「えっ、先生が踊ってる！」修学旅行で一生の思い出になるサプライズ。フラッシュモブを全国で提供開始
フラッシュモブ演出サービスを提供する株式会社ウェブサクシード（屋号：フラッシュモブジャパン）は、このたび、修学旅行や校外学習向けの新サービスとして、**「担任の先生がクライマックスで踊りだすサプライズフラッシュモブ演出」**の提供を4月6日より開始いたします。
本サービスは、ホテルの夕食会場や修学旅行先の宴会場などで、スタッフに扮したプロダンサーが突然パフォーマンスを開始し、クライマックスで担任の先生が登場してダンスを披露するサプライズ演出です。
生徒の皆さまにとって、修学旅行は学生生活の中でも特別な思い出となる一大イベントです。
その最後を最高のクライマックスで彩り、笑顔と歓声、そして感動を生み出す新しい学校向けエンターテインメントとして企画しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346062/images/bodyimage1】
サービス開発の背景
近年、学校行事において「体験価値」や「記憶に残る演出」が重視される中、修学旅行においても、単なる観光にとどまらない特別な思い出づくりへのニーズが高まっています。
そこで当社は、これまで結婚式や企業イベントで培ってきたフラッシュモブ演出のノウハウを活かし、学校向けに最適化したサプライズ演出プランを開発しました。
特に、生徒の身近な存在である担任の先生がサプライズで登場し踊ることで、会場全体に驚きと一体感を生み出します。
詳しくはこちら
https://www.penebakerent.com/school-trip/
ダンスが苦手な先生でも安心
本サービスでは2時間1回の対面レッスンがセットになっていますのでダンス未経験者でも安心です。
普段、ダンスをしそうにない先生がダンスをすることで盛り上がるサプライズが成立します。
サービス概要
対象：中学校・高校・専門学校・大学の修学旅行 / 宿泊研修
実施場所：ホテル宴会場、レストラン、宿泊施設ホール
内容：プロダンサーによる演出＋担任教師によるサプライズ参加
所要時間：約5～10分
対応エリア：全国主要都市
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウェブサクシード
担当：柴田 康宏
Eメール：websucceed04@gmail.com
公式サイト：https://www.penebakerent.com/
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
本サービスは、ホテルの夕食会場や修学旅行先の宴会場などで、スタッフに扮したプロダンサーが突然パフォーマンスを開始し、クライマックスで担任の先生が登場してダンスを披露するサプライズ演出です。
生徒の皆さまにとって、修学旅行は学生生活の中でも特別な思い出となる一大イベントです。
その最後を最高のクライマックスで彩り、笑顔と歓声、そして感動を生み出す新しい学校向けエンターテインメントとして企画しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346062/images/bodyimage1】
サービス開発の背景
近年、学校行事において「体験価値」や「記憶に残る演出」が重視される中、修学旅行においても、単なる観光にとどまらない特別な思い出づくりへのニーズが高まっています。
そこで当社は、これまで結婚式や企業イベントで培ってきたフラッシュモブ演出のノウハウを活かし、学校向けに最適化したサプライズ演出プランを開発しました。
特に、生徒の身近な存在である担任の先生がサプライズで登場し踊ることで、会場全体に驚きと一体感を生み出します。
詳しくはこちら
https://www.penebakerent.com/school-trip/
ダンスが苦手な先生でも安心
本サービスでは2時間1回の対面レッスンがセットになっていますのでダンス未経験者でも安心です。
普段、ダンスをしそうにない先生がダンスをすることで盛り上がるサプライズが成立します。
サービス概要
対象：中学校・高校・専門学校・大学の修学旅行 / 宿泊研修
実施場所：ホテル宴会場、レストラン、宿泊施設ホール
内容：プロダンサーによる演出＋担任教師によるサプライズ参加
所要時間：約5～10分
対応エリア：全国主要都市
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウェブサクシード
担当：柴田 康宏
Eメール：websucceed04@gmail.com
公式サイト：https://www.penebakerent.com/
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
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