ワカモノリサーチ新プラン『リアルリサーチ』（定性調査）サービス開始！

株式会社ワカモノリサーチ

株式会社ワカモノリサーチ（本社：東京都杉並区 代表取締役社長：會津孝太）は、

NPO法人テラコヤ（東京都豊島区 代表：前田和真）と業務提携し、

新プラン『リアルリサーチ』のサービスを開始することになりましたのでお知らせします。

詳細は自社HP: https://wakamono-research.co.jp/

ワカモノリサーチでは、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を活用して１０代～２０代前半のマーケティング・WEBでのアンケート調査などを行っています。

このサービスの幅をさらに広げるべく、

多くの高校生・大学生が集い、学習支援やキャリア教育を行っている

「NPO法人テラコヤ」と協業し、

“リアルな若者の声”

“実際に対面しての生の若者の声”

をお客様に届けることが可能となりました。

ぜひ、この機会にお気軽にご相談いただけますと幸いです。

【リアルリサーチとは】

「ワカモノ」の動向把握を目的とした

探索型の定性調査（ユーザーインタビュー）サービスになります。

“普段出会うことのない「ワカモノ」に話を聞きたい”

“自社サービスについて率直に「ワカモノ」に疑問をぶつけたい”

“新サービスについて「ワカモノ」がどんな感想を持つのか知りたい”

そんな、「ワカモノ」に生でリサーチする場を提供します。

【ここが他の定性調査と違います】

■意識の高い高校生・大学生のリアルな声を聴くことが可能です

「NPO法人テラコヤ」は、高校生を対象に無償の学習支援や

キャリア教育を行う団体として活動をしており、

そこに集まる若者は早い段階で起業や将来設計に関心度が強く、

意識の高い意見をしっかり持つ高校生・大学生を派遣できます。

■最短一週間！リアルな１０代・２０代をスピーディーにセッティングします

ダイレクトに繋がっている若者が多いため、ご依頼から短時間で調査を行うことが可能となります。

※首都圏以外は要相談

■企画や設問などはテレビやSNSメディアで活躍する現役の放送作家がサポート

若者にどんな調査をするべきかの企画提案や設問の作成を

「企画のプロ」とされる現役の放送作家・構成作家に依頼し作成してもらうことで、

他の定性調査では知ることのできない新たな発見も可能となります。

※放送作家の工数によって予算増やアサインができない場合がございます。

【ワカモノリサーチとは】

系列企業の株式会社chikyubitoのメイン事業である

「オリジナルTシャツ事業」や「SNS運用」で培ってきた

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトでは調査をすることのなかった

“オンリーワン”の調査・アンケートを提供いたします。

自社HP: https://wakamono-research.co.jp/

自社MEDIA: https://wakamono-research.co.jp/media/

X: https://x.com/media_wakamono

Instagram:https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr(https://www.instagram.com/wakamono_research?igsh=NTJwdHFzaGwzMHE1&utm_source=qr)

【会社概要】

会社名 株式会社ワカモノリサーチ

本社所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-48-12

代表取締役 會津 孝太

設立：2025年２月

事業内容：ワカモノマーケティング事業/インフルエンサーマーケティング事業/

インフルエンサーマネジメント事業／SNS運用事業／広告代理事業

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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