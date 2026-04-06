“推し活” 旋風が巻き起こす、この夏のコンサート観光ブーム

Airbnb Japan株式会社

主なポイント

- 音楽ファンによる世界中の都市を訪れるライブ巡りが増加し、主要コンサートの検索数の割合が3桁の伸びを記録しています。- Z世代の音楽ファンは、注目アーティストの滞在型公演や週末開催のフェスティバルに合わせて「推し活旅行」を計画し、旅行中の過ごし方に新しい流れを生み出しています。- Airbnbは、ゲストが旅先で十分な休息をとり、大好きな音楽を思い切り楽しめるよう、ユニークな宿泊先やサービスを提供することで、ファンのコンサートやフェスティバル遠征を後押ししています。

※米国時間3月19日に公開された“Groupie getaways fuel concert tourism this summer(https://news.airbnb.com/groupie-getaways-fuel-concert-tourism-this-summer/)”の抄訳です。

ファンが生み出す新しいトレンドが、2026年の主要コンサートツアーやフェスティバルの楽しみ方を変えつつあります。これらのファンは国や地域を超え、さまざまな都市のライブを巡り、人気アーティストの公演を追いかけています。Z世代の旅行者は注目アーティストの滞在型公演に合わせた「推し活旅行」として、友人と一緒に泊まる場所を探す動きが見られます。さらに「フェスティバル熱」は全米に広がり、出演者のラインナップが発表される前から旅行を計画するファンもいます。

この夏、世界的な大人気アーティストらが全米各地のステージを彩ります。BTS、ノア・カーン、アリアナ・グランデなどのトップアーティストが名を連ね、遠方まで足を運んでお気にいりの公演を追いかける「ライブ巡り」に、より多くの熱心なファンを駆り立てています。中でもボストンは、この夏の主要ツアーの開催地として注目度が特に高く、現地で開催されるツアーが発表された後の2週間で市内の検索数の割合が3桁増となるほどの盛り上がりを見せています。アーティストによっては、2019年以来初の主要ツアーとなることもあり、こうした公演への関心はさらに高まっています。

- BTS：ボストンでの検索数、約600%増 *1- ノア・カーン：ボストンでの検索数、200%超増 *2- アリアナ・グランデ：ボストンでの検索数、約200%増 *3- エド・シーラン：ボストンでの検索数、約170%増 *4- ブルーノ・マーズ：ボストンでの検索数、130%超増 *5

Z世代主導の「推し活旅行」トレンドが、この秋、ニューヨークとニュージャージー地域に熱気をもたらす

この秋、大注目を集めるハリー・スタイルズの滞在型公演に合わせ、Z世代のファンが地元および遠方から集まり、地域を盛り上げると想定されます。公演が発表されて以降、ハリー・スタイルズの滞在型公演期間中の特定週末において、Z世代によるニューヨークとニュージャージー地域の宿泊先の検索数が、200%以上増えています*6。「推し活旅行」を計画するファンも多く、友人と一緒に泊まるグループ旅行の検索数が300%近く増えました*7。Airbnbは、複数の部屋に分かれるよりも、広めのリビングやみんなで料理できるキッチンなど、グループでより多くの時間を一緒に過ごせる滞在先をニュージャージーで提供しており、グループでの推し活旅行をスムーズに楽しめるようにしています。

全米でフェスティバル熱が加速、ラインナップ発表前からすでに旅行を計画

全米のフェスティバルシーズンがはじまり、旅行者は早くも旅の計画を立てています。コンサート情報が発表されるとすぐに検索を始める人もいれば、正式な公演日程や出演アーティストが発表される前から旅行の計画を立てる人もいます。特にZ世代の関心が高く、米国内の代表的なフェスティバルに対する検索比率は非常に高くなっています*8。全体として、主要フェスティバルへの関心は上昇傾向にあり、特に以下のイベントで顕著な伸びが見られます。

- Coachella（コーチェラ）：検索数が70%以上増加。検索数の55%以上がラインナップ発表月の9月に集中しました*9。- Lollapalooza（ロラパルーザ）：検索数が40%以上増加。州外からの旅行者による検索も約40%増加し、公式日程やラインナップ発表前から関心が高まっています*10。- Ultra Music Festival（ウルトラミュージックフェスティバル）：海外からの旅行者による約15%の検索数増加を含め、検索数の増加が全体で10%を超える*11。

Airbnbでは、プライベートシェフ(https://www.airbnb.com/services/6079647)による美味しい食事や、疲れた身体を癒やす宿泊先でのマッサージ(https://www.airbnb.com/services/6068022)など、フェスティバル参加者が休息をとり、元気を回復できるようにするためのユニークなサービスも提供しています。さらに、フェスティバル以外も充実させたい人向けには、Airbnbが提供するDJ体験(https://www.airbnb.com/experiences/5867661)やプライベートタロット(https://www.airbnb.com/experiences/3321838)占いなどの体験もあります。

- カリフォルニア州パームスプリングス：砂漠での滞在も退屈知らず。宿泊先では貸切のアフターパーティー用タコスバー(https://www.airbnb.com/services/6079647)を楽しめる上、プライベートタロット占い(https://www.airbnb.com/experiences/3321838)で旅行をより特別なものにしてくれます。- イリノイ州シカゴ：フェスティバルの合間も充実。宿泊先に配達されるシェフの料理(https://www.airbnb.com/services/6091271)を味わったり、街の食文化を探索(https://www.airbnb.com/experiences/3101898)したりして、滞在時間を存分に楽しめます。- フロリダ州マイアミ：トップDJのパフォーマンスを楽しむ週末の滞在では、宿泊先で受けられる出張ヘアメイクセッション(https://www.airbnb.com/services/6091196)でフェスティバルにぴったりのスタイルを仕上げたり、自らDJ体験(https://www.airbnb.com/experiences/5867661)を楽しんだりできます。

Airbnbでストレスフリーに楽しむコンサート遠征やフェスティバル巡り

コンサートやフェスティバルに合わせた旅行は、Airbnbで簡単かつ快適に計画することができます。大好きな音楽の推し活旅行を最大限楽しめるようにするヒントをご紹介します。

- 理想的な宿泊先を見つける。さまざまな検索フィルターを使うことで、希望するアメニティ・設備で検索できます。クオリティ評価の高い宿泊先やホストに贈られる「ゲストチョイス(https://news.airbnb.com/en-uk/airbnb-introduces-guest-favourites/)」と「スーパーホスト」のバッジを目印に宿泊先を選びましょう。- 宿泊先選びのストレスを減らす。「お気にいり(https://www.airbnb.co.uk/help/article/1236#section-heading-2-0)」を共有することで、全員が好みの宿泊先を追加したり、コメントや投票を行ったりできるため、条件に合う宿泊先を決めやすくなります。- レビューをチェックする。過去に宿泊したゲストのレビューを参考にしましょう。Airbnbでは、実際の宿泊体験に基づいたレビューを確保すべく、予約したゲストだけがレビューを残せる仕組みになっています。検索時に具体的なキーワードでレビューを絞り込むことも可能です。気になることがあれば、予約前にホストへメッセージ(https://www.airbnb.com/help/article/147#:~:text=experience%20is%20completed-,Before%20a%20reservation,unless%20you%20have%20dates%20selected).)で問い合わせることが可能です。- 予算に合わせて予約する。Airbnbでは、検索結果に表示される料金がそのまま支払い額となる透明性の高い料金設定で、費用を予算内に納めやすくしています。さらに「今すぐ予約、後払い(https://news.airbnb.com/reserve-now-pay-later-is-now-available-worldwide/)」機能を使えば、早々に予約を確定させた上で、出発日が近づいてから支払いを行うことができます。- 柔軟性のあるキャンセルポリシーを選ぶ。予定変更に対応できるよう、柔軟性のあるキャンセルポリシー(https://www.airbnb.com/help/article/149#section-heading-0)をご用意しています。ご自身に合うポリシーの宿泊先を選べます。予約前に、ご自身の予約に該当するキャンセルポリシーを確認いただけます。- 出発前のご確認。Airbnbでは、迷惑行為であるパーティーの開催を禁止(https://www.airbnb.com/help/article/3345)しています。また、予約は18歳以上のゲストに限られ、宿泊者本人による予約が必要です。未成年は、予約に記載されている大人の方が同伴する場合にのみ宿泊できます。- Airbnbのサポートを利用可能。滞在中は必要に応じて24時間365日体制でサポートを提供しています。すべての予約にはゲスト向けのAirCover(https://www.airbnb.com/help/article/3218)が無料でついています。万が一の場合には、返金や再予約のサポートを受けられます。みなさんもこの夏Airbnb で推し活巡りをしてみては？*1マサチューセッツ州ボストンの宿泊施設における2026年8月4日～7日の宿泊に対する検索数を、同2025年8月5日～8日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2026年1月13日～27日（ツアー日程発表時）および2025年1月14日～28日に行われた検索に関する2026年と2025年の第1四半期のデータに基づく）*2マサチューセッツ州ボストンの宿泊施設における2026年7月10日～12日の宿泊に対する検索数を、同2025年7月11日～13日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2026年2月2日～16日（ツアー日程発表時）および2025年月3日～17日に行われた検索に関する2026年と2025年の第1四半期のデータに基づく）*3マサチューセッツ州ボストンの宿泊施設における2026年7月21日～26日の宿泊に対する検索数を、同2025年7月22日～27日の宿泊に対する検索数を比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2025年8月28日～9月11日（ツアー日程発表時）および2024年8月29日～9月12日に行われた検索に関する2025年と2024年第4四半期のデータに基づく）*4マサチューセッツ州ボストンの宿泊施設における2026年9月24日～27日の宿泊に対する検索数を、同2025年9月25日～28日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2025年9月18日～10月2日（ツアー日程発表時）および2024年8月19日～10月3日に行われた検索に関する2025年と2024年第4四半期のデータに基づく）*5マサチューセッツ州ボストンの宿泊施設における2026年9月4日～7日の宿泊に対する検索数を、同2025年9月5日～8日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2026年1月8日～22日（ツアー日程発表時）および2025年1月9日～23日に行われた検索に関する2026年と2025年第1四半期のデータに基づく）*6ニューヨークおよびニュージャージーの宿泊施設における2026年8月25日～30日、9月25日～27日、10月30日～11月1日の宿泊に対する検索数を、同2025年8月26日～31日、9月26日～28日、10月31日～11月2日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2026年1月23日～2月6日（ツアー日程発表時）および2025年1月24日～2月7日にZ世代によって行われた検索に関する2026年と2025年第1四半期のデータに基づく）*7ニューヨークおよびニュージャージー地域の宿泊施設における2026年8月25日～30日、9月25日～27日、10月30日～11月1日の宿泊に対する検索数を、同2025年8月26日～31日、9月26日～28日、10月31日～11月2日の宿泊に対する検索数と比較した際の増加率に基づく（それぞれ、2026年1月23日～2月6日（ツアー日程発表時）および2025年1月24日～2月7日にZ世代のゲストによって行われた検索に関する2026年と2025年第1四半期のデータに基づく）*8カリフォルニア州インディオおよびパームスプリングスの砂漠地域の宿泊施設における2026年4月10日～12日の宿泊、イリノイ州シカゴの宿泊施設における2026年7月30日～8月2日の宿泊、ならびにフロリダ州マイアミの宿泊施設における2026年3月24日～30日の宿泊に対する世代別検索比率に基づく（2025年第4四半期のデータに基づく）*9カリフォルニア州インディオおよびパームスプリングスの砂漠地域の宿泊施設における2026年4月10日～12日および4月17日～19日の宿泊に対する検索数を、同2025年4月11日～13日および4月18日～20日の検索数と比較した際の増加率に基づく（2025年上半期に行われた2026年全体に対する検索数と2024年上半期に行われた2025年全体に対する検索数の比較に基づく）。2026年4月10日～12日については、カリフォルニア州インディオおよびパームスプリングスの砂漠地域における2025年の検索比率に基づく*10イリノイ州シカゴの宿泊施設における2026年7月30日～8月2日の宿泊に対する検索数を、同2025年7月31日～8月3日の検索数と比較した際の増加率に基づく（Z世代のゲストにより、2025年上半期に行われた2026年全体に対する検索数と、2024年上半期に行われた2025年全体に対する検索数の比較に基づく）*11フロリダ州マイアミの宿泊施設における2026年3月24日～30日の宿泊に対する検索数を、同2025年3月25日～31日の検索数と比較した際の増加率に基づく（海外旅行者により、2025年上半期に行われた2026年全体に対する検索数と、2024年上半期に行われた2025年全体に対する検索数の比較に基づく）※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。