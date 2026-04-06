【BS-TBS】「めざせ！健康マイスター」4月25日(土) 午後1:00～1:30 放送

【番組内容】

株式会社ＢＳ-ＴＢＳ

自分の健康を自ら守る「セルフメディケーション」と、それを実践するための「健康リテラシー」を知ってもらうための健康情報番組。今回は「セルフメディケーションで守る皮膚とカラダ」をテーマに、“皮膚病”と“禁煙”という二つの身近な健康課題に焦点を当てます。皮膚科学の権威である京都大学の椛島教授が、春の肌トラブルを防ぐ正しいスキンケアを提言。また、東京都医師会の尾崎会長とともに、肌にも悪影響を及ぼすタバコの害と、禁煙補助薬を使った効果的な禁煙方法を考えます。さらには、日本チェーンドラッグストア協会の塚本会長が推奨する、OTC医薬品（市販薬）を活用した薬局・ドラッグストアの賢い利用方法もご紹介。生活者自身が健康を守る力を高めるためのヒントが満載です。

【番組情報】

◆出演◆

ＭＣ・解説：山浦 克典（慶應義塾大学 薬学部教授）

ゲスト出演：尾崎 治夫（東京都医師会 会長）

塚本 厚志（一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会 会長）

ＶＴＲ出演：椛島 健治（京都大学大学院 医学研究科 皮膚科学教授）

◆番組HP◆

https://bs.tbs.co.jp/culture/healthymeister15/