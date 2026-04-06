ペットキャリー初、自転車への取付けとリュック使用をシームレスに切り替えられる「自転車用ペットリュック」新発売 抱っこしているような安心感を実現。自転車用チャイルドシート開発で培った安全技術をペットにも

ペットキャリー初、自転車への取付けとリュック使用をシームレスに切り替えられる「自転車用ペットリュック」新発売 抱っこしているような安心感を実現。自転車用チャイルドシート開発で培った安全技術をペットにも