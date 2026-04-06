当社のウェブサイトを全面リニューアル

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、「当社の現在・未来への関心と新しい発見を提供し続けるサイト」をコンセプトに、当社のウェブサイトを全面リニューアルしました。



本リニューアルでは、当社の価値や強み、研究開発を起点とした価値創出の考え方がより直感的に伝わるよう、デザインおよび情報構成を刷新しました。あわせて、課題やニーズ、業界別に情報を探しやすい構成とすることで、ユーザビリティの向上を図っています。

また、独自性のある技術や取り組みを分かりやすく発信し、ステークホルダーの皆さまとのより良いコミュニケーションにつなげていきます。

サイトトップページ

本サイトでは、企業価値の可視化を意識し、研究開発、IR情報、サステナビリティ、採用情報など、当社の取り組みや強みを効果的に伝える情報発信基盤を強化しています。詳細は次ページをご覧ください。

なお、リニューアルに伴うURLの変更はありません。

対象サイト：https://www.dks-web.co.jp/(https://www.dks-web.co.jp/)



当社は、本サイトを単なる情報掲載の場ではなく、ステークホルダーとの関係構築を支える戦略的な情報発信基盤として活用していきます。今後も、コンテンツの充実と継続的な改善に取り組み、企業価値の向上と持続的な事業成長をめざしていきます。

サイトリニューアルの主な内容

今回のリニューアルでは、主に以下の点を強化しました。

私たちについて「私たちについて」ページを新設

https://www.dks-web.co.jp/corporate/about-us/

当社の理念や強みを整理し、研究開発、製品情報、サステナビリティ、IRなど各コンテンツへの導線を集約したページを新設しました。

トピックス「トピックス」機能を新設

https://www.dks-web.co.jp/topics/ 会社情報や研究開発情報、サステナビリティなどを横断的に発信し、最新情報をタイムリーに提供します。

研究開発研究開発ページを新設・強化

https://www.dks-web.co.jp/rd/

技術情報や研究内容を積極的に発信し、当社の専門性と技術力を分かりやすく伝えます。

リクルートリクルートページを全面刷新

https://www.dks-web.co.jp/recruit/

当社で働く魅力や価値観がより伝わるよう、コンテンツを強化しました。

IR情報IR情報の充実

https://www.dks-web.co.jp/ir/

株主・投資家の皆さまがタイムリーに情報を把握できる構成へ刷新しました。あわせてチャートジェネレーターを導入し、業績実績や推移を直感的に把握できるようにしています。

サステナビリティサステナビリティページの充実

https://www.dks-web.co.jp/sustainability/

外部評価やESGの視点を踏まえ、情報構成および内容の整理・充実を行いました。

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2

以上