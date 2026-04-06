“食べる炭酸”？！初夏を感じる爽快キャンディ　さくしゅわ食感がたまらない発泡キャンディやロリポップなど　全4種　PAPABUBBLEのはじけるしゅわしゅわシリーズ　4月16日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、初夏の訪れを告げる“はじける、しゅわしゅわ”シリーズを、2026年4月16日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/syuwasyuwa-2026(https://papabubble.co.jp/collections/syuwasyuwa-2026)）にて発売いたします。

口の中で弾ける爽快キャンディシリーズをぜひお楽しみください。

■ 口の中で弾ける爽快感！一足早く初夏を感じる「発泡キャンディ」

初夏の陽気にぴったりな、口の中でしゅわしゅわ弾ける「発泡キャンディ」。ソーダの爽快感をそのまま閉じ込めたような、新感覚の味わいが楽しめます。

最大のこだわりは、職人が限界まで挑んだ「重曹」の配合量です。空気をたっぷり含ませたサクサクのキャンディを噛むと、口の中で一気にしゅわしゅわとした刺激が広がります。ぷりっとしたフォルムと、キラキラとしたカラフルな見た目は、自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもぴったりな一足早く初夏を感じる爽やかさです。

フルーツ×ソーダの味わいが楽しめる「フルーツ」、コーラとソーダのシンプルな組み合わせの「ポピュラー」、両方を詰め合わせた「小分けセット」の3種類を展開します。

・バブルソーダミックス フルーツ 税込み価格：740円

・バブルソーダミックス ポピュラー 税込み価格：740円

・バブルソーダミックス 小分けセット 税込み価格：1,840円

■ お口でしゅわっ、と弾ける「しゅわしゅわロリポップ」

見た目も気分も華やぐ、カラフルでポップな「しゅわしゅわロリポップ」。なめると口の中でしゅわっと発泡する、爽快な仕掛けを閉じ込めたキャンディです。

本アイテムは、「バブルソーダミックス」と比較して重曹の配合量を高めているのが特長。よりダイレクトで強い炭酸感を楽しめる、“食べる炭酸飲料”のような味わいに仕上げました。

カラフルな色合いも魅力のひとつで、色違いで揃えることで「お菓子の花束」のような見た目もお楽しみいただけます。

・しゅわしゅわロリポップ 税込み価格：各種 590円

（ピンク:ストロベリースカッシュ、オレンジ:マンゴースカッシュ、グリーン:マスカットソーダ、イエロー:チェリーコーラ、パープル:コーラフロート）

■ 初夏の光に透ける、宝石のような「ソーダバブレッツ」

パパブブレならではの、フルーツやヨーグルトにソーダを掛け合わせた、初夏にぴったりの爽やかなグミが登場。見た目にも涼やかで、この時期ならではの味わいが楽しめる、ソーダ好きに向けた限定バブレッツです。

カラーは、はじけるような印象を意識した青・ピンク・緑の3色で構成。透明感のある仕上がりで、初夏らしい軽やかさを表現しています。

中でもライチソーダは、パパブブレならではの組み合わせが特長のフレーバーです。ソーダ系の爽やかな味わいを好む方はもちろん、グミ好きの方やさっぱりとしたフレーバーを好まれる方にも手に取りやすいアイテムに仕上げました。

・ソーダバブレッツ 2個 税込み価格：360円

・ソーダバブレッツ 9個 税込み価格：1,600円

■ 弾ける食感とフロートの味わいが広がる「ぱちぱちコットン缶」

アメリカンドリンクをテーマに、見た目も味わいもポップな「ぱちぱちコットン缶」を展開します。

フレーバーは、「メロンソーダフロート」「コーラフロート」「レモンソーダフロート」の3種類です。職人が手がけた濃厚なキャンディを綿あめに仕立て、バニラクリームの風味を重ねることで、フロートのような満足感のある味わいに仕上げました。

口の中でパチパチと弾けるキャンディの刺激も特長のひとつ。ソーダのしゅわしゅわとした感覚を再現した、遊び心のあるコットンキャンディです。

パパブブレのキャンディを使用した、従来の綿あめとは異なる、奥行きのある味わいと弾ける食感をお楽しみください。

・ぱちぱちコットン缶 税込み価格：780円

（オレンジ：コーラフロート、青：ソーダフロート、緑：メロンフロート）

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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