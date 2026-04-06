パワー系アクション俳優・監督の大東賢、小規模映画館から新たな上映の形を提唱──奈良町シアター青丹座オーナー契約更新とDVD記念上映を発表
パワー系アクション俳優・監督の大東賢は、奈良市にある小規模映画館「奈良町シアター青丹座」において、1年間のオーナー契約を更新したことを発表した。
同館は席数の限られた小さな映画館でありながら、観客との距離が近く、上映後の交流や登壇イベントを通じて“体験としての映画”を提供できる点を特徴としている。
近年、映画上映の在り方は二極化している。
大規模シネコンは多くの観客に作品を届ける力を持ち、ミニシアターは作品を深く届ける場としての役割を担っている。
一方で、そのどちらか一方だけでは、作品の価値を最大化するには不十分な時代に入りつつある。
大東賢はこうした現状を踏まえ、
“広く届ける力”と“深く残す力”を掛け合わせた新たな上映の形を提示していくとしている。
その取り組みの一環として、アクション作品
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のDVD製作が決定。
2026年6月17日より、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、タワーレコード等で販売予定となっている。
また、DVD製作を記念した上映イベントが、奈良町シアター青丹座にて開催される。
【DVD製作記念上映】
日時：2026年5月4日（月）14時～17時
会場：奈良町シアター青丹座
【登壇者】
大東賢（パワー系アクション俳優）
徳丸新作（奈良市観光大使）
大東賢は、「大きさではなく、“どのように記憶に残るか”が問われる時代に入っている。小さな映画館から新たな上映の形を提示していきたい」とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346107/images/bodyimage1】
■香港訳（繁體字）
力量型動作演員大東賢宣布，已更新位於奈良市的小型戲院「奈良町青丹座劇院」為期一年的業主合約。
該戲院雖然座位數有限，但觀眾與作品之間的距離極近，透過放映後的交流與登壇活動，提供一種「體驗式電影」的觀影方式。
近年來，電影放映形式逐漸兩極化。
大型戲院擅長廣泛傳播，而小型戲院則能帶來更深層次的共鳴。
然而，僅依褚其中一方，已難以在現今時代將作品價?發揮至最大。
對此，大東賢提出結合「廣泛傳播力」與「深度記憶力」的新型放映概念。
作為相關行動之一，動作作品
《運送龍～強化人類戰鬥快遞～》DVD確定製作，並將於2026年6月17日透過Amazon、樂天市場、Yahoo購物及Tower Records等平台發售。
此外，亦將於奈良町青丹座劇院舉辦DVD紀念放映活動。
【DVD紀念放映】
日期：2026年5月4日（星期一）14:00～17:00
地點：奈良町青丹座劇院
【出席者】
大東賢（力量型動作演員）
紱丸新作（奈良市觀光大使）
大東賢表示：「現在已進入一個不再只看規模，而是重視作品如何被記住的時代。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346107/images/bodyimage2】
■English Version
Power Action actor Ken Daito has announced the renewal of his one-year ownership contract for Naramachi Theater Seitanza, a small-scale cinema located in Nara City.
Despite its limited seating capacity, the theater offers a unique cinematic experience through close interaction with the audience, including post-screening talks and live appearances.
In recent years, film exhibition has become increasingly polarized.
Large cinema complexes focus on wide reach, while small theaters create deeper engagement.
However, relying on only one approach is no longer sufficient to maximize a film’s value.
同館は席数の限られた小さな映画館でありながら、観客との距離が近く、上映後の交流や登壇イベントを通じて“体験としての映画”を提供できる点を特徴としている。
近年、映画上映の在り方は二極化している。
大規模シネコンは多くの観客に作品を届ける力を持ち、ミニシアターは作品を深く届ける場としての役割を担っている。
一方で、そのどちらか一方だけでは、作品の価値を最大化するには不十分な時代に入りつつある。
大東賢はこうした現状を踏まえ、
“広く届ける力”と“深く残す力”を掛け合わせた新たな上映の形を提示していくとしている。
その取り組みの一環として、アクション作品
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のDVD製作が決定。
2026年6月17日より、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、タワーレコード等で販売予定となっている。
また、DVD製作を記念した上映イベントが、奈良町シアター青丹座にて開催される。
【DVD製作記念上映】
日時：2026年5月4日（月）14時～17時
会場：奈良町シアター青丹座
【登壇者】
大東賢（パワー系アクション俳優）
徳丸新作（奈良市観光大使）
大東賢は、「大きさではなく、“どのように記憶に残るか”が問われる時代に入っている。小さな映画館から新たな上映の形を提示していきたい」とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346107/images/bodyimage1】
■香港訳（繁體字）
力量型動作演員大東賢宣布，已更新位於奈良市的小型戲院「奈良町青丹座劇院」為期一年的業主合約。
該戲院雖然座位數有限，但觀眾與作品之間的距離極近，透過放映後的交流與登壇活動，提供一種「體驗式電影」的觀影方式。
近年來，電影放映形式逐漸兩極化。
大型戲院擅長廣泛傳播，而小型戲院則能帶來更深層次的共鳴。
然而，僅依褚其中一方，已難以在現今時代將作品價?發揮至最大。
對此，大東賢提出結合「廣泛傳播力」與「深度記憶力」的新型放映概念。
作為相關行動之一，動作作品
《運送龍～強化人類戰鬥快遞～》DVD確定製作，並將於2026年6月17日透過Amazon、樂天市場、Yahoo購物及Tower Records等平台發售。
此外，亦將於奈良町青丹座劇院舉辦DVD紀念放映活動。
【DVD紀念放映】
日期：2026年5月4日（星期一）14:00～17:00
地點：奈良町青丹座劇院
【出席者】
大東賢（力量型動作演員）
紱丸新作（奈良市觀光大使）
大東賢表示：「現在已進入一個不再只看規模，而是重視作品如何被記住的時代。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346107/images/bodyimage2】
■English Version
Power Action actor Ken Daito has announced the renewal of his one-year ownership contract for Naramachi Theater Seitanza, a small-scale cinema located in Nara City.
Despite its limited seating capacity, the theater offers a unique cinematic experience through close interaction with the audience, including post-screening talks and live appearances.
In recent years, film exhibition has become increasingly polarized.
Large cinema complexes focus on wide reach, while small theaters create deeper engagement.
However, relying on only one approach is no longer sufficient to maximize a film’s value.