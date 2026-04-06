“食べる炭酸”？！初夏を感じる爽快キャンディ さくしゅわ食感がたまらない発泡キャンディやロリポップなど 全4種 PAPABUBBLEのはじけるしゅわしゅわシリーズ 4月16日より発売
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、初夏の訪れを告げる“はじける、しゅわしゅわ”シリーズを、2026年4月16日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/syuwasyuwa-2026(https://papabubble.co.jp/collections/syuwasyuwa-2026)）にて発売いたします。
口の中で弾ける爽快キャンディシリーズをぜひお楽しみください。
■ 口の中で弾ける爽快感！一足早く初夏を感じる「発泡キャンディ」
初夏の陽気にぴったりな、口の中でしゅわしゅわ弾ける「発泡キャンディ」。ソーダの爽快感をそのまま閉じ込めたような、新感覚の味わいが楽しめます。
最大のこだわりは、職人が限界まで挑んだ「重曹」の配合量です。空気をたっぷり含ませたサクサクのキャンディを噛むと、口の中で一気にしゅわしゅわとした刺激が広がります。ぷりっとしたフォルムと、キラキラとしたカラフルな見た目は、自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもぴったりな一足早く初夏を感じる爽やかさです。
フルーツ×ソーダの味わいが楽しめる「フルーツ」、コーラとソーダのシンプルな組み合わせの「ポピュラー」、両方を詰め合わせた「小分けセット」の3種類を展開します。
・バブルソーダミックス フルーツ 税込み価格：740円
・バブルソーダミックス ポピュラー 税込み価格：740円
・バブルソーダミックス 小分けセット 税込み価格：1,840円
■ お口でしゅわっ、と弾ける「しゅわしゅわロリポップ」
見た目も気分も華やぐ、カラフルでポップな「しゅわしゅわロリポップ」。なめると口の中でしゅわっと発泡する、爽快な仕掛けを閉じ込めたキャンディです。
本アイテムは、「バブルソーダミックス」と比較して重曹の配合量を高めているのが特長。よりダイレクトで強い炭酸感を楽しめる、“食べる炭酸飲料”のような味わいに仕上げました。
カラフルな色合いも魅力のひとつで、色違いで揃えることで「お菓子の花束」のような見た目もお楽しみいただけます。
・しゅわしゅわロリポップ 税込み価格：各種 590円
（ピンク:ストロベリースカッシュ、オレンジ:マンゴースカッシュ、グリーン:マスカットソーダ、イエロー:チェリーコーラ、パープル:コーラフロート）
■ 初夏の光に透ける、宝石のような「ソーダバブレッツ」
パパブブレならではの、フルーツやヨーグルトにソーダを掛け合わせた、初夏にぴったりの爽やかなグミが登場。見た目にも涼やかで、この時期ならではの味わいが楽しめる、ソーダ好きに向けた限定バブレッツです。
カラーは、はじけるような印象を意識した青・ピンク・緑の3色で構成。透明感のある仕上がりで、初夏らしい軽やかさを表現しています。
中でもライチソーダは、パパブブレならではの組み合わせが特長のフレーバーです。ソーダ系の爽やかな味わいを好む方はもちろん、グミ好きの方やさっぱりとしたフレーバーを好まれる方にも手に取りやすいアイテムに仕上げました。
・ソーダバブレッツ 2個 税込み価格：360円
・ソーダバブレッツ 9個 税込み価格：1,600円
■ 弾ける食感とフロートの味わいが広がる「ぱちぱちコットン缶」
アメリカンドリンクをテーマに、見た目も味わいもポップな「ぱちぱちコットン缶」を展開します。
フレーバーは、「メロンソーダフロート」「コーラフロート」「レモンソーダフロート」の3種類です。職人が手がけた濃厚なキャンディを綿あめに仕立て、バニラクリームの風味を重ねることで、フロートのような満足感のある味わいに仕上げました。
口の中でパチパチと弾けるキャンディの刺激も特長のひとつ。ソーダのしゅわしゅわとした感覚を再現した、遊び心のあるコットンキャンディです。
パパブブレのキャンディを使用した、従来の綿あめとは異なる、奥行きのある味わいと弾ける食感をお楽しみください。
・ぱちぱちコットン缶 税込み価格：780円
（オレンジ：コーラフロート、青：ソーダフロート、緑：メロンフロート）
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
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