移動型無人販売サービス「PIMT-0（ピムト）」を第1ターミナル保安検査後（国際線）エリアで常時運用！

成田国際空港株式会社

2026年4月6日より、第1ターミナル保安検査後（国際線）エリアにおいて、北ウイングをベースに各サテライトへと移動して商品を販売する移動型無人販売サービス「PIMT-0（ピムト）」（以下、「PIMT-0」）の常時運用を開始いたします！

これまで3期にわたり実施した実証実験の結果を踏まえ、移動範囲を制限エリア全域に拡大！また、 実証実験にて人気の高かった商品ラインアップを中心に取りそろえるとともに、外国人旅客のトレンドに 合わせた商品を適宜展開いたします。PIMT-0にはポップなキャラクターやデザインを施すことで、エンターテインメント性をプラスし、空港における新しいお買い物体験を創出します。

第3回実証実験の様子ターミナル内の設置イメージ

名 称：移動型無人販売サービス「PIMT-0（ピムト）」

取扱品目：キャラクター商品等

営業場所：第1ターミナル 保安検査後（国際線）エリア （北ウイング/第1サテライト/第2サテライト /第4サテライト/第5サテライト）

販売開始日：2026年4月6日(月) 10時～