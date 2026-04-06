中央労働金庫(理事長：杉浦 賢次／東京都千代田区、以下〈中央ろうきん〉)は、「中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”～生きるたのしみ、働くよろこび～」について、選考の結果、〈中央ろうきん〉の営業エリア1都7県で活動する27団体へ、総額1,468万円の助成を決定いたしましたので、お知らせいたします。









〈中央ろうきん〉は、「生きること」そして「働くこと」に悩みや不安、困難を抱える生活者・労働者の課題解決のために、新たな自主事業の立ち上げに取り組む市民団体を助成金で応援することを通じて、誰もが生きるたのしみと、働くよろこびを享受できる地域社会の創造を目指しています。

このたび、各都県で実施する「都県選考(一次選考)」と「本選考(二次選考)」による厳正な選考の結果、27団体へ1,468万円の助成を決定しました。

助成が決定した団体は、2026年4月から1年間、働く／働きたい人が直面する様々な課題に対して、多様な働く場・機会の創出に焦点を当てた事業・活動や、広く“ひと・まち・くらし”づくりに役立つ発想豊かな事業・活動などに取り組みます。









【中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”2026実施概要】

2026実施概要





※本助成制度の詳細は、〈中央ろうきん〉ホームページ内「中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”」のページよりご覧いただけます。

( https://chuo.rokin.com/aboutus/csr/subsidy/ )









【中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”2026助成団体一覧】

〔助成1年目〕 16団体 助成総額 773万円

助成1年目団体一覧





〔助成2年目〕 8団体 助成総額 395万円

助成2年目団体一覧





〔助成3年目〕 3団体 助成総額 300万円

助成3年目団体一覧





▼中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”ウェブサイトはこちら

https://chuo.rokin.com/aboutus/csr/subsidy/