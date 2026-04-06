ＳＢＳネクサード／理光国際貨運代理(深圳)有限公司、本社事務所を移転
ＳＢＳネクサード株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）の関連会社である理光国際貨運代理(深圳)有限公司は３月16日、本社事務所を移転いたしましたので、お知らせいたします。
◆
新本社は、強固な経営基盤を持つオフィスビルに位置し、同ビル内には日系企業も多く入居していることから、新たなビジネスチャンスの創出も期待されます。
また、同社は３月２日に山東省青島市に新拠点「青島オフィス」を開所しており、今回の本社事務所移転とあわせて、より一層業務に注力できる体制を構築し、お客様満足度向上を目指します。
＜理光国際貨運代理(深圳)有限公司 新本社事務所 概要＞
住所：中国 広東省深圳市福田区?富路中航中心西座1501之01A?元、1504之08B?元
営業開始日：2026年３月16日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346117/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346117/images/bodyimage2】
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
リコーSCＭ本部 海外事業統括室
TEL：050-1741-3132／e-mail： SGID00000142@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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新本社は、強固な経営基盤を持つオフィスビルに位置し、同ビル内には日系企業も多く入居していることから、新たなビジネスチャンスの創出も期待されます。
また、同社は３月２日に山東省青島市に新拠点「青島オフィス」を開所しており、今回の本社事務所移転とあわせて、より一層業務に注力できる体制を構築し、お客様満足度向上を目指します。
＜理光国際貨運代理(深圳)有限公司 新本社事務所 概要＞
住所：中国 広東省深圳市福田区?富路中航中心西座1501之01A?元、1504之08B?元
営業開始日：2026年３月16日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346117/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346117/images/bodyimage2】
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
リコーSCＭ本部 海外事業統括室
TEL：050-1741-3132／e-mail： SGID00000142@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
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