ペットキャリー初、自転車への取付けとリュック使用をシームレスに切り替えられる「自転車用ペットリュック」新発売 抱っこしているような安心感を実現。自転車用チャイルドシート開発で培った安全技術をペットにも
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、ペットブランド「buddiQ (バディック)」より、超小型犬・小型犬向けの自転車用ペットリュック「HUG Buddy（ハグバディー）」を4月15日にオンラインストア（https://ogk-giken.shop-pro.jp）などで発売します。ハンドルの内側に固定するので、ペットを腕の中に抱いているような距離感で走行中も安心です。自転車から降りた後は、ワンタッチで取り外してそのままリュックとして使用できる、ペットキャリーとして初の設計です。自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活用し、大事な家族の一員であるペットの安全を守ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage1】
一緒に景色を楽しむ「自転車旅」。ペットと飼い主両方の安心と快適を追求
「ハグバディー」は、従来のバスケットとは違い、ハンドルの内側に固定します。近い距離でいつでも様子が確認できるため、飼い主・ペットともに安心感を持って移動できます。外の景色を一緒に楽しめるよう、安全性を確保しつつ、走行中もペットが顔を出せる蓋のデザインにこだわりました。固定には、当社の自転車用バスケットなどで採用している独自の着脱機構を応用。強固な固定力を持ちながら、ワンタッチで簡単に取り外せるため、自転車での移動から到着後の徒歩移動まで、このリュックひとつでスムーズに切り替えられる新しいスタイルを実現しました。一人で自転車に乗るときは、アタッチメントベースを折りたためるため邪魔になりません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage2】
■buddiQ（バディック）「HUG Buddy（ハグバディー）」（PET-012）
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191157859
仕様
サイズ：幅380×奥行260×高さ400mm
製品重量：リュック：約1.5kg / アタッチメント：約0.8kg
品質表示：リュック：ポリエステル / ベース台：ナイロン
適用体重：8kg以下
適用犬種：超小型犬～小型犬
適合車種：20型以上のシティ車（※電動自転車含む）
※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取り付けることが望ましい。
※ハンドルポスト径：Φ22mm～Φ28.1mm
※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドル形状によっては取付けが出来ない場合もあります。
※スポーツ車用のハンドル、または特殊形状のハンドルを装着している自転車には取付けできません。
※ペットリュックの高さや取付け位置、運転なさる方の体格により、前方の視界が遮られたり運転操作に
支障をきたす場合は使用しないでください。
※付属のドライブベルトを使用することで、車のシートへ安全に固定が可能です。
カラー：チャコールブラック・グレージュ
価格（税込）
メーカー希望小売価格
33,495円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage3】
■buddiQ (バディック) https://ogk.co.jp/topics/37874
当社はペットも大事な家族の一員と考え、自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活かしたいと、2023年にペット用製品の開発をスタートしました。通院時や、大きな公園まで移動してからお散歩するなど、ペットとの自転車移動のニーズはあるものの、自転車への積載やその安全性を考慮した製品はほとんどありませんでした。そこで、2025年11月にペットブランド「buddiQ (バディック)」を立ち上げ商品展開を拡大しています。
「buddiQ（バディック）」は、仲間や相棒をあらわす「バディ」と、クオリティ（Quality）の「Q」を合わせた造語です。
トップシェアを誇る自転車用チャイルドシート開発で培った技術とノウハウで、ペットと飼い主両方に安心と快適を届けるため、妥協のない品質を追求し、ペットとの生活の質向上への貢献を目指します。
Instagram https://www.instagram.com/buddiq_by_ogk/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage4】
■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ
時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。
配信元企業：オージーケー技研株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage1】
一緒に景色を楽しむ「自転車旅」。ペットと飼い主両方の安心と快適を追求
「ハグバディー」は、従来のバスケットとは違い、ハンドルの内側に固定します。近い距離でいつでも様子が確認できるため、飼い主・ペットともに安心感を持って移動できます。外の景色を一緒に楽しめるよう、安全性を確保しつつ、走行中もペットが顔を出せる蓋のデザインにこだわりました。固定には、当社の自転車用バスケットなどで採用している独自の着脱機構を応用。強固な固定力を持ちながら、ワンタッチで簡単に取り外せるため、自転車での移動から到着後の徒歩移動まで、このリュックひとつでスムーズに切り替えられる新しいスタイルを実現しました。一人で自転車に乗るときは、アタッチメントベースを折りたためるため邪魔になりません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage2】
■buddiQ（バディック）「HUG Buddy（ハグバディー）」（PET-012）
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191157859
仕様
サイズ：幅380×奥行260×高さ400mm
製品重量：リュック：約1.5kg / アタッチメント：約0.8kg
品質表示：リュック：ポリエステル / ベース台：ナイロン
適用体重：8kg以下
適用犬種：超小型犬～小型犬
適合車種：20型以上のシティ車（※電動自転車含む）
※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取り付けることが望ましい。
※ハンドルポスト径：Φ22mm～Φ28.1mm
※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドル形状によっては取付けが出来ない場合もあります。
※スポーツ車用のハンドル、または特殊形状のハンドルを装着している自転車には取付けできません。
※ペットリュックの高さや取付け位置、運転なさる方の体格により、前方の視界が遮られたり運転操作に
支障をきたす場合は使用しないでください。
※付属のドライブベルトを使用することで、車のシートへ安全に固定が可能です。
カラー：チャコールブラック・グレージュ
価格（税込）
メーカー希望小売価格
33,495円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage3】
■buddiQ (バディック) https://ogk.co.jp/topics/37874
当社はペットも大事な家族の一員と考え、自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活かしたいと、2023年にペット用製品の開発をスタートしました。通院時や、大きな公園まで移動してからお散歩するなど、ペットとの自転車移動のニーズはあるものの、自転車への積載やその安全性を考慮した製品はほとんどありませんでした。そこで、2025年11月にペットブランド「buddiQ (バディック)」を立ち上げ商品展開を拡大しています。
「buddiQ（バディック）」は、仲間や相棒をあらわす「バディ」と、クオリティ（Quality）の「Q」を合わせた造語です。
トップシェアを誇る自転車用チャイルドシート開発で培った技術とノウハウで、ペットと飼い主両方に安心と快適を届けるため、妥協のない品質を追求し、ペットとの生活の質向上への貢献を目指します。
Instagram https://www.instagram.com/buddiq_by_ogk/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346039/images/bodyimage4】
■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ
時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。
配信元企業：オージーケー技研株式会社
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