乳幼児食のthe kindestから初の小中学生・親世代向けの商品が登場。栄養を支える「家族でごきげん鉄分パウダー」とジュニアプロテイン「manten Triple Care」を4月6日より新発売。

株式会社MiL

株式会社MiL（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉岡 侑也）は、子ども向け栄養補助食ブランド「まんてんバランス」シリーズより、生後6ヶ月頃からママ・パパまで使える「家族でごきげん鉄分パウダー」、小中学生の成長期を多角的にサポートするプロテイン「manten Triple Care」の2商品を4月6日より発売いたします。

当社はこれまで、赤ちゃんからの「食育」をサポートするブランド「the kindest（カインデスト）」を通じて、離乳食期から未就学児の安心・安全・栄養を追求してきました。今回の新商品は、「the kindest」で培ってきた安心・安全・栄養の考え方を活かし、当社として初めて、小中学生のお子さまや子育て中のママ・パパの方までを対象とした商品です。

■ 開発の背景：乳幼児食の先にある「家族の栄養課題」への挑戦

これまで「the kindest」は、0歳から6歳頃までの離乳食期・幼児食期の子どもを中心にサポートしてまいりました。しかし、成長に伴い子どもたちの生活環境は変化し、日々の活動量や生活リズムの変化に応じた新たな課題が生まれます。また、子育てをされるママ・パパにとっても、日々の栄養管理は負担になりがちです。

特に、以下の2つの課題があると私たちは考えています。

1．深刻化する子どもの鉄分不足

現代の子どもたちは、食生活や生活環境の変化などを背景に、欧米諸国と比較しても鉄分摂取量が不足している傾向があると言われています。鉄分は健やかな成長期に欠かせない栄養素であり、日々の様子に影響する可能性があるとも考えられています。

2．栄養補給だけでない「成長の本質」

一般的な子ども用の栄養補助食では、栄養素量などの数値に注目が集まりやすい一方で、子どもの成長段階においては、「睡眠・栄養・運動」といった生活を支える3つの要素のバランスが重要とされています。しかし、現代の小中学生は習い事や塾などで多忙な日々を送っていることに加え、デジタル環境の影響もあり、このバランスが乱れやすい状況にあります。

「子どもにとってより良い安心・安全を徹底的に考え抜き、Well-beingを届ける」という考えのもと、今回その知見を小学生・中学生、そして大人へと広げ、家族全員の毎日を支える2つのプロダクトを開発しました。

1. 【鉄分パウダー】「隠れ鉄不足」という社会課題への、やさしい解決策

～生後6ヶ月頃から大人まで。混ぜるだけで9.6mgの鉄分補給～

【商品の特徴】- 手軽に鉄分補給： 1包でほうれん草19株分の鉄9.6mgを配合※。- フェリチン鉄を採用： 体内に貯蔵される鉄として知られる「フェリチン鉄」を使用。体にやさしく、子どもから大人まで家族みんなで使えます。- 「タイパ」栄養補給： 飲み物や味噌汁に混ぜても味や見た目を邪魔しないように配慮。忙しい朝でもすぐに栄養を補えます。- その他栄養素： 鉄分の他にも、普段の食事で不足しがちなマグネシウム・亜鉛・ビタミンB1、B2、B6・葉酸を配合し、毎日の‘‘ごきげん”をサポートします。

※「日本食品標準成分表（八訂）」をもとにほうれん草1株を25gとして算出

【スペック】- 対象：生後6ヶ月頃～大人までずっと- 価格：4,980円（税込）/ 30包

・家族でごきげん鉄分パウダー

https://the-kindest.com/products/detail/2430/

2. 【manten Triple Care】毎日のコンディションを支えるジュニアプロテイン

～Wプロテイン×GABA配合。伸び盛りの“あと一歩”を支えるジュニアプロテイン～

【商品の特徴】

3つのアプローチ

本商品は、子どもの「伸び盛り（身体・スポーツ・勉強）」をサポートするために、栄養・運動・生活リズムの3つのバランスに着目して開発しました。

- １.コンディション配合：生活の質をサポートし、健やかな毎日に欠かせない、GABAやグリシン、テアニンを配合。- ２.Wプロテイン配合：お子さまの体をサポートするホエイプロテインとソイプロテインの2種配合。- ３.グーン配合：カルシウム、ビタミンDに加え、成長期やアクティブな生活を支えるアルギニンと、健やかな毎日をサポートする卵黄ペプチドを配合。- 効率的なソリューション： 「混ぜる・飲む」だけの数秒の習慣で、子どものパフォーマンス向上だけでなく、忙しい親のゆとり（Well-being）の創出にもつながります。

【スペック】- 対象：小学生～中学生- 価格：4,299円（税込）/ 約30日分 （※1日15gを目安とした場合）

・manten Triple Care

https://the-kindest.com/products/detail/2429/

■ 株式会社MiLについて

当社は「Journey of Well-being ～毎日の感動からウェルビーイングな将来を～」をミッションとして掲げるウェルネスカンパニーです。子育て世代に求められる商品やサービスを、顧客・購買データから逆算して企画し、フレンチシェフや小児科医などのプロフェッショナルと共同開発しています。また、マーケティングから販売、顧客サポートまでを一貫して行うことで、変化が多く複雑な子育て課題に寄り添ったサービスを提供しています。

会社名：株式会社MiL

所在地：東京都港区南青山4-13-9 クレセントヒルズ3F

代表者：代表取締役CEO 杉岡 侑也

設 立：2018年1月

事 業：赤ちゃんからの「食育」をサポートするブランド「the kindest（カインデスト）」の展開

U R L：https://mil-inc.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社MiL

事業企画部 井上剛貴

press@mil-inc.com