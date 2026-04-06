マイベストプロ、登録専門家向け「無料・無制限コラム作成サービス」を開始 - AI 検索時代に選ばれる専門家発信を加速、個人事業主の集客と信頼構築を支援 -
株式会社ファーストブランドは、このたび、専門家マッチングプラットフォーム「マイベスト
プロ」のサービスの一つとして、登録専門家向けに無料・無制限で利用できるコラム作成サービス
を開始しました。AI 検索の普及により、生活者が専門家を探す導線は大きく変化しつつあります。
こうした環境変化に対応し、登録専門家一人ひとりの専門性や信頼性がより伝わる情報発信を後押
しすることで、個人事業主の集客力強化とブランド形成を支援します。
マイベストプロは、株式会社ファーストブランド、株式会社電通、そして各エリアの新聞社・
テレビ局等による三社共同運営・運営協力の体制で展開しているプラットフォームです。全国の地
元メディア34 社が運営に関わり、審査基準を通過した専門家のみを掲載しています。2026 年3 月
時点で登録専門家数は約3,000 人となっており、取材記事や専門家コラムを通じて、地域に根差し
た信頼性の高い情報発信を行ってきました。
近年のAI 検索では、単に検索上位を狙うだけではなく、誰が、どのような経験と専門性をも
って発信しているか、そしてその情報がユーザーにとって本当に役立つかが、これまで以上に重視
されるようになっています。こうした潮流の中で、マイベストプロが持つ価値はより明確になって
います。新聞社・放送局等の運営基盤、掲載審査を通過した実名の専門家、そして専門家本人によ
る継続的な情報発信の蓄積は、AI 検索時代に求められるコンテンツ条件と高い親和性を持っていま
す。
とりわけ重要なのは、単なる一般論ではなく、専門家本人の現場経験から生まれる固有の知
見、すなわち一次体験に裏打ちされた、文脈のある発信ができることです。これは、汎用的な情報
の再編集では代替しづらい、強い競争優位性になると当社は考えています。
一方で、登録専門家の多くは各専門分野のプロフェッショナルである反面、日々の業務に追わ
れる中で、継続的な情報発信を負担に感じているという実情もありました。マイベストプロでは、
この課題を解決するため、専門家の知見を構造化し、AI と編集視点を組み合わせて読者価値の高い
文章へと昇華する独自の「AI 協働編集プロトコル」を開発。登録専門家からコラムテーマの依頼を
受けると、マイベストプロ内のプロフィール情報や既存記事、公式ホームページなどを踏まえ、専
門性・信頼性・本人らしさが伝わるコラムを制作できる体制を構築しました。
本サービスで作成されるコラムは、従来のSEO の基本を押さえるだけでなく、AI 検索におい
ても文脈理解されやすいよう、テーマ設定、見出し設計、専門用語の解説性、実体験や具体例の織
り込み、著者性の伝わる表現を重視して設計されています。検索エンジンに合わせるための文章で
はなく、あくまで読者に役立ち、その結果としてAI 検索時代にも強いコンテンツとなることを目指
しています。
通常、この水準の専門コンテンツを外部に発注した場合、1 本あたり数万円規模の費用が発生
することも少なくありません。そこで当社は、より多くの登録専門家の成功につなげるため、本サ
ービスを無料・無制限で提供することとしました。これにより、個人事業主や地域密着型の専門家
にとって、AI 検索時代に対応した実践的なマーケティング施策を、導入しやすい形で活用いただけ
ます。
マイベストプロの利用料金は、初期費用55,000 円（税込）、月額16,500 円（税込）の年間契
約です。今後はこの新サービスを通じて登録専門家の成果創出をさらに加速させることで、2028 年
中に登録専門家20,000 人を目指します。マイベストプロはこれからも、AI 時代において個人事業
主に寄り添い、専門家の価値が正しく伝わる社会インフラとして進化してまいります。
【サービスに関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社ファーストブランド
部署名：マイベストプロ事務局
担当者名：窪田
電話番号：06-4795-1337
メールアドレス：info@mbp-japan.com
URL：https://mbp-japan.com/
【参考情報（公式）】
・マイベストプロ掲載案内：https://mbp-japan.com/business/
・システム機能：https://mbp-japan.com/business/system/
・料金・費用：https://mbp-japan.com/business/price/
・運営会社：https://mbp-japan.com/business/company/
2026 年4 月3 日
配信元企業：株式会社ファーストブランド
プロ」のサービスの一つとして、登録専門家向けに無料・無制限で利用できるコラム作成サービス
を開始しました。AI 検索の普及により、生活者が専門家を探す導線は大きく変化しつつあります。
こうした環境変化に対応し、登録専門家一人ひとりの専門性や信頼性がより伝わる情報発信を後押
しすることで、個人事業主の集客力強化とブランド形成を支援します。
マイベストプロは、株式会社ファーストブランド、株式会社電通、そして各エリアの新聞社・
テレビ局等による三社共同運営・運営協力の体制で展開しているプラットフォームです。全国の地
元メディア34 社が運営に関わり、審査基準を通過した専門家のみを掲載しています。2026 年3 月
時点で登録専門家数は約3,000 人となっており、取材記事や専門家コラムを通じて、地域に根差し
た信頼性の高い情報発信を行ってきました。
近年のAI 検索では、単に検索上位を狙うだけではなく、誰が、どのような経験と専門性をも
って発信しているか、そしてその情報がユーザーにとって本当に役立つかが、これまで以上に重視
されるようになっています。こうした潮流の中で、マイベストプロが持つ価値はより明確になって
います。新聞社・放送局等の運営基盤、掲載審査を通過した実名の専門家、そして専門家本人によ
る継続的な情報発信の蓄積は、AI 検索時代に求められるコンテンツ条件と高い親和性を持っていま
す。
とりわけ重要なのは、単なる一般論ではなく、専門家本人の現場経験から生まれる固有の知
見、すなわち一次体験に裏打ちされた、文脈のある発信ができることです。これは、汎用的な情報
の再編集では代替しづらい、強い競争優位性になると当社は考えています。
一方で、登録専門家の多くは各専門分野のプロフェッショナルである反面、日々の業務に追わ
れる中で、継続的な情報発信を負担に感じているという実情もありました。マイベストプロでは、
この課題を解決するため、専門家の知見を構造化し、AI と編集視点を組み合わせて読者価値の高い
文章へと昇華する独自の「AI 協働編集プロトコル」を開発。登録専門家からコラムテーマの依頼を
受けると、マイベストプロ内のプロフィール情報や既存記事、公式ホームページなどを踏まえ、専
門性・信頼性・本人らしさが伝わるコラムを制作できる体制を構築しました。
本サービスで作成されるコラムは、従来のSEO の基本を押さえるだけでなく、AI 検索におい
ても文脈理解されやすいよう、テーマ設定、見出し設計、専門用語の解説性、実体験や具体例の織
り込み、著者性の伝わる表現を重視して設計されています。検索エンジンに合わせるための文章で
はなく、あくまで読者に役立ち、その結果としてAI 検索時代にも強いコンテンツとなることを目指
しています。
通常、この水準の専門コンテンツを外部に発注した場合、1 本あたり数万円規模の費用が発生
することも少なくありません。そこで当社は、より多くの登録専門家の成功につなげるため、本サ
ービスを無料・無制限で提供することとしました。これにより、個人事業主や地域密着型の専門家
にとって、AI 検索時代に対応した実践的なマーケティング施策を、導入しやすい形で活用いただけ
ます。
マイベストプロの利用料金は、初期費用55,000 円（税込）、月額16,500 円（税込）の年間契
約です。今後はこの新サービスを通じて登録専門家の成果創出をさらに加速させることで、2028 年
中に登録専門家20,000 人を目指します。マイベストプロはこれからも、AI 時代において個人事業
主に寄り添い、専門家の価値が正しく伝わる社会インフラとして進化してまいります。
【サービスに関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社ファーストブランド
部署名：マイベストプロ事務局
担当者名：窪田
電話番号：06-4795-1337
メールアドレス：info@mbp-japan.com
URL：https://mbp-japan.com/
【参考情報（公式）】
・マイベストプロ掲載案内：https://mbp-japan.com/business/
・システム機能：https://mbp-japan.com/business/system/
・料金・費用：https://mbp-japan.com/business/price/
・運営会社：https://mbp-japan.com/business/company/
2026 年4 月3 日
配信元企業：株式会社ファーストブランド
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