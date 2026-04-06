出国するギリギリまで、日本の“かわいい”をお買い物！　移動型無人販売PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』　2026年4月6日(月)から成田国際空港第1ターミナルにてサービス開始！

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤歳久／所在地：東京都葛飾区、タカラトミーグループ）は2026年4月6日(月)より、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nuiパン』」（以下『Nuiパン』）を、移動型無人販売サービスPIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』として、成田国際空港第1ターミナル 保安検査後（国際線）エリアにて展開開始いたします。

4月6日より成田国際空港第1ターミナル内で運用される、PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』

『Nuiパン』は、 “大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるかな”という着想からタカラトミーアーツが立ち上げたシリーズ企画です。様々なキャラクターをパンとしてデザインし、それをそのままぬいぐるみにした“パンのぬいぐるみ”は、パンのリアルさを追求したデザインと、複数の素材を使用して質感の違いを再現するなど、見た目と触感へのこだわりが評価され、2025年2月の立ち上げ以降、シリーズ累計70種以上を展開する急成長ブランドとなりました。（2026年3月時点）

PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』は、ピムト株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：改發壮／所在地：東京都墨田区）が運用する移動型無人販売ロボット「PIMT-0（ピムト）」をこの『Nuiパン』専用にデコレーションした特別仕様のマシンで、「PIMT-0」としても今回が初の正式運用となります。これまで『Nuiパン』は全国の専門店や量販店、WEBショップを中心に展開してまいりましたが、本取り組みにより新たな販売チャネルへと領域を広げていきます。

成田国際空港での「PIMT-0」の過去の実証実験では、保安検査を通過した出発ゲート付近の利用者、とりわけインバウンドのお客様が、「今の日本らしさ」を感じられる商品を好む傾向が明らかになりました。また、国内で高まるぬいぐるみトレンドも踏まえ、このニーズに合致する商品として『Nuiパン』12種が第1弾商品に選定されました。

『Nuiパン』ブランドはデビューから2年目を迎え、今回、新たな販路として移動型無人販売サービスPIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』を展開いたします。設置場所は成田国際空港第1ターミナルの保安検査後（国際線）エリアで、移動型サービスの特性を生かし、人流に合わせて柔軟に販売場所を移動しながら運用します。これにより、出国エリアをご利用のお客様は、日本を旅立つ直前までぬいぐるみをお土産として購入できるようになります。

また、PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』には、遠くからでも『Nuiパン』が販売されていることが分かるポップなデコレーションを施し、視覚的にも楽しめる特別仕様になっています。商品と筐体デザインの両面から、訪日外国人を含む利用者が、出発直前まで日本のカルチャーとショッピングを楽しめるひとときを提供します。

PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』を、ピムト株式会社が提供する移動型無人販売ロボット「PIMT-0」との取り組みの第1弾商品として展開し、今後もロケーションと利用者ニーズに合わせた商品を順次提供していく予定です。今後も利用者ニーズに応じた商品展開を進めるとともに、ピムト株式会社とともに新たな購買価値の創出を図ってまいります。

タカラトミーアーツ×「PIMT-0」が切り拓く新しいショッピングのかたちに、今後もぜひご注目ください。

＜PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』 概要＞

運用期間 ： 2026年4月6日(月)10:00から運用開始

営業日 ： 365日

場所 ： 成田国際空港第1ターミナル 保安検査後（国際線）エリア

決済方法 ： キャッシュレス決済

商品 ： 取り扱い第1弾商品として、『Nuiパン』より12種

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney/Pixar

■PIMT-0について

ピムト株式会社によって提供される次世代の移動型無人販売ロボットサービスです。最大の特長は、緻密な購買体験設計と専用アプリによる効率的な運用体制にあります。また「売り物（Marketing/IP連携など）」「売り棚（Creative/装飾デザインなど）」「売り場所（Technology/人流データ分析など）」の3軸から導入支援をし、新しい購買体験で買い物客の満足を向上させ、かつ従来は店舗設置が困難だったエリアを確実な収益源へと変貌させます。

2024年より全国で検証を行い、2025年3月から成田国際空港においても施設課題の解決に向けた実証実験を実施。地域産品やサブカルチャーアイテムなど、日本の魅力を伝える商品の販売を続けてきました。こうした実績を踏まえ、2026年4月6日より正式運用へ移行します。

■ピムト株式会社について

ピムト株式会社は、共通価値の創造（CSV：Creating Shared Value）の実現を目指しており、PIMT-0サービスなどを活用して空港、駅、商業施設、レジャー施設、ホテル、工場、そして国、自治体などの、ロケーションマネージャー様の本業である収益性や顧客満足の最大化を支援すると同時に「オーバーツーリズムにおける弊害」、「遠隔就労や福祉的雇用の創出」や「地域の賑わい創出」、「買い物難民の救済」などの社会課題の解決を自然で持続可能な状態で実現することを目指します。

ピムト株式会社 Webサイト https://pimt.co.jp

※画像はイメージです。

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