レジェンド再来！ ギド・ブッフバルト氏来店スペシャルイベント

ケルヒャー ジャパン株式会社

清掃機器の世界最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：挽野 元）は、2026年4月8日（水）、カインズ浦和美園店にて、サッカー元ドイツ代表のレジェンド、ギド・ブッフバルト氏と細貝萌氏をゲストに迎えたスペシャルトークイベントを開催いたします。

ドイツ・シュトゥットガルト近郊に本社を置くケルヒャーは、2025年より同地を本拠地とする「VfBシュトゥットガルト」のリージョナルパートナーに就任いたしました。本イベントでは、ドイツの名門サッカークラブ「VfBシュトゥットガルト」にゆかりがあり、浦和レッズでも活躍したギド・ブッフバルト氏と細貝萌氏をゲストにお招きします。世界最高峰の舞台と浦和の地で活躍した両選手のトークセッションをお楽しみいただけます。

■ 開催概要

日時：2026年4月8日（水）15:00 ～ 17:30 ※12:00～整理券配布開始

場所：カインズ 浦和美園店 店頭スペース （埼玉県さいたま市緑区美園1丁目11番1）

対象：一般のお客様

主催：ケルヒャー ジャパン 株式会社

協力：カインズ 浦和美園店 様

登壇者：

ギド・ブッフバルト氏（VfBシュトゥットガルト クラブアンバサダー / 元ドイツ代表）

細貝 萌氏（ザスパ群馬 代表取締役社長 / 元日本代表）

参加費：無料

■ 主な実施予定内容

１．ミニトークショー （15:10～15:50）

今回の来日の目的やVfBシュトゥットガルトの活動、浦和への思い、ケルヒャー製品の魅力について語ります。



２．ファン交流イベント （16:00～17:00）

サインカードプレゼントや、ファンとの記念撮影会を実施いたします。



※ミニトークショー、ファン交流イベントのご参加には人数制限がございます。

※当日12:00からカインズ 浦和美園店 店頭にて先着順に参加整理券を配布いたします。

■ 来場者特典 ：

ブッフバルト氏サインカード （先着70枚）



■ 豪華プレゼント企画（購入特典）

4月6日（月）～ 4月12日（日）の期間中、カインズ 浦和美園店にてケルヒャー製品を含むお買い上げをいただいたお客様を対象に、レジェンドの直筆サイン入りグッズが当たる抽選会を実施いたします。

対象期間：2026年4月6日（月）～ 4月12日（日）

応募方法：期間中の対象レシートをサービスカウンターへご提示ください。引換に抽選券をお渡しします。

賞品：

直筆サイン入りユニフォームシャツ（ケルヒャー製品含む3万円以上購入者・抽選3名様）

直筆サイン入りキャップ（ケルヒャー製品含む1万円以上購入者・抽選30名様）

当選発表：後日、カインズ浦和美園店内の掲示にて発表いたします。



■ ゲストプロフィール

ギド・ブッフバルト（Guido Buchwald）

ドイツ出身、1961年1月24日生まれ。プロデビュー後、ドイツ・ブンデスリーガのVfBシュトゥットガルトで2度のリーグ制覇。ドイツ代表として出場した1990年W杯イタリア大会では、決勝でマラドーナを封じ、優勝に大きく貢献した。1994年来日し、浦和レッズへ入団。選手として浦和レッズの守備の礎を築いた後、監督としても2006年に悲願のJ1初優勝を達成したレジェンド。現在はVfBシュトゥットガルトの名誉主将として、チームの発展に貢献している。

細貝 萌（Hajime Hosogai）

群馬県出身、1986年6月10日生まれ。前橋育英高校卒業後、浦和レッズに入団しプロデビューを果たす。その後は、アウクスブルク（ドイツ）→レバークーゼン（ドイツ）→ヘルタベルリン（ドイツ）→ブルサスポル（トルコ）→シュトゥットガルト（ドイツ）→柏レイソル（日本）→ブリーラムユナイテッド（タイ）→バンコクユナイテッド（タイ）と国内外のクラブで活躍。2021年より自身が生まれ育った群馬県のザスパ群馬でプレー。日本代表では国際Aマッチ30試合出場、1得点。2024シーズン限りで現役を引退し、2025年4月からザスパ群馬の代表取締役社長に就任。

ケルヒャー ジャパン公式WEBサイト :https://www.kaercher.com/jp/

ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで誕生した世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、継続的な技術革新を通じて、高圧洗浄機や床洗浄機、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類以上の製品を展開し、世界約190カ国で広く愛用されています。



清掃にWOW！を -汚れをきれいにするだけじゃない。清掃でくらし、もの、街に驚きとワクワクを-

清掃の力がもたらす感動をお届けすることがケルヒャーの使命です。日々の暮らしから、農業・製造業などの生産現場、そして街のインフラまで、清掃で本来の輝きを蘇らせ、その価値を持続させることを目指しています。この信念に基づき、ケルヒャーがグローバル展開する「クリーニングプロジェクト」は、ニューヨーク・自由の女神や東京・日本橋など、世界の歴史的建造物を洗浄・再生し次世代へつなぐ文化貢献活動として実を結んでいます。ケルヒャーは、クリーンな世界の実現に向けて、人々の豊かな暮らしを支える「驚き」に満ちた清掃体験を創造し、社会に大きなインパクトを生み出していきます。