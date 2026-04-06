4月29日(水・祝)より【舞台『ZERO RISE』開催記念 POP UP STORE in Annivroad】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年4月29日(水・祝)より【舞台『ZERO RISE』開催記念 POP UP STORE in Annivroad】を開催致します。

舞台『ZERO RISE』の開催を記念し、POP UP STOREの開催が決定。

公演物販商品のほか、POP UP STOREにあわせた商品も登場致します。

■イベント概要

【会期】2026年4月29日(水・祝)～5月10日(日)

【場所】Annivroad by Bushiroad Creative Store

所在地：東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F

■商品情報

POP UP STORE 展開商品 ※公演物販でのお取り扱いはございません

舞台『ZERO RISE』 A3マット加工ポスター

価格：1,100円（税込）

ZERO RISE プロジェクトアクリルパネル

価格： 2,750円（税込）

ZERO RISE カプセルアクリルマーカー

価格：500円（税込）

公演物販商品 舞台初日公演にさきがけ、POP UP STOREに登場！

ZERO RISE ペンライト

価格：4,400円（税込）

ZERO RISE ドライジップパーカー

価格：各5,500円（税込）

舞台『ZERO RISE』 Wアクリルスタンド

価格：各2,750円（税込）

舞台『ZERO RISE』 応援うちわ

価格：各1,650円（税込）

ZERO RISE アクリルスタンド

価格：各1,760円（税込）

ZERO RISE トレーディングホログラム缶バッジ

価格：550円（税込）

舞台『ZERO RISE』 個別ブロマイドセット

価格：各770円（税込）

舞台『ZERO RISE』 トレーディングブロマイド

価格：330円（税込）

舞台『ZERO RISE』 チーム別シリコンバンド

価格：各770円（税込）

舞台『ZERO RISE』 マフラータオル

価格：2,420円（税込）

■お買い上げ特典

【特典】複製キャラサイン入り ダブルビジュアルブロマイド（全11種）

1会計4,000円（税込）お買い上げごとに、【複製キャラサイン入り ダブルビジュアルブロマイド（全11種）】をランダムで1枚プレゼント致します。

さらに、エポスカードでのお買い上げもしくはご提示（現金払い）で、ランダムでもう1枚プレゼント致します。

※無くなり次第終了致します

※特典は舞台『ZERO RISE』物販、ブシロード オンラインストアと共通です

■プリントフォト

舞台『ZERO RISE』開催記念フォト

フレーム 全5種 ｜ 1回撮影 1,000円（税込）

プリントフォトフレームが登場。

『ZERO RISE』のイラストフレームで記念撮影をお楽しみいただけます。

撮影した写真はその場でプリントされます。

さらに、撮影後に表示されるQRコードより、データのダウンロードも可能です。

※お会計は、Annivroad ストア内のレジにてご案内致します

※撮影回数に制限を設けさせていただく場合がございます

スマートプリ機「 HARTi Photo(R)︎」

「"好き"を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機。

加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

■Annivroad（アニバロード）とは…

作品の周年記念やキャラクターの誕生日など、さまざまな「お祝いごと」に特化したPOP UPを実施する常設ストアとして、2026年1月、新たにオープン致しました。

■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/97990/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

・ブシロードクリエイティブストア公式X

@bushi_store(https://x.com/bushi_store)

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