圧倒的にまばゆい、新レベルのオーラ。数々のアワードを受賞したジェノプティクスシリーズから新たに3つのブライトニングケア＆UVアイテムが誕生

P&Gプレステージ合同会社2026年4月5日発売

[2026年4月6日] グローバルプレステージスキンケアブランドSK-IIは、これまでに数々のアワードを受賞したブライトニング＆ U V ケアのジェノプティクスシリーズから「ジェノプティクス CC プライマー ミントグリーン」「ジェノプティクス アドバンスド スポット エッセンス」「ジェノプティクス インフィニットオーラ ジェルクリーム」を発売。圧倒的にまばゆいオーラ肌へと導くために開発された新製品には、SK-IIの独自成分ピテラ(TM)*¹と厳選された成分が配合されており、さまざまな肌の悩みにアプローチします。

3つの新製品が加わりラインナップが広がったジェノプティクスシリーズで、引き続きまばゆいオーラ肌へ。全国のSK-IIカウンターおよびオンラインストアにて2026年4月5日よりお求めいただけます。

■製品詳細ジェノプティクス CC プライマー ミントグリーン 30g \9,900(税込)※小売参考価格

保湿・明るさ*²・ハリ・UVカット・下地＆ナチュラルカバーという5つの効果を1本に凝縮。さらに持ち運びやすいデザインも大好評のCC プライマーに、近年増えている肌の赤み悩みをカバー*³するグリーンが新登場。気になる色ムラをしっかりカバー*³しながら、白浮きせず自然で明るい仕上がりにこだわりました。SK-II独自のピテラ(TM)*¹と、ナイアシンアミド*⁴、ビサボロール*⁵を配合。使うほどに、素肌から輝くオーラ肌へ。

配合成分

- ピテラ(TM)*¹： 50 種類以上のビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等の構成成分を含み、肌本来の健やかさを保つ天然由来成分。SK-IIが45年以上向き合い、その多角的な力を解明し続けている独自成分。

- ナイアシンアミド：SK-IIが30年以上研究を重ねているナイアシンアミド。乾燥ダメージケア成分として配合。

- ビサボロール：日中、紫外線や大気汚染など悪環境の中で過ごす肌を穏やかに整え、うるおいで満たします。輝きケア成分。

世界中で支持され、日本国内でも数々のアワードを受賞している「ジェノプティクス エアリー UVクリーム」「ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク/ナチュラルベージュ」は大人気のUVケアシリーズです。

ジェノプティクス アドバンスド スポット エッセンス（医薬部外品）

※販売名：SK-II 薬用美白エッセンスbs

30ml \17,490（税込） 50ml \25,300（税込） 75ml \33,550（税込）※参考小売価格

肌のうるおいバリアに着目し、さらに進化した「ジェノプティクス アドバンスド スポット エッセンス」は、SK-II No.1*⁶ 美白*⁷美容液「ジェノプティクス インフィニットオーラエッセンス*⁸」と共通の美白*⁷有効成分・ナイアシンアミド*⁴、ピテラ(TM)*¹、ビサボロール*⁵に加え、イノシット*⁹を配合しました。気になる部分にぴたっと密着し、頑固なシミの根本原因にアプローチ。

配合成分

- 美白*⁷有効成分ナイアシンアミド：ニコチン酸アミド W という、SK-II 独自の特別な規格のナイアシンアミドを採用。

- ピテラ(TM)*¹： 50 種類以上のビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等の構成成分を含み、肌本来の健やかさを保つ天然由来成分。SK-IIが45年以上向き合い、その多角的な力を解明し続けている独自成分。

- ビサボロール：肌を穏やかに整え、うるおいで満たします。

- イノシット（イノシトール）※：広義にビタミンB 群の一種ともされる成分。肌の乾燥にアプローチします。

ジェノプティクス インフィニットオーラ ジェル クリーム 50g \21,890（税込）※参考小売価格

紫外線や汗、エアコンなど、夏は過酷な外的環境により 肌のpH が乱れがち。SK-II はこのpH に着目しました。 健やかな肌の理想的なpH に近い弱酸性を、マイクロジェル構造により実現。軽やかな弱酸性ジェルクリームが乾燥ダメージを集中ケアし、輝く肌へと導きます。 SK-II 独自のピテラ(TM)*¹に加え、ナイアシンアミド*⁴、蓮花エキス*⁵、SDL*¹¹を配合。柔らかいタッチでほどけて広がり、 肌を包み込みます。べたつかないテクスチャーにこだわり、暑い夏や重いクリームを好まない方にもおすすめで す。さわやかなホワイトフローラルの香り。

配合成分

- ピテラ(TM)*¹： 50 種類以上のビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等の構成成分を含み、肌本来の健やかさを保つ天然由来成分。SK-IIが45年以上向き合い、その多角的な力を解明し続けている独自成分。

- ナイアシンアミド：SK-IIが30年以上研究を重ねているナイアシンアミド。乾燥ダメージケア成分として配合。

- 蓮花エキス：開花期間わずか4 日という蓮の花から抽出した希少なエキス。

- SDL：輝きケア成分



■SK-IIについて

SK-IIは発売以来約45年に渡り、人々のお肌だけでなく運命をも変えていくことを目指し、何百万という世界中の方々と深く関わってきました。偶然目にした年齢を重ねた杜氏の手はなぜ美しいのかという疑問を解くことから始まった SK-IIの美肌 探求の旅。お酒作りなどの発酵プロセスの中に、肌を美しくしてくれる秘密があるということから、長い期間の研究を経て、特別な酵母の独自の発酵がもたらす、唯一無二の成分ピテラ(TM)*⁴誕生しました。それ以来、ピテラ(TM)*⁴を含んだ SK-IIの製品は、世界で活躍するアンバサダーの方々の美肌のカギとなり、また年齢・肌質を問わず多くのお客様からの信頼によって支えられています。詳しくは、https://sk-ii.jp/ をご覧ください。

■ピテラ(TM) について

ピテラ(TM)*⁴は、特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自の ガラクトミセス培養液:整肌保湿成分）です。ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等50種類以上を含み、人工的にはうみだすことができない成分です。肌の天然保湿因子（NMF）に似たピテラ(TM)*⁴は角質層のすみずみまで素早く浸透し、肌の健やかさを保ちます。

*¹特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自のガラクトミセス培養液-整肌保湿成分）

*² 保湿による

*³メイクアップ効果による

*⁴ 保湿成分

*⁵ 輝きケア成分

*⁶ 2022年第1四半期～2024年第3四半期におけるSK-IIブライトニング製品群の売上データに基づく

*⁷メラニンの生成を抑えてシミ。そばかすを防ぐ

*⁸ 販売名：SK-II薬用美白美容液ST

*⁹ ニコチン酸アミドW-美白有効成分

*¹⁰ 保湿成分

*¹¹ ジラウリン酸スクロース、ラウリン酸スクロース（輝きケア成分）