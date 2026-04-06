学校法人向けの事務システムの開発・販売や、会計・給与アウトソーシングを手がけ、40年以上にわたり学校事務を支援してきた株式会社票簿会計センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川村邦彦）は、東京ビッグサイトで2026年5月13日（水）～15日（金）に開催される「第17回EDIX東京 （教育総合展）」に出展いたします。

■出展概要

「学費管理システム」や「Newtion 入試分析システム」の実際の画面をご確認いただきながら、担当者がご質問に丁寧にお答えします。また、学校法人様向けの会計・給与アウトソーシングサービスもご提供しております。会計業務や給与計算業務のお悩みについてご相談いただけますので、お気軽にブースへお立ち寄りください。学校事務業務のお悩みなら、学校法人専門40年以上の実績がある票簿会計センターにお任せください。

■展示内容

1. 学費管理システムV5 （中学校・高等学校向け）・R2 （大学・短期大学・専門学校向け）

学費管理システムは、学生情報の管理から学費徴収・返金、就学支援金や修学支援新制度への対応まで一連の業務を効率化できるシステムです。小学校・中学校・高等学校向けの「学費管理システムV5」と、大学・短期大学・専門学校向けの「学費管理システムR2」がございます。お客様独自の運用に合わせたカスタマイズが可能です。学費管理業務にお悩みの方はぜひ弊社にご相談ください！

▼学費管理システムV5 （中学校・高等学校向け） サービスサイトhttps://www.hyoubo.com/school-my-star/gakuhi/v5-basic-features▼学費管理システムR2 （大学・短期大学・専門学校向け）サービスサイトhttps://www.hyoubo.com/school-my-star/gakuhi/r2-basic-features

2. Newtion 入試分析システム（中学校・高等学校・専門学校向け）

「Newtion（ニューション）入試分析システム」は、中学校・高等学校・専門学校の広報担当者・入試担当者の業務を幅広くサポートするフルクラウド型サービスです。合否管理の完全自動化や入試業務DXをご検討の学校法人様に向けて、生徒募集から入試、入学手続きまでを一元管理できるパッケージシステムをご提供しております。

▼Newtion サービスサイトhttps://www.hyoubo.com/school-my-star/newtion

3. アウトソーシング（会計・給与）

学校法人様向けにアウトソーシングサービスを提供しております。学校に特化した業務支援システムを採用しているため、学校業務全般を幅広くサポートいたします。会計業務や給与計算業務にお悩みを抱える多くの学校法人様にご契約いただいております。

▼アウトソーシング （会計）サービスサイトhttps://www.hyoubo.com/outsourcing/kaikei▼アウトソーシング （給与）サービスサイトhttps://www.hyoubo.com/outsourcing/kyuyo

■展示会概要

「EDIX（教育総合展）」とは、教育に関わる方に向けた日本最大の展示会です。詳しくは公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

弊社は東展示場 3ホール出入口近くの「小間位置：25-1」にて出展いたします。

【展示会詳細】

開催日程：2026年5月13日（水）～15日（金）開催時間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで開催場所：東京ビッグサイト 東展示場 3ホール小間位置：25-1主催 ：RX Japan株式会社

■参加申し込み

事前登録で入場料無料となりますので、来場者事前登録サイトよりお申し込みください。

▼来場者事前登録（無料）サイトはこちらhttps://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1605334371878126-J15

また、事前に弊社ブースへの来場をご予約いただいた方とミニセミナーや操作体験会にご参加いただいた方には、弊社オリジナルのマグカップをプレゼントしております。ぜひご予約ください。

▼弊社ブース来場受付ページhttps://www.hyoubo.com/news/7037▼オリジナルマグカッププレゼントのお知らせページhttps://www.hyoubo.com/news/7035

【本リリースに関する各種お問い合わせ】

広報担当者宛てメールアドレス：marketing@hyoubo.com電話番号：092-718-0811

■株式会社票簿会計センター 会社概要

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名2丁目6－50 福岡大名ガーデンシティ10F資本金 ：10,000千円代表者 ：代表取締役 川村邦彦事業内容 ： ・学校法人向け事務システムの開発・販売 ・会計・給与などの事務アウトソーシング会社HP ：https://www.hyoubo.com/