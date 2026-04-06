「ミグラテール×てといと」コラボプロジェクト「ucca(ウカ)」が遂に創刊！

株式会社誠文堂新光社創刊号表紙テーマは「鳥」

2024年にアイドルの影響から若者を中心にブームを起こした編み物。

芸能人のSNS発信がさらにブームを広げいまやハンドメイド全体が盛り上がりを迎えています。ものづくりが持つ自己効力感の高まりに加え、自分を表現する喜びとして広がっているようです。

自分の作品を見てほしいという方が増える中、自分の本を出版したいという作家も増えていますが、それを叶えるのはかなりの狭き門というのが現実です。

出版社とハンドメイドサイトが手を組み、作家に手芸本掲載の機会を創出

そこで、誠文堂新光社「ミグラテール」とハンドメイド記録サイト「てといと」が協働し、これまでの実用書としての手芸本とは異なる、作家が本当に作りたいと思う作品を掲載できる手芸本を企画。

さらに公募することですべての作家に平等な機会を提供し、その選考とページ作りは手芸本を数多く手掛けているプロの編集チームが担当するという業界初の手芸本を実現しました。

編集者・デザイナー・フォトグラファーの編集チームが魅力を引き出す

作品ページは1人見開き２ページ刺しゅうやあみぐるみの他、ファイバーアートなど多ジャンルの作品が並ぶ

編集者、デザイナー、フォトグラファーにとっても、応募者の中から作家を選考しその作品を最も魅力的に見せるために「表現を追求する」という新しい本づくりになりました。公募の段階で、編集チームのメンバーとプロフィールを紹介しています。

2026年３月30日「ucca(https://tetoito.com/ucca/#page=1)」創刊！

こうして「手芸本の編集チームとあなたがつくる手芸表現BOOK ucca（ウカ）」は、2025年7月にエントリー開始。全国から200名以上のエントリーがあり、11月に約半数の方から写真による作品応募がありました。またその作品は40を越えるジャンルの多岐にわたるものでした。

そうして作家が本当に作りたかった作品をプロの編集チームが表現するという新しいメディアが創刊されました。

創刊号のテーマは「鳥」

ジャンルミックスの作品に編集チームも真剣に打合せ選考作家の撮影スタジオ見学作家自身を紹介するプロフィールページ「自分の得意なことで羽ばたけばいい」のメッセージを、飛べない鳥で表現した『FLY in your own way』イソップ寓話を題材に、物語どおり黒のカラスを作ってから華やかなモチーフを付け加えた『おしゃれなカラス』あえて鳥は不在にし、人間にとっては毒になる植物など鳥にとっての食材をシートフェルトで表現した『鳥の晩餐』

ハンドメイドをこよなく愛しながらも、自分にとっての一歩をいつか踏み出したいと思っている方にそのきっかけや学びになる非日常の機会を創出したいという「ucca」創刊の想いを、生まれてさえずり続けた雛鳥がやがて羽を広げて飛び立とうとする瞬間の姿に重ねて「鳥」をテーマにしました。作家自身がコンセプトを考え「伝えたい」という熱量を感じる説明と共に応募してくれました。

作家としての⾮日常な体験の機会

スタジオ撮影見学や編集者による個別インタビューなど、選考された作家にとっては日常では得られない体験の機会になりました。編集チームのプロと直接話し、自分の作品の撮影の様子をその場で見ることは大きな学びになったと感想をいただきました。

商業出版とは異なる、掲載作家課金型の無料公開デジタルブック

創刊号では、選考された作家は参加料50,000円（税込）（創刊号の料金となります） を負担。これにより、従来の、作品が作れることを前提とした商業出版とは異なり、作家自身が作りたい作品を掲載できる、無料のデジタルブックを実現することができました。

掲載は作家1人につき見開き２ページの作品ページと作家自身を紹介するプロフィール１ページの計３ページ。その他インタビューやスタジオ撮影見学などの体験と、デジタルブックを冊子にして進呈。さらに作家活動を応援する特典を用意しています。

誠文堂新光社「ミグラテール」と、ハンドメイド記録サイト「てといと」の想い

誠文堂新光社「ミグラテール」は出版社を母体としながら、手芸ZINEプロジェクトなど作家さんの活動を支援するコンテンツづくりを進めており、「てといと」は誰もが自分のハンドメイド作品を記録できるサービスを提供することで作品づくりを応援し、さらにハンドメイドを仕事にしたいという方の宣伝を掲載できるサービスなど、さまざまなコンテンツをwebで展開しています。

そんな両社のハンドメイドに真摯に取り組む方々に新たな機会と学びの場を提供し応援したいという想いから、作家が自分らしい作品を発表できる場を創出しようということになりました。

まだ世に無い新しいものということで、アイデアを何度も熟考しながら１年以上の時間を経てここに「ucca」が誕生しました。

予想を超えたエントリー数、応募に添えられた熱のこもった作品説明、撮影見学での作家さんの感動する姿を見て、あらためてこの本の価値の高さを実感し、第2号の出版も決定。

すでにエントリー受付を開始しています。たくさんの方に体験いただきたいと思っています。

誠文堂新光社「ミグラテール」ハンドメイド記録サイト「てといと」

【WEBサイト概要】

「つくる」を楽しむ手芸と手仕事のウェブマガジン ミグラテール

https://migrateur.jp/

ハンドメイド記録サイト てといと

https://tetoito.com/

【媒体概要】

手芸本の編集チームとあなたがつくる手芸表現BOOK「ucca（ウカ）」

誌 名：ucca（ウカ）

形 式：デジタルブック 冊子

発行日：2026年3月30日（月）

「ucca」を読む :https://tetoito.com/ucca/#page=1

株式会社 誠文堂新光社

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