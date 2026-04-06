大麻栽培法･麻向法改正を記念 大麻・カンナビノイドの研究に上限20万円を支援
日本臨床カンナビノイド学会（事務局：神奈川県川崎市）は、「大麻・カンナビノイド・エンドカンナビノイド」の領域を研究し、支援助成を希望する方を募集しています。期限は26年4月1日～27年6月30日までとなります。
1990年代の内因性カンナビノイド系(Endocannabinoid system)の発見により、Cannabis & Cannabinoidsの分野の研究が世界中で急速に進展しています。我が国では、文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業（科研費）においても2015年～25年に「大麻・カンナビノイド・エンドカンナビノイド」の領域を研究する大学等研究者は200人以上存在しています。
2025年からは大麻栽培法／麻向法の改正に基づき、大麻草研究者・麻薬研究者・麻薬施用者等の免許があれば、大麻草の栽培、成分抽出、成分分析、Δ9-THC,Δ8-THCの取扱いも可能となりました。
そのため、これらの原料及び化合物を用いた機器分析、細胞実験、動物実験、ヒト臨床試験等の研究を進めることができます。
本学会では、このような情勢の変化を踏まえ、日本の研究者の能力向上と人材育成のために医学・薬学系の研究者（大学院生及び学部生を含む）、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの国家資格を有する医療従事者であれば、関連する国際会議の参加者支援及び学術論文投稿支援を始めました。
ご関心のある方は、本学会の正会員となり、ご応募をいただければと思います。投稿前にエントリーを随時受け付けています。
次のよう支援助成メニューになります。
関連研究に従事する方へ
(1)国際会議発表者
年齢制限なし
20万円まで
これから研究したい方へ
(2)国際会議若手参加者
35歳以下
10万円まで
学術論文を投稿したい方へ
(3)学術論文投稿支援
年齢制限なし
20万円まで
正会員でない方は、本学会へ入会申請してからご応募下さい。 2026年度は3名程度を募集しています。参加対象となる国際会議・国際学会は会員向け学会ニュースを参考にして下さい。
学術論文投稿支援では、英文翻訳/英文校正/投稿料を対象としています。
詳しくは国際会議参加支援要項または学術論文投稿支援要項を参照し、申請用紙に必要事項を記載して、メールにてご応募下さい。
支援助成申込はこちらのサイトから
http://cannabis.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=27059
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346092/images/bodyimage1】
図 学術データベースPubMedの大麻・カンナビノイド関連論文数の推移（1950ー2025年）
＜用語集＞
Δ9-THC：
デルタ９－テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD：
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO／ECDD（依存性薬物専門家委員会）の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
1990年代の内因性カンナビノイド系(Endocannabinoid system)の発見により、Cannabis & Cannabinoidsの分野の研究が世界中で急速に進展しています。我が国では、文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業（科研費）においても2015年～25年に「大麻・カンナビノイド・エンドカンナビノイド」の領域を研究する大学等研究者は200人以上存在しています。
2025年からは大麻栽培法／麻向法の改正に基づき、大麻草研究者・麻薬研究者・麻薬施用者等の免許があれば、大麻草の栽培、成分抽出、成分分析、Δ9-THC,Δ8-THCの取扱いも可能となりました。
そのため、これらの原料及び化合物を用いた機器分析、細胞実験、動物実験、ヒト臨床試験等の研究を進めることができます。
本学会では、このような情勢の変化を踏まえ、日本の研究者の能力向上と人材育成のために医学・薬学系の研究者（大学院生及び学部生を含む）、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの国家資格を有する医療従事者であれば、関連する国際会議の参加者支援及び学術論文投稿支援を始めました。
ご関心のある方は、本学会の正会員となり、ご応募をいただければと思います。投稿前にエントリーを随時受け付けています。
次のよう支援助成メニューになります。
関連研究に従事する方へ
(1)国際会議発表者
年齢制限なし
20万円まで
これから研究したい方へ
(2)国際会議若手参加者
35歳以下
10万円まで
学術論文を投稿したい方へ
(3)学術論文投稿支援
年齢制限なし
20万円まで
正会員でない方は、本学会へ入会申請してからご応募下さい。 2026年度は3名程度を募集しています。参加対象となる国際会議・国際学会は会員向け学会ニュースを参考にして下さい。
学術論文投稿支援では、英文翻訳/英文校正/投稿料を対象としています。
詳しくは国際会議参加支援要項または学術論文投稿支援要項を参照し、申請用紙に必要事項を記載して、メールにてご応募下さい。
支援助成申込はこちらのサイトから
http://cannabis.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=27059
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346092/images/bodyimage1】
図 学術データベースPubMedの大麻・カンナビノイド関連論文数の推移（1950ー2025年）
＜用語集＞
Δ9-THC：
デルタ９－テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD：
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO／ECDD（依存性薬物専門家委員会）の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。