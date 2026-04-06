地方自治体向けに介護予防・地域支援事業の導入・運営支援サービスを提供する株式会社いくよう(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：平野 純)は、地域支援事業のご担当者さま向けに、国の方針に則った地域支援事業の実現をご支援する「令和9年度向けサービス」のご紹介資料を当社WEBサイト( https://www.ikuyou.co.jp/service/r9_municipality_service/ )へ公開いたしました。





「令和9年度向けサービス」のご紹介資料





■背景と自治体の課題

令和6年の「地域支援事業実施要綱」の一部改正により、自治体にはフレイルや要支援の高齢者を適切にサポートする体制の構築や、「支援の選択肢の拡大」を図り地域がチームとなって総合事業を展開していくことが求められています。

一方で、職員や地域包括支援センターの業務負担は増大しており、多くの自治体は「毎日多忙なため、施策の見直しや実現ができない」「総合事業の予算上限を超えており、見直し対応が必要」「介護職が不足し、介護予防サービスが提供できていない」といった深刻な課題を抱えています。





こんなお悩みありませんか？





■最小限のご負担で確実な事業推進を実現するサービス

株式会社いくようは、日々の業務にご多忙な職員のみなさまに代わり、事業の導入や見直しに伴う実務の大部分を当社が引き受けるサービスを提供しております。第10期の介護保険事業計画の始まる令和9年度、以下のサービスにて自治体の課題解決や目標達成を強力に牽引いたします。





1. 短期集中予防サービス(サービス・活動C)導入・見直し支援

山口県防府市にて「介護サービスが不要となった割合(卒業率)72％」「要支援・事業対象者サービス費用20％削減」などの実績を上げた短期集中予防サービス「リエイブルメントプログラム」の導入をご支援いたします。モデル事業の実施から、定着まで、一貫して対応いたします。





2. 就労的活動支援事業実施支援

地域のフリーペーパーの編集・営業担当者が就労的活動支援コーディネーターとなって、高齢者の方々が活躍できる資源の開拓やマッチングを実現いたします。全国的に配置の進んでいない就労的活動支援コーディネーターについて、体制から運営までご支援いたします。





3. 社会参加促進サイト「いくよう」の提供

地域の企業や団体が自ら情報を発信し、住民の社会参加を促すWEBサイト「いくよう」( https://www.ikuyou.com )をご提供します。メールアドレスやパスワードの設定不要でお使いいただける他、令和9年度からはボランティアポイント機能も追加予定となります。





4. 第1層生活支援コーディネーター(SC)業務受託

生活支援体制整備事業の厚生労働省研修の担当者を中心とする当社の専門チームが、第1層生活支援コーディネーターとなり、対面での研修や毎月のオンライン支援等を通して、他のSCや職員の方々の活動を支援いたします。





5. 多様な主体の参入促進支援

地域の小売店や宿泊施設など、民間の事業者などの資源を活用した持続的なサービス・活動Aや、生活支援体制の整備を支援いたします。





その他、研修やオーダーメイドによる支援など、状況やご要望に応じた支援も行っております。





最小限のご負担で、確実な事業推進を実現いたします。





■専門家による強力なバックアップ

当社のサービスは、山口県防府市で職員として地域支援事業で大きな実績をあげ、現在は多くの自治体の支援を行っている中村一朗(サービス品質責任者)が中心となって提供してまいります。

当社では自治体職員の視点に立ち、「ご支援開始」に至るまでの予算策定や庁内調整のサポートも行っております。制度に関するご相談等もお受けしておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。





支援実績豊富な担当者がご支援いたします。





「ご支援開始」までの期間も、ご支援いたします。





■株式会社いくようについて

商号 ： 株式会社いくよう

代表者 ： 代表取締役 平野 純

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目5番7号 昭和えびすビル602号室

設立 ： 2024年11月

事業内容： 自治体向け介護予防・地域支援事業の導入・運営支援、

社会参加促進サイト「いくよう」の企画・運営

URL ： https://www.ikuyou.co.jp