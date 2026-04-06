三菱ＨＣキャピタル、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用し、人材の最適配置とポートフォリオの変革を加速

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいている三菱ＨＣキャピタル株式会社（以下「三菱ＨＣキャピタル」）の経営戦略である「人材の最適配置」および組織風土改革の一環としてリファラル採用を推進し、エンゲージメント向上を実現している取り組みを発表いたしました。

■取り組み背景

三菱グループの大手総合リース会社である三菱ＨＣキャピタルは、現在、事業変革に向けて戦略的な人材ポートフォリオの最適化に取り組んでいます。

その実現に向けた「質の高い人材」の獲得のため、転職潜在層へアプローチできるリファラル採用を推進しています。また、紹介活動を社員のエンゲージメントのバロメーターと捉え、自信をもって自社を紹介できるような組織づくりにも注力しています。

■取り組み成果と展望

リファラル採用に取り組んでいる社員は、前向きに仕事に取り組み、活躍しているという傾向が出ています。また、自部署以外の仲間集めにも協力的な姿勢の社員が増えており、組織強化に対する当事者意識が全社に芽生え始めています。

今後は、社員が「自社にマッチする人材」を自然に想起できる状態を目標に、ビジョンを実現するための採用活動を全社一丸となって取り組むことを目指しています。

取材対象者：人事・総務本部 人事部 採用グループ 次長 村谷 尚子 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_mitsubishi-hc-capital/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスや採用管理システム（ATS）に依存した「掛け捨て型」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」をコンセプトに、AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、集客から獲得、関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫でつなぎ、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）を支援します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/