京都発・マーブルデニッシュ専門店(本社：株式会社グランマーブル、所在地：京都市南区上鳥羽北島田町93番、代表取締役：山本 正典)は、2026年5月発売の新商品マーブルデニッシュ「オレンジティー」を、オンラインショップ限定で2026年4月1日(水)より先行販売しています。

先行販売期間は2026年4月30日(木)まで。

期間中にご購入いただいたお客様には、オリジナル和雑貨「ぎをん春秋」を同梱してお届けします。





紅茶を素材にしたスイーツは幅広い場で取り上げられており、紅茶風味の菓子が人気のひとつとして定着しています。

こうした背景のもと、「紅茶を使用したデニッシュを楽しみたい」という多くのお客様の声をもとに開発された本商品。

紅茶の茶葉を練りこんだ生地に、オレンジピールの彩りが覗く、初夏にぴったりの香り豊かなデニッシュです。





紅茶とオレンジの香りが広がる初夏限定マーブルデニッシュ『オレンジティー』





■新商品「オレンジティー」

マーブルデニッシュ「オレンジティー」は、紅茶の香りにオレンジピールのやさしい甘さを重ねた、2026年5月～7月限定販売の商品です。

近年、紅茶フレーバーのスイーツ人気が高まる中、当店にも紅茶を使用した商品へのご要望が多数寄せられており、その声をもとに開発しました。

軽くトーストすることで紅茶の香りがより引き立ち、豊かな味わいをお楽しみいただけます。

初夏から夏にかけての手土産や、自分へのご褒美にも最適な、季節感あふれる一品です。

本商品は2026年5月1日(金)より、オンラインショップに加え、直営店舗や全国の百貨店催事などで順次販売します。





軽くトーストすると紅茶の香りがより際立つ、オレンジティー





■先行販売特典

先行販売期間中にご購入いただいたお客様には、グランマーブルオリジナルの和雑貨「ぎをん春秋」を同梱してお届けします。

当店おなじみのオレンジ色の化粧箱に同梱することで、紅茶のデニッシュと一緒に京都らしい趣を楽しんでいただけます。

箱を開けた時の楽しみも加わる仕様です。

※いずれか1点をお付けします。種類はお選びいただけません。





舞妓や扇子をモチーフにしたかわいらしい和雑貨『ぎをん春秋』





【担当者コメント】

多くのお客様からご要望をいただいていた紅茶フレーバーを、マーブルデニッシュとして形にしました。

紅茶の香りを最大限に引き出すため、素材にこだわり試行錯誤を重ね完成させました。

こだわりの新商品を、オンラインショップでの先行販売によりいち早くお楽しみいただけます。

ぜひトーストして、味わいと香りをご堪能ください。









■商品概要

商品名 ： マーブルデニッシュ「オレンジティー」

先行販売期間 ： 2026年4月1日(水)～4月30日(木)

発売日 ： 2026年5月1日(金)より販売開始

価格 ： 1個 1,728円(税込)

先行販売特典 ： 和雑貨「ぎをん春秋」(期間中購入者限定)

先行販売チャネル： オンラインショップ限定

先行販売URL ： https://grandmarble.com/onlineshop/?md=detail&itemid=4295









■オンラインショップ

https://grandmarble.com/onlineshop/









■グランマーブル直営店

・グランマーブル祇園本店／カフェ・グランマーブル祇園ちから

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL： 075-533-7600

URL： https://grandmarble.com/gion

・グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

TEL： 075-682-1200

URL： https://grandmarble.com/factory









■グランマーブルについて





マーブルデニッシュ





グランマーブルは1996年に“マーブルデニッシュ”専門店として創業。2026年には30周年を迎えます。

定番商品に加え、季節限定や店舗限定など約12種類の多彩なフレーバーを取りそろえています。

直営店舗は京都市内に2店舗、嵐山・京都駅・大阪国際空港ターミナル制限エリア内にも販売ブースを展開。

全国百貨店催事やブライダル引菓子としても好評です。

また、京都市ふるさと納税返礼品として2021年度から5年連続で「パン部門 申込件数第1位」を獲得しています。





【グランマーブル公式ホームページ】

https://www.grandmarble.com









■会社概要

商号 ： 株式会社グランマーブル

代表者 ： 代表取締役 山本 正典

所在地 ： 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

設立 ： 1996年10月

事業内容： マーブルデニッシュの製造・販売

資本金 ： 1,000万円