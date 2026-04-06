TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中 克郎）は、4月6日付けで、第78期司法修習を修了した48名の弁護士を新たに迎えました。

【入所弁護士一覧】

赤澤 奈々美 / 秋本 峻佑 / 石川 真子 / 伊藤 直登 / 乾 菜緒子 / 井上 貴尋 / 植杉 峻也 / 遠藤 貴志 / 大川 洋輔 / 大城 裕登 / 大塚 大飛 / 大場 結佳 / 小関 智也 / 川石 萌香 / 倉橋 英嗣 / 駒城 拓真 / 古賀 史啓 / 小林 龍人 / 坂元 瑠衣 / 清水 美佑 / 下村 宏太朗 / 鈴木 清太 / 住田 圭 / 関 怜禾 / 髙岡 竜成 / 髙橋 遼太朗 / 田中 大晴 / 大道寺 陽斗 / 登坂 玲央 / 泊 直希 / 中西 康文 / 中根 岳彦 / 中山 晶一朗 / 箱田 雄太 / 橋本 幸汰 / 長谷川 芳仁 / 茺田 聖 / 樋口 智之 / 藤田 万尋 / 藤村 颯大 / 古澤 遼 / 星野 隆就 / 穂積 憧子 / 本間 凪乃 / 松木 安美 / 三谷 夏帆 / 村田 昂大 / 矢澤 真

日々多様化・複雑化するクライアントの皆さまの法務ニーズにお応えするため、新たに加わった上記弁護士とともに、当事務所はこれからも一層の努力を重ねてまいります。

※詳細につきましては、以下をご参照ください。

https://www.tmi.gr.jp/information/2026/18175.html





TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士723名、弁理士101名（2026年4月６⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると約1,400名を擁する日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/