Sobagni （ソバニ） が、法人向けカスタムオーダーサイトをオープン ロゴ・テキストを入れたオリジナルギフト・記念品を作成できます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346116/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ） が、法人向けカスタムオーダーサイトをオープン
ロゴ・テキストを入れたオリジナルギフト・記念品を作成できます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、法人向けを主軸としたカスタムオーダー専用ページ「Sobagni CUSTOM」を公開しました。本サービスでは、Sobagniのエコバッグやコースターなどの商品に企業ロゴやテキストを入れたオリジナルアイテムを、最小ロット10個から注文可能です。自動車内装材基準の高耐久・防汚性を備えた素材を使用し、周年記念品やノベルティ、取引先へのギフトなど、「長く使われる記念品」を求める法人ニーズに応える新たなサービスとして展開します。機能性・デザイン性・環境配慮を兼ね備えたアイテムで、サスティナブルなブランドイメージを高めていきませんか。
https://sobagni.jp/custom/
【サービス内容】
(1) WEB簡単シミュレーション：アイテムの選定やカスタムの内容をご自身でWEBシミュレーション。色・形・数量などを変更しながら、完成イメージと予算感を手軽に把握していただけます。
(2) 無料ご相談：シミュレーションの結果をもとに納期などのお問い合わせが可能です。スタッフが仕上がりイメージと正式お見積りをお作りします。仕様の調整や最適な商品のご提案も可能です。デザインデータを基に、印刷イメージやレイアウト案を作成します。
(3)発注／グッズ作成／納品：正式発注後の生産となります。決定した仕様に基づいて、専門スタッフが丁寧に製作します。完成後、検品を行いお客様のもとへ商品をお届けします。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346116/images/bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ） が、法人向けカスタムオーダーサイトをオープン
ロゴ・テキストを入れたオリジナルギフト・記念品を作成できます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、法人向けを主軸としたカスタムオーダー専用ページ「Sobagni CUSTOM」を公開しました。本サービスでは、Sobagniのエコバッグやコースターなどの商品に企業ロゴやテキストを入れたオリジナルアイテムを、最小ロット10個から注文可能です。自動車内装材基準の高耐久・防汚性を備えた素材を使用し、周年記念品やノベルティ、取引先へのギフトなど、「長く使われる記念品」を求める法人ニーズに応える新たなサービスとして展開します。機能性・デザイン性・環境配慮を兼ね備えたアイテムで、サスティナブルなブランドイメージを高めていきませんか。
https://sobagni.jp/custom/
【サービス内容】
(1) WEB簡単シミュレーション：アイテムの選定やカスタムの内容をご自身でWEBシミュレーション。色・形・数量などを変更しながら、完成イメージと予算感を手軽に把握していただけます。
(2) 無料ご相談：シミュレーションの結果をもとに納期などのお問い合わせが可能です。スタッフが仕上がりイメージと正式お見積りをお作りします。仕様の調整や最適な商品のご提案も可能です。デザインデータを基に、印刷イメージやレイアウト案を作成します。
(3)発注／グッズ作成／納品：正式発注後の生産となります。決定した仕様に基づいて、専門スタッフが丁寧に製作します。完成後、検品を行いお客様のもとへ商品をお届けします。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
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