NEL株式会社、ショート動画UGCでEC指名買いを生む「osina EC Ads」の正式提供を開始

NEL株式会社

ブランドと生活者をつなぐ推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」を開発するNEL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西田 陸、以下、当社）は、EC購買とSNS上のショート動画型UGC（ユーザー生成コンテンツ）で指名買いにつなげる「osina EC Ads」の正式提供を開始いたしました。

「osina EC Ads」は、osinaユーザーが指定のECサイトで商品を購入し、そのリアルな利用体験を動画で発信する仕組みです。EC購買とSNS上の投稿が集中的に生まれることで、「今、この商品が選ばれている」という話題の盛り上がりを創出します。これにより、生活者が他社商品と比較することなく、共感して購買する「指名買い」を後押しします。

「osina EC Ads」お問い合わせ :https://lp.osina.app/#article_6

◼️「osina EC Ads」のサービス概要

当社が展開する推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」は、掲載されている中からお気に入りの商品と出会い、自ら購入し、SNSにショート動画を投稿。生活者によるUGCを促進し、SNS上の話題化を起こすことで、再現性高く実現する仕組みを提供しています。

「osina EC Ads」は、osinaユーザーがECサイトで対象商品を購入し、その利用体験をTikTok/Instagramリールで発信・拡散する仕組みです。

実際に商品を購入した生活者のUGCが数多く生まれることで、EC購買促進とSNSの話題化を同時に実現します。

◼️想定される活用シーン

・新商品の販売実績づくり

osinaユーザーによるEC購買と、SNS投稿が集中的に生まれることで、ランキング掲載といった販売実績を短期間であげることに寄与します。



・セール期間における指名買い促進

セールイベントでは、多数の類似商品と比較検討されやすくなります。購入者によるUGC投稿が数多く生まれ、SNS上で話題化することで、オンライン上で比較せず商品購入に至る「指名買い」を促します。

◼️「osina EC Ads」提供に至った背景

国内BtoC物販EC市場は拡大を続けており、2024年には15兆2,194億円規模に達しました（※1）。食品や化粧品カテゴリにおいてEC購買は日常化しており、オンライン上で商品の販売実績をつくる重要性が高まっています。

一方で、EC市場の拡大に伴い、消費者は多数の商品を比較検討する環境に置かれています。その結果、価格やレビューによる比較が前提となり、ブランドや商品の意図が十分に伝わらないまま選択される構造が生まれています。メーカーは比較の中で埋もれず、商品を手に取ってもらう機会獲得が難しくなっています。

また、小売店舗の棚スペースには限りがあり、販売実績のない新商品・ニッチ商品は取り扱いが難しい課題があります。そのため、メーカーは店頭展開に先立ち、EC上で一定の販売実績をつくる必要性が高まっています。

こうした環境においては、検索や比較を経ずに購買される「指名買い」をいかに生み出すかが重要になります。当社は、SNS上のショート動画UGCを活用し、商品購買からSNSの話題化を一体で設計することで、指名買いと販売実績の創出を実現する「osina EC Ads」の正式提供に至りました。

※1 出典：経済産業省,「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」2025.08.26,（https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf）

「osina」を活用したEC販促事例

生活者起点のレシピ拡散でPOS売上向上。ミツカン「LOVERZたれつゆ」がosinaと実現した“使いたくなる調味料”の新潮流

(https://note.com/nel_all/n/n0577b252501b)

「osina」活用事例の一覧はこちら：https://note.com/nel_all/m/m70498af276ea

◼️ NEL株式会社 コメント

代表取締役社長 西田 陸

どれほどよい商品であっても、生活者に届かなければ売上にはつながりません。

「osina EC Ads」は、実際に商品を購入した生活者のリアルな体験がSNSで広がることで、指名買いを生み出すソリューションです。メーカーの皆さまにとっては、まだ店頭に並んでいない新商品であっても生活者のリアルな声を起点に認知を広げられる点が大きな強みです。

同時に生活者にとっても、SNSの動画をきっかけに新しい商品と出会える場が生まれます。今後もosinaを活用し、生活者のリアルな体験からブランドの成長につなげるSNSマーケティング支援に邁進してまいります。

◼️ 推し購買プラットフォーム「osina」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WpTyRG6kB98 ]





osinaはブランドと生活者を“推し”でつなげる推し購買プラットフォームです。ユーザーは、osinaに掲載されている中からお気に入りの商品と出会い、自ら購入し、SNSにショート動画を投稿。再生回数に応じた報酬を得ることができます。ブランドに対しては、生活者によるUGCを促進し、SNS上の話題化を起こすことで、再現性高く実現する仕組みを提供しています。

「osina」サービスサイト：https://lp.osina.app/

「osina EC Ads」の資料請求・活用施策のご相談は、お問い合わせフォームからお願いします

「osina EC Ads」お問い合わせ :https://lp.osina.app/#article_6

NEL株式会社について

NEL株式会社は「熱狂が循環する世界をつくる」をビジョンに掲げ、個人の熱狂を起点にテクノロジーで新しい経済圏を創るスタートアップです。

推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」の開発・運営に加え、SNSマーケティング戦略立案から実行までを担うマーケティングソリューション事業を展開しています。osinaを組み込んだ統合的なSNSマーケティング戦略により、ブランドの認知・購買・推奨まで一気通貫した成果を実現しています。

ショート動画型SNSの普及を背景に、売上成長率は全社で昨対比205%、「osina」はサービス開始1年2ヶ月で昨対比1,000%と大きな成長を遂げており、大手食品・化粧品メーカーを中心に200社以上の取引実績があります。

社名：NEL株式会社

設立日：2017年12月14日

代表取締役社長：西田 陸

本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス9階

事業内容：osinaの運営、SNS専門総合広告代理事業、キャスティング事業、ソフトウェア事業

公式サイト：https://www.nel-all.com/