「健やかな腸内フローラへ」をテーマに乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う株式会社光英科学研究所(本社：埼玉県和光市、代表取締役社長：小野寺 洋子)は、埼玉県さいたま市を拠点とする自転車チーム「さいたまディレーブ」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、アスリートの腸内環境を整えることによるコンディション向上の支援に取り組んでまいりました。本契約では、これに加え、さいたまディレーブが実施する地域貢献活動と連携し、本取り組みを通じて、スポーツと健康を軸とした地域共創の実現を目指します。





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光英科学研究所 広報・イベントページ

https://koei-science.com/company/public-relations/saitamadreve/









■さいたまディレーブについて

さいたまディレーブは、埼玉県さいたま市を拠点とする自転車の地域密着型チームです。2019年の設立以来、レース活動と並行して地域貢献活動に積極的に取り組んでいます。拠点であるさいたま市は自転車保有率日本一の街として知られており、同チームはその特性を活かし、自転車安全教室や補助輪外し教室など、子ども向けの教育活動を各地で実施しています。これらの取り組みを通じて、自転車の安全利用の啓発と地域の健康づくりに貢献しています。また、自転車イベントへの参加や講習会の開催、マラソン大会のサポートなど、自治体や企業、地域住民と連携しながら、自転車文化の普及と地域活性化を推進しています。さらに2024年からは、国内初の複数地域連携型チーム「チームユーラシア - iRCタイヤ」の一員として、国内最高峰のロードレースリーグ「Jプロツアー」に参戦しています。









■契約の目的と内容

本契約の主な目的は、アスリートの腸内環境支援と、地域貢献活動の共同推進です。当社は、選手への乳酸菌生産物質の提供や腸内環境の検査を通じて、コンディション向上およびパフォーマンスとの関連性の検証を行います。また、さいたまディレーブが実施する中学校での授業や子ども向け自転車教室、地域イベントなどと連携し、スポーツと健康をテーマとした活動を共同で展開してまいります。さらに、ユニフォームへのロゴ掲出やイベント連携などを通じて、地域社会への発信力強化にも取り組みます。本契約は、従来のアスリート支援にとどまらず、教育・地域・健康を結びつけた「地域共創型スポンサーシップ」として位置づけています。









■今後の展開

今後は、腸内環境とスポーツパフォーマンスの関係についての検証を進めるとともに、自転車教室や地域活動の場において、腸内環境の重要性を発信していく取り組みを進めてまいります。スポーツ支援を通じて、地域社会全体の健康意識向上に貢献してまいります。









■当社代表取締役社長・小野寺 洋子のコメント

さいたまディレーブとご縁をいただき、企業スポンサーとして応援させていただけることにとてもワクワクしております。当社はこれまで、アスリートの腸内環境を整えることによるコンディション向上の支援に取り組んでまいりました。今回のさいたまディレーブとの契約では、その取り組みに加え、同チームが中学校での授業や子ども向けの自転車教室などを通じて積極的に行っている地域貢献活動に参画できることに、大きな意義を感じています。さいたまディレーブは、地域に根ざした活動を継続的に展開しているチームであり、当社もこれらの取り組みと連携し、地域の皆さまとともに健康づくりを実践していきたいと考えています。今後は、選手の腸内環境の検査や当社製品の提供を通じて、腸内環境とパフォーマンスの関係についての検証を進めるとともに、自転車教室などの場において、選手自らが「自転車を乗りこなすためには腸内環境を整えることが重要である」と発信できるような取り組みを目指してまいります。今後も夢に向かって頑張るチームの応援を通し、より多くの皆様のウェルネスに貢献できる企業に成長して参る所存です。









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社光英科学研究所

代表者 ： 代表取締役会長 村田 公英／代表取締役社長 小野寺 洋子

所在地 ： 〒351-0115 埼玉県和光市新倉5-1-25

設立 ： 1969年創立／1994年法人化

事業内容： 乳酸菌生産物質の製造・販売、乳酸菌の培養

URL ： https://koei-science.com