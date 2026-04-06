凍らせて飲んで体を中から冷やす「熱中対策水アイススラリー」に「ライチ」が新ラインナップとして登場

赤穂化成株式会社

塩づくりの技術を基盤にしたミネラルの総合メーカーである赤穂化成株式会社（本社：兵庫県赤穂市、代表取締役社長：池上良成）は、2026年4月10日（金）より、凍らせて半解凍状態で飲む飲料「熱中対策水アイススラリー ライチ」を全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストアにて発売いたします。本商品は、汗に近いイオンバランスで、やさしい甘さのライチ味のアイススラリー飲料です。容器にスマートパックを採用することで、使用時に素早く開封して体を冷やすことができます。

熱中対策水アイススラリー ライチ

■より素早くカラダを冷やす

熱中対策水アイススラリー ライチは、容器にスマートパックを採用しました。スマートパックは、飲み口上部をつまんで引っ張ることで素早く開封することができます。

■2026年の夏も暑くなる可能性

2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正により、企業には熱中症対策の体制整備と作業者への周知が義務付けられました。義務化されて2年目となる2026年の夏(6～8月)は、平年より気温が高くなる可能性が高いとの見解が気象庁より発表されています。熱中症対策の体制整備などに取り組まれている企業からは、体の冷却手段の一つであるアイススラリーが、昨年にひきつづき今年も注目されると考えられます。

■補給と冷却を両立する新提案

本商品は、微細な氷を含むアイススラリーを飲むことで、体を中から冷やすことができる飲料です。またイオンバランスを汗に近く設定しており、汗として体の外にでた水分と塩分を同時に補給するとともに、氷の冷却効果により体温上昇を抑え、作業時の暑さ対策をサポートします。

■アイススラリーとは

アイススラリーとは、液体の中に微細な氷の粒が混ざったシャーベット状の飲料です。氷の冷却効果と飲料の流動性を併せ持ち、口から素早く体内へ氷を届けることができます。氷の粒が細かいため表面積が大きく、効率よく体温を下げることが可能です。

■「熱中対策水アイススラリー」の特徴

１.凍らせて飲む冷却飲料

微細な氷を含む流動性のあるアイススラリーが、体を中から冷やします。

２.塩分濃度0.17％

厚生労働省・環境省が推奨する範囲（0.1～0.2％）に設計。

汗で失われる水分とイオンを補給します。

塩分には「赤穂の天塩」を使用しています。

３.汗に近いイオンバランス

塩づくりの技術を活かしたミネラル設計。

４.ライチ

暑い時でも飲みやすい、やさしいあまさ。

５.飲み切りサイズ

まとまった量の氷を短時間で一度に体に取り入れるため、カラダを素早く冷やします。

熱中対策水アイススラリー中身

■使用方法

１.冷凍庫で4時間以上凍らせる

２.常温で10～15分置く

３.柔らかくなるまで揉みほぐし、押し出して食べる

■想定使用シーン

暑い場所での作業の前後 炎天下でのスポーツ前後 体を素早く冷やしたい場面

■商品概要

商品名 ：熱中対策水アイススラリー ライチ

価格 ：オープン価格

容量 ：90g

発売日 ：2026年4月10日(金)

販売場所 ：全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストアなど

賞味期限 ：12ヶ月

原材料名 ：粉あめ(国内製造)、塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、

増粘多糖類、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

■赤穂化成について

「日本第一の塩を産したまち 播州赤穂」として日本遺産に登録されている兵庫県赤穂市は江戸時代から続く日本屈指の塩の産地です。赤穂化成株式会社はかつて存在した赤穂東浜塩田をルーツにもち、塩田の開拓から数えて約400年の歴史を持つ企業です。弊社は海水に含まれているナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの塩類を食品や工業用など多種多様な用途に展開しています。代表的な商品「赤穂の天塩」は50年以上続くロングセラー商品で、日本伝統の塩の味を現代に伝えています。

【企業概要】

社名 ：赤穂化成株式会社

本社所在地 ：兵庫県赤穂市坂越329番地

ホームページ ：https://www.ako-kasei.co.jp

商品詳細ページ ：https://web.ako-kasei.co.jp/PR/ICESLURRY/

＜お客様からの商品に関するお問い合わせ

赤穂化成株式会社お客様相談室 0120-40-4139（ フリーダイヤル ）