日本農産工業株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小山 剛)は、『ヨード卵・光』のパッケージを2026年4月6日よりリニューアルし、全国で順次発売いたします。





パッケージリニューアル





■リニューアル背景

近年ブランド卵の銘柄数は増加し、卵に求められる価値観や楽しみ方も多様化しつつあります。『ヨード卵・光』はこれまで「味わい」「栄養」「品質」といった機能価値を軸に支持されてきましたが、最近の調査結果によると、頑張った自分へのご褒美として、また日々の食事や生活の質を大切にする方々に多くご利用いただいていることが分かりました。こうした価値観や利用シーンをより分かりやすくパッケージ上で伝えるため、今回リニューアルすることにしました。





※ヒット商品調べ(秋場 良宣, 竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社,2000年12月)









■日本初のブランド卵『ヨード卵・光』とは

発売50周年を迎えた日本初※のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら1976年に誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍※※であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。





※※株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)





ヨード卵・光6個入





■『ヨード卵・光』リニューアルのポイント

1. 伝統と進化を象徴するブランドロゴへ刷新

往年のファンに親しまれてきた「光マーク」を刷新。円形のシンボルで「光」を包み込むことで品質の高さを表し、あえて整いすぎない輪郭とすることで、長く続いてきたブランドの歴史と、これからも進化し続ける姿勢、そして親しみやすさを表現しました。





2. 食卓の時間を豊かにする新キャッチコピー

新キャッチコピーとして「まったり濃厚、深まるしあわせ。」を採用。毎日の食卓や暮らしの質を大切にする『ヨード卵・光』ならではの、心満たされるおいしさを表現しています。





3. おいしさを直感的に伝えるシズル表現

「コク3.5倍※※」のフレーズと共に、割った瞬間の魅力が伝わる生卵のシズル画像を採用しました。





リニューアル変更点





■『ヨード卵・光』パッケージ変遷※一部抜粋





パッケージ変遷(1)





パッケージ変遷(2)





■『ヨード卵・光』商品概要

商品名 ： 『ヨード卵・光』

パッケージ ： 6個入、10個入(小玉)、4個入

販売者 ： 日本農産工業株式会社

希望小売価格(税込み)： 6個入：380円

10個入(小玉)：488円

4個入：276円

商品詳細ページ ： https://www.yodoran.com/pages/lineup01









■日本農産工業株式会社について

社名 ： 日本農産工業株式会社

本社所在地： 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー46階

事業内容 ： 1931年に畜産飼料事業を始めて以来、ノーサングループとして

“ヨード卵・光”に代表される鶏卵事業や水産飼料事業・

ペットフード事業などの事業を展開。

設立 ： 1931年8月6日

HP ： https://yodoran.com









■商品ラインアップ

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