプルながらも存在感抜群のデザインに仕上げました。

最大の特徴は、直径約50cmのインパクトあるサイズ感。抱きかかえたくなるボリュームで、クレーンゲーム景品としてのワクワク感を一層高めます。また、のり部分は取り外し可能となっており、中には梅をイメージしたワンポイントが隠れている遊び心ある仕様です。さらに、その梅は「エブリデイとれトレ屋」のマスコットキャラクターであるトレが“梅バージョン”に変身した特別デザインとなっており、ファンには嬉しいサプライズ要素も楽しめます。

さらに、クレーンゲームのプロ監修のもと、アミューズメント景品として展開していきます。SNS映えも抜群のインパクトアイテムとして、思わず写真を撮ってシェアしたくなること間違いなしのオリジナル景品です。

≪トレとは≫

宇宙人のトレ。語尾に “ ●〇トレ ” というナマリ ?がある宇宙人。

宇宙人(トレ)は手足がなくフワフワと浮いている。

宇宙人には手足がないがスカート?の中からはクレーンのアームのようなものが出てきてモノを掴むことができる。このアームで倉庫の荷物運びなどを手伝う。

宇宙人(トレ)は現在5色(赤、青、緑、黄、ピ ンク)確認されており

同じ色(赤色)の宇宙人(トレ)もいる模様(赤色の宇宙人が3個体いたこともある)。

赤色の宇宙人(トレ)は他の色よりも頼り甲斐がありリーダー的個体のようだ。

色はそれぞれ違うが 、みんな同じ顔をしていて基本的に笑顔なのが特徴。

「引用：エブリデイとれトレ屋桶川店 トレとウエアとエブリキャラクター紹介」https://www.toretoreya-okegawa.com/character/

▼エブリデイとれトレ屋 桶川店 キャラクター紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8qORQ-QYRgc ]



クレーンゲームプロ五十嵐直也氏

クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームのプロとして、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。

【商品概要】

商品名：梅おにぎりぬいぐるみLサイズ

■提供開始日：2026年4月1日（水）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：約50cm

■種類：1種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp