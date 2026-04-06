クイズで楽しく学んで、安全ドライブ！ 春の全国交通安全運動応援キャンペーン 一般財団法人全日本交通安全協会監修 道路標識クイズ で交通ルールを学ぼう！ 【2026年4月6日(月)～2026年4月15日(水)】
カー用品専門店のイエローハットを全国展開する株式会社イエローハット（代表取締役社長：木村 昭夫）は、2026年4月6日(月)から15日（水）まで実施される内閣府推進「春の全国交通安全運動」に合わせ、交通事故防止を啓発するキャンペーンを4月6日(月)より実施いたします。
本キャンペーンでは、内閣府推進「春の全国交通安全運動」の推進要綱に掲げられている「交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践の習慣づけ」「交通安全思想の普及・浸透」「交通事故防止の徹底」の理解を深めてもらうため、SNS上で「道路標識クイズ」を実施いたします。
また、イエローハット全店舗において、お買い物いただいた方に「ハットにゃん 交通安全アクリルお守り」をプレゼントする店舗キャンペーンを2026年4月10日(金)から15日（水）まで実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345442/images/bodyimage1】
「全国交通安全運動応援キャンペーン」について
「全国交通安全運動応援キャンペーン」は、イエローハットが2019年から取り組んでいる社名に由来する「黄色い帽子」に交通事故防止の想いを込めた啓発活動です。毎年、「春の全国交通安全運動」と「秋の全国交通安全運動」の期間に合わせて、ドライバーの皆さまに交通安全の意識を高めてもらうことを目的にスタートいたしました。
■「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」キャンペーン サイト
URL：https://www.yellowhat.jp/campaign/202604/trafficsafe_cp.html
一般財団法人 全日本交通安全協会 監修 「道路標識クイズ」を制作
自動車の運転に交通ルールは欠かせないものです。しかし、運転免許取得の際に教習所で教わってから時間が経つと、つい忘れてしまいがちです。
今年の「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」では、交通ルールを楽しく学んでいただける「道路標識クイズ」を制作いたしました。
このクイズは、4月6日(月)から4月15日（水）までの期間中、イエローハットの公式X（旧Twitter）で毎日午前10時に出題いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345442/images/bodyimage2】
また、今回の「道路標識クイズ」を制作するにあたり、一般財団法人 全日本交通安全協会に監修をいただきました。
■一般財団法人 全日本交通安全協会
交通安全活動を推進する一般財団法人。都道府県交通安全協会が会員となっている。交通安全思想の普及啓発、交通安全教育の推進、交通安全に関する教材および各種資料の刊行などを行っている。
■一般財団法人 全日本交通安全協会より今回の取り組みについてのコメント
私たちの生活に欠かせない自動車や自転車ですが、身近なところで交通事故は日々発生しています。今回作成した「道路標識クイズ」が、皆さまの交通安全への意識向上のきっかけになることを願っています。
心にゆとりを持って自動車や自転車を運転することで、「交通事故死ゼロを目指し」交通事故のない明るい社会を一緒に目指しましょう。
Ｘキャンペーン
「道路標識クイズ」を通して、幅広い世代に交通安全を啓発すると同時に、さらに交通安全意識を広められるよう、X（旧Twitter）から参加できるキャンペーンを実施いたします。
■応募方法
X（旧Twitter）上で、毎日午前10時に出題される、交通安全に関するクイズに答えて応募ができます。
■プレゼント
合計25名様に「ハットにゃん 交通安全ピンバッジ」をプレゼント！
本キャンペーンでは、内閣府推進「春の全国交通安全運動」の推進要綱に掲げられている「交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践の習慣づけ」「交通安全思想の普及・浸透」「交通事故防止の徹底」の理解を深めてもらうため、SNS上で「道路標識クイズ」を実施いたします。
また、イエローハット全店舗において、お買い物いただいた方に「ハットにゃん 交通安全アクリルお守り」をプレゼントする店舗キャンペーンを2026年4月10日(金)から15日（水）まで実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345442/images/bodyimage1】
「全国交通安全運動応援キャンペーン」について
「全国交通安全運動応援キャンペーン」は、イエローハットが2019年から取り組んでいる社名に由来する「黄色い帽子」に交通事故防止の想いを込めた啓発活動です。毎年、「春の全国交通安全運動」と「秋の全国交通安全運動」の期間に合わせて、ドライバーの皆さまに交通安全の意識を高めてもらうことを目的にスタートいたしました。
■「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」キャンペーン サイト
URL：https://www.yellowhat.jp/campaign/202604/trafficsafe_cp.html
一般財団法人 全日本交通安全協会 監修 「道路標識クイズ」を制作
自動車の運転に交通ルールは欠かせないものです。しかし、運転免許取得の際に教習所で教わってから時間が経つと、つい忘れてしまいがちです。
今年の「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」では、交通ルールを楽しく学んでいただける「道路標識クイズ」を制作いたしました。
このクイズは、4月6日(月)から4月15日（水）までの期間中、イエローハットの公式X（旧Twitter）で毎日午前10時に出題いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345442/images/bodyimage2】
また、今回の「道路標識クイズ」を制作するにあたり、一般財団法人 全日本交通安全協会に監修をいただきました。
■一般財団法人 全日本交通安全協会
交通安全活動を推進する一般財団法人。都道府県交通安全協会が会員となっている。交通安全思想の普及啓発、交通安全教育の推進、交通安全に関する教材および各種資料の刊行などを行っている。
■一般財団法人 全日本交通安全協会より今回の取り組みについてのコメント
私たちの生活に欠かせない自動車や自転車ですが、身近なところで交通事故は日々発生しています。今回作成した「道路標識クイズ」が、皆さまの交通安全への意識向上のきっかけになることを願っています。
心にゆとりを持って自動車や自転車を運転することで、「交通事故死ゼロを目指し」交通事故のない明るい社会を一緒に目指しましょう。
Ｘキャンペーン
「道路標識クイズ」を通して、幅広い世代に交通安全を啓発すると同時に、さらに交通安全意識を広められるよう、X（旧Twitter）から参加できるキャンペーンを実施いたします。
■応募方法
X（旧Twitter）上で、毎日午前10時に出題される、交通安全に関するクイズに答えて応募ができます。
■プレゼント
合計25名様に「ハットにゃん 交通安全ピンバッジ」をプレゼント！