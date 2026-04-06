株式会社ハロー、「RubyKaigi 2026」にGold Sponsorとして協賛、ドリンクアップイベントも開催
AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」、飲食店向けオールインワンクラウド「Respo」、AIサービス「HelloX」を展開する株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀）は、プログラミング言語Rubyに関する国際カンファレンス「RubyKaigi 2026」のGold Sponsorとして協賛し、1日目の2026年4月22日（水）にドリンクアップイベントを開催いたします。
RubyKaigi 2026
RubyKaigiは、プログラミング言語Rubyに関する国際カンファレンスです。
世界最大級のRuby開発者の集まりであり、Rubyのコア開発者たちが毎年一堂に会する場でもあります。Rubyの最新機能を紹介し、世界中のRubyコミュニティをつなぎ、この言語の未来を形づくるうえで中心的な役割を担っています。
第20回目の開催となるRubyKaigi 2026は、2026年4月22日からの3日間にわたって、函館アリーナ・函館市民会館において開催されます。登壇者には、Rubyの生みの親であるまつもとゆきひろ氏をはじめ、日本および世界各国の著名なスピーカーが名を連ねています。
「RubyKaigi 2026」開催概要
- 開催日時：2026年4月22日（水）～24日（金）
- 会場：函館アリーナ・函館市民会館（北海道函館市）
- 公式サイト：https://rubykaigi.org/2026/(https://rubykaigi.org/2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)
「Hello Drink up」を開催します！
Hello Drink up at RubyKaigi 2026 Day1
株式会社ハローは、RubyKaigi 2026 1日目の4月22日（水）に、Official Party後の二次会として、ドリンクアップイベント「Hello Drink up」を開催します。
本イベントでは、北海道・函館ならではの美食や地酒を用意し、RubyKaigi 2026参加者の皆さまがカジュアルに交流できる場を提供します。カンファレンス初日の熱気そのままに、技術やプロダクトづくりについて語り合いながら、参加者同士のつながりを深めていただける機会となることを目指しています。
お申し込みは先着順、事前予約制です。ぜひお気軽にご参加ください。
- 日時：2026年4月22日（水）21:30～（RubyKaigi 2026 1日目）
- お申し込み・詳細：https://helloinc.connpass.com/event/389120/(https://helloinc.connpass.com/event/389120/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)
- 参加条件：RubyKaigi 2026 参加者
株式会社ハローについて
株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-First Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/59_1_088eff4a66b261f928482b27983eb5f7.jpg?v=202604061051 ]
関連メディア
AutoReserve：https://autoreserve.com/(https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)
Respo：https://respo.autoreserve.com/(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)
HelloX：https://x.hello.ai/(https://x.hello.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)
会社公式note：https://note.com/helloinc/(https://note.com/helloinc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rubykaigi2026)