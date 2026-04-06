レポートオーシャン株式会社プレスリリース : エッジコンピューティング市場2035年までに7128億米ドルへ飛躍的成長 超高速データ処理を支えるCAGR36.9％の革新市場動向
エッジコンピューティング市場は、2025年に308億米ドルから2035年には7128億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）36.9％で急成長すると見込まれています。エッジコンピューティングは、データ源に近い場所でデータを処理することにより、リアルタイムでの迅速なデータ分析を可能にします。これにより、企業は遅延のないサービスを提供できると同時に、データセンターの負担を軽減することができます。この市場は、IoT、AI、5Gなどの進展により、急速に拡大しています。
市場の成長要因と技術革新
エッジコンピューティングの急速な成長を牽引している主な要因は、AIoT（人工知能モノのインターネット）の普及と、企業がデータの処理能力をリアルタイムで拡大するための投資です。特に、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）などの技術が急速に普及しており、エッジコンピューティングの利用はますます重要になっています。メタバースを含むデジタルエコシステムや、スマートシティ構築のための基盤として、エッジコンピューティングは欠かせない役割を果たします。加えて、5Gの導入が加速しており、低遅延の通信が求められる中で、エッジインフラの需要が急増しています。
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高い初期投資がもたらす市場制約
エッジコンピューティングの普及には高額な初期投資が必要であるため、市場成長の一因として注意が必要です。企業がエッジコンピューティングを導入する際、ハードウェア、ソフトウェア、エッジデータセンターなどのインフラ整備には膨大な資金がかかります。特に、中小企業にとってはこの初期投資が負担となり、導入に慎重な姿勢を取ることが多く、これが市場拡大を一部制限する要因となっています。加えて、エッジコンピューティング環境のセキュリティ対策や管理の複雑さも、企業にとっての課題となっています。
5Gネットワークとエッジコンピューティングの統合
5Gネットワークの急成長により、エッジコンピューティング市場における機会が急増しています。5Gは低遅延、高速通信、そして安定した接続を提供するため、エッジコンピューティングアプリケーションにとって理想的な基盤となります。特に、AIやIoTデバイスの依存度が高まる中で、5Gとエッジコンピューティングの統合は、リアルタイムで膨大なデータを処理するために必要不可欠です。5G対応のエッジソリューションは、企業の運用効率を向上させ、コスト削減にもつながります。このトレンドは予測期間中に市場を牽引する重要な要素となります。
主要企業のリスト：
● ABB
● Amazon Web Services (AWS), Inc.
● Aricent, Inc.
● Cisco Systems, Inc.
● General Electric Company
● Hewlett Packard Enterprise Development
● Honeywell International Inc.
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● IBM Corporation
● Intel Corporation
● Microsoft Corporation
● Rockwell Automation, Inc
● SAP SE
● Siemens AG
ハードウェアとサービスセグメントの成長
エッジコンピューティング市場におけるハードウェアセグメントは、エッジノードやエッジデバイスの需要増加により急成長しています。特に、IIoT（産業用IoT）やその他のIoTデバイスが生成する大量のデータを処理するために、企業はエッジインフラを採用しています。また、データセンターの需要が増加しており、エッジコンピューティングのインフラ整備は世界中で拡大しています。これにより、エッジコンピューティングにおけるハードウェア市場は今後も堅調に成長すると予測されています。
市場の成長要因と技術革新
エッジコンピューティングの急速な成長を牽引している主な要因は、AIoT（人工知能モノのインターネット）の普及と、企業がデータの処理能力をリアルタイムで拡大するための投資です。特に、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）などの技術が急速に普及しており、エッジコンピューティングの利用はますます重要になっています。メタバースを含むデジタルエコシステムや、スマートシティ構築のための基盤として、エッジコンピューティングは欠かせない役割を果たします。加えて、5Gの導入が加速しており、低遅延の通信が求められる中で、エッジインフラの需要が急増しています。
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高い初期投資がもたらす市場制約
エッジコンピューティングの普及には高額な初期投資が必要であるため、市場成長の一因として注意が必要です。企業がエッジコンピューティングを導入する際、ハードウェア、ソフトウェア、エッジデータセンターなどのインフラ整備には膨大な資金がかかります。特に、中小企業にとってはこの初期投資が負担となり、導入に慎重な姿勢を取ることが多く、これが市場拡大を一部制限する要因となっています。加えて、エッジコンピューティング環境のセキュリティ対策や管理の複雑さも、企業にとっての課題となっています。
5Gネットワークとエッジコンピューティングの統合
5Gネットワークの急成長により、エッジコンピューティング市場における機会が急増しています。5Gは低遅延、高速通信、そして安定した接続を提供するため、エッジコンピューティングアプリケーションにとって理想的な基盤となります。特に、AIやIoTデバイスの依存度が高まる中で、5Gとエッジコンピューティングの統合は、リアルタイムで膨大なデータを処理するために必要不可欠です。5G対応のエッジソリューションは、企業の運用効率を向上させ、コスト削減にもつながります。このトレンドは予測期間中に市場を牽引する重要な要素となります。
主要企業のリスト：
● ABB
● Amazon Web Services (AWS), Inc.
● Aricent, Inc.
● Cisco Systems, Inc.
● General Electric Company
● Hewlett Packard Enterprise Development
● Honeywell International Inc.
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● IBM Corporation
● Intel Corporation
● Microsoft Corporation
● Rockwell Automation, Inc
● SAP SE
● Siemens AG
ハードウェアとサービスセグメントの成長
エッジコンピューティング市場におけるハードウェアセグメントは、エッジノードやエッジデバイスの需要増加により急成長しています。特に、IIoT（産業用IoT）やその他のIoTデバイスが生成する大量のデータを処理するために、企業はエッジインフラを採用しています。また、データセンターの需要が増加しており、エッジコンピューティングのインフラ整備は世界中で拡大しています。これにより、エッジコンピューティングにおけるハードウェア市場は今後も堅調に成長すると予測されています。