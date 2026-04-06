「暮らしのデザイン」×「オフィスコム」 体験型ショールーム「MODERN THEORY Lab.」を2026年4月6日、横浜元町にオープン

オフィスコム株式会社

オフィス家具の製造・販売から内装工事までを、トータルに手掛けるオフィスコム株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：室木 剛、以下 オフィスコム)は、横浜元町ショッピングストリートに体験型ショールーム「MODERN THEORY Lab.（モダンセオリーラボ）」を2026年4月6日（月）にオープンします。

◆「働く」と「暮らす」をシームレスにつなぐ、新たな体験型ショールームが誕生

働き方やライフスタイルが多様化する現代において、「仕事と暮らしの両立」は誰もが直面する重要なテーマです。本ショールームは、こうした現代のニーズに応え、「働く」と「暮らす」をシームレスにつなぎ、お客様一人ひとりの理想の空間づくりをサポートする体験型ショールームです。

最大の特徴は、2つのブランドの専門知識の融合です。オフィスコムが培ってきた「簡単に最安で最速のかっこいい空間づくり」のノウハウと、暮らしのデザインが掲げる「憧れをリーズナブルに」という理念を掛け合わせることで、オフィスからホームオフィス、住空間に至るまでのトータルコーディネートが可能になりました。モダンで洗練されたデザインを全面に打ち出し、先進的な空間をご提案します。

「住まいも、働く場所も、もっと心地よく、もっと美しく」。本ショールームは単なる店舗にとどまらず、お客様の理想を形にするための「実験の場（ラボ）」として機能します。洗練されたモダンデザインを実際に見て、試して、体感していただけるブランドのショーケースであると同時に、これからの空間づくりの最適解を見つけ出し、新たな空間提案へとつなげる知見を蓄積してまいります。

当ショールームは、1階と2階の2フロアで構成されており、それぞれ異なる視点からモダンデザインの空間をご紹介します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JKFubS_5Fuw ]

【動画】MODERN THEORY Lab. プロモーションムービー（ショールーム紹介）

■1F：「暮らしのデザインフロア」

洗練されたモダン家具を中心に、実際の生活空間をイメージできる5つのルームシミュレーションを展開しています。また、インテリア雑貨や食器、照明などの気軽に手に取っていただける小物も充実しています。

■2F：「オフィスコムフロア」

オフィスシミュレーションやチェアの試座エリアを設け、テレワークから企業のオフィス環境までをサポートします。カフェスペースや商談スペース、イベントスペースも併設しており、法人・個人を問わず、さまざまな働き方や空間づくりを体感いただけるシミュレーションスペースです。

◆提供サービス

■デジタルショーケース

プロジェクター等を活用し、実物展示とデジタルを融合させた次世代展示ソリューションを展開します。実物大での家具の投影や壁紙の瞬時な切り替えなど、リアルな没入感のあるイメージ体験を提供します。

■コーディネートサービス

インテリアのプロによる3Dパースを使用した雑貨スタイリングや家具のトータルコーディネートサービスをご利用いただけます。

■インテリア雑貨販売

300点以上の豊富なインテリア雑貨・小物を展示し、店舗限定販売も行います。

■アートコラボレーション

店内のイベントスペースを活用し、アーティストの個展や作品販売、ワークショップなどを実施します（随時展開予定）。

◆オープン記念特典

「MODERN THEORY Lab.」のオープンを記念して、以下の特別クーポンを配布いたします。

【ご来場特典】

1F店内の対象雑貨が当日5%OFFになる特別クーポンをプレゼント

配布期間：2026年4月6日～5月10日

【店舗ご購入特典】

暮らしのデザイン公式ECサイトで使える10%OFFクーポンをプレゼント

配布期間：2026年4月6日～5月10日

※各特典の詳細は店舗にてご確認ください。

※一部対象外となる商品がございます。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

【ショールームイメージ】

★1Fフロア

★2Fフロア

＜「MODERN THEORY Lab.」概要＞

所 在 地 ： 〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町5丁目201番地 オセアン元町ビル MODERN THEORY Lab. 1F・2F

アクセス ：JR根岸線 石川町駅 元町口（徒歩6分）

横浜高速鉄道みなとみらい線 元町・中華街駅 元町口（徒歩8分）

横浜高速鉄道みなとみらい線 日本大通り駅 3番出口（徒歩14分）

【営業日・お問い合わせ】

■1F：暮らしのデザイン

営業時間：平日10:00～17:00、土日祝10:00～19:00

定休日 ：年末年始

電話番号：0120-535-131

メール：moderntheorylab@kurashi-ec.jp

URL：https://www.kurashi-ec.jp/f/stores

■2F：オフィスコム

営業時間：平日10:00～17:00

定休日：土日祝、年末年始

電話番号 ：0120-535-090

URL：https://www.officecom.co.jp/showroom/yokohama.html

＜オフィスコム会社概要＞

商 号 ：オフィスコム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 室木 剛

所在地 ：東京都千代田区九段北4-1-7 九段センタービル7F

事業内容 ：オフィス家具の製造、販売

オフィス家具・家具通販サイト運営

オフィスレイアウト設計

オフィス内装工事・パーテーション施工

OA機器販売・LAN／ネットワーク工事

ビジネスフォン販売・電話回線工事

ショールーム ： 東京・秋葉原、東京・新宿、神奈川・横浜、大阪・天満橋、愛知・名古屋、福岡・博多、宮城・仙台、広島、北海道・札幌

【WEBサイト】

オフィスコム本店： https://www.office-com.jp/

暮らしのデザイン本店： https://www.kurashi-ec.jp/

オフィスコムサービスサイト： https://www.officecom.co.jp/