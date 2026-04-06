国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリーは、2026年4月14日（火）～16日（木）にポートメッセなごやにて開催される「AI World 2026 春 名古屋」にブース出展をします。ブース予約でAmazonギフトカード1,500円分進呈！会場では、最新のAIサービスやニュース等を掲載するAIポータルメディア「AIsmiley」の活用方法と、AI導入に関するご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIサービスをご紹介！

https://expo.bizcrew.jp/event/14997/module/booth/387532/402285

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIをはじめとした最新のAIサービスをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお伺いさせていただき、課題解決につながるAIサービス探しをサポートいたします。AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIサービスのご紹介・AI導入・DX推進に関する相談・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

生成AI 業務変革カオスマップを無償提供

生成AI 業務変革カオスマップは、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したカオスマップです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業リスト（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。その他「AIエージェント」や「ビジネスツール連携AI」「マーケティング支援AIサービス」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「S01-45」へお立ち寄りください。

展示会概要

「AI World 2026 春 名古屋」は、ビジネス変革、DX、業務効率化、チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが集う展示会です。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。・名称：AI World 2026 春 名古屋・会期：2026/4/14(火)-4/16(木) 各日10:00-17:00・会場：ポートメッセなごや 第二展示棟・主催：AI World 実行委員会・公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「S01-45」

アイスマイリーブース訪問予約でAmazonギフトカード1,500円分プレゼント！

下記「無料でブース訪問予約」より弊社ブースキャンペーンコード「ohvp06984」をご記入の上、アイスマイリーブースの訪問予約をしていただきますと、別途事務局より「Amazonギフトカード1,500円分」をプレゼントします！多数のお申込みお待ちしております。

プロモーションコード：ohvp06984

https://expo.bizcrew.jp/event/14997/module/booth/387532/402285

【得点獲得までの流れ】1.上記より弊社ブース訪問予約ページへ移動2.来場者登録ページのプロモーションコード欄に「ohvp06984」を入力3.ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約4.当日来場のうえアポイント実施※備考・訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。・プロモーションコードの入力漏れ、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など条件を満たさない場合は、進呈対象外です。・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりご登録のメールアドレス宛に進呈いたします。・ご不明な点は展示会事務局（主催）までお問い合わせくださいませ。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・AIエージェントとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・画像認識AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-image-recognition/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp