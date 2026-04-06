米国で海藻テックを展開するAqua Theon Inc.、プレシリーズAで総額約20億円を調達

Aqua Theon Inc.



ロサンゼルスで和菓子D2C「MISAKY.TOKYO（ミサキ・トウキョウ）」、海藻機能性飲料「OoMee（ウーミー）」を筆頭に、海藻を使ったフードテック事業を展開するAqua Theon Inc. （本社：カリフォルニア州ロサンゼルス、CEO ：三木 アリッサ）は、2026年1月プレシリーズA 3rdとして未来創生３号ファンド（運営：スパークス・アセット・マネジメント株式会社）、Beyond Next Ventures株式会社、株式会社静岡新聞社より約8億円の調達を実施し、プレシリーズAでの調達総額が約20億円となったことをお知らせいたします。 また、海藻機能性飲料「OoMee Matcha」を公式にローンチいたしました。



■資金調達の背景と目的

2025年5月にローンチした「OoMee」は、発売からわずか5カ月でSproutsやRaley’sを含む全米700店舗へ導入され、新規ブランドとしては異例のスピードで全国展開を実現しました。発売以降も高いリピート率を維持し、消費者からの支持に加え、小売バイヤーからも高い評価を獲得しています。こうした市場からの強い反応と確かな成長モメンタムを背景に、ブランドのさらなる拡大とカテゴリー確立を加速させるため、今回の資金調達を実施いたしました。

本調達資金は、マーケティングおよび営業体制の強化に活用し、認知拡大と流通拡大を推進してまいります。また、独自の「Seabiotics(TM)」技術のポートフォリオ拡充を進めるとともに、他企業との戦略的パートナーシップを強化し、海藻由来の新しい価値創出をさらに広げてまいります。



■投資家からのコメント

・スパークス・アセット・マネジメント株式会社 ヴァイスプレジデント 横松 沙弥音氏、次世代成長投資部長 秋田 一太郎氏

米国では、GLP-1薬の普及が進む一方で、副作用に悩まれている方も多くいます。同社の海藻を使用した機能性飲料「OoMee」は、健康的に満腹感をもたらす効果が期待できる製品です。日本とは異なる商流を持つ米国市場において、小売店舗の開拓を実現されている経営者の高い突破力と、現地経営チームに魅了され、この度出資できたことを嬉しく思います。また、本製品には日本の寒天メーカーの原料が使用されています。同社の製品が米国で広く普及することで、日本の伝統素材に新たな価値が加わっていくことを期待しております。

・Beyond Next Ventures株式会社 パートナー/アグリフード領域リード 有馬 暁澄氏

前回ラウンドでのリード投資に続き、今回もAqua Theonへ追加投資をさせて頂きました。この一年で同社はチームをさらに強化し、全米のリテールへの展開を着実に拡大しています。創業者のアリッサさんは、日本の海藻というユニークな資源の可能性を信じ、強いビジョンと行動力でJapan to Globalの挑戦を力強く推進してきました。海藻の新たな価値を世界に広げる同社のさらなる成長を期待しています！

・株式会社静岡新聞社 Silicon Valley Branch 萩原諒氏

米国で高まるウェルネス志向を背景に、「海藻」のポテンシャルで健康的な代替品市場を切り拓くビジョンと、日本の良さを海外に広めるという三木CEOの熱い思いに深く共感いたしました。同氏の卓越したマーケティング力と経験豊富なチームが牽引し、米国主要スーパーへ進出するなど力強い実績も高く評価しています。今後は静岡特産のお茶や柑橘類を用いた新商品の共同開発や米国輸出など、静岡における地域創生も期待しており、同社の米国市場でのさらなる飛躍を全力で支援してまいります。



■弊社代表三木アリッサからのコメント

このたび、弊社はプレシリーズA 3rdラウンドにおいて、未来創生３号ファンド（運営：スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 、Beyond Next Ventures株式会社、株式会社静岡新聞社よりご支援をいただき、無事クローズすることができました。心より感謝申し上げます。創業当初は、日本の海藻がグローバル市場でこれほど評価されるとは想像しておりませんでしたが、着実にトラクションが伸び、事業が前進していることを心強く感じています。本調達を機に、海藻の可能性をグローバル市場で広げ、更なる成長を加速してまいります。

■機能性飲料「OoMee Matcha」について

「OoMee」は、日本で発祥した寒天をベースに、海藻由来の弊社独自技術 「Seabiotics(TM)」 プラットフォームを用いて米国で初めてジュース状に仕立てた機能性飲料です。2026年1月に発売した 「OoMee Matcha」 は、海藻由来のSeabiotics(TM)技術と抹茶を組み合わせ、抹茶に含まれるテアニンとカフェインをバランスよく配合しているため、朝の仕事前やスポーツ前に摂取することで、集中力やパフォーマンスの向上が期待できます。

米国の抹茶市場は2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大すると予想されています。しかし、米国の消費者にとって抹茶本来の苦味はハードルとなり、これまで抹茶ラテなどの乳製品や甘みを加えた製品が主流でした。そこで弊社は、パッションフルーツ＆柚子などのユニークでフルーティーなフレーバーを組み合わせることで、抹茶の苦味を避ける消費者にも取り入れやすくし、より手軽に抹茶の魅力を楽しめる機能性飲料を提供しています。なお、OoMeeは2026年Expo West Nexty Award ファイナリストにも選出されました。

■Aqua Theon Inc.とは

Aqua Theon Inc.は、「日本文化を世界に」をミッションに、海藻を加工する技術を用いて、ハイエンドな和菓子ブランド「MISAKY.TOKYO」、機能性飲料ブランド「OoMee」、食べられるプラスチックの代替品をはじめとする海藻テック事業を展開しています。

特に「MISAKY.TOKYO」ではこれまでに、アカデミー賞・エミー賞前夜祭でベンダーとして出店（全米30社しか選ばれないうちの1社、アジア人唯一）、1億9千万人超のフォロワーを持つセレブ"キム・カーダシアン"のフレグランスブランドKKWとのコラボ、アメリカ最大のフードマガジンBon appetite に掲載、ブランドアカウントのTikTokフォロワー140万人（累計動画再生回数6億5000万回）などを実現してきました。

「OoMee」は、日本で発祥した寒天を使い米国で初めてジュース状として作られた機能性飲料です。ビーガン、グルテンフリー、無添加、無着色にこだわり、腸内環境を整えるだけでなく、自然環境と調和の取れた持続可能な未来を提供します。